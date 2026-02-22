El papa León XIV viene a la Argentina

La posible visita de León XIV a Argentina en 2026 dejó de ser una hipótesis y pasó a integrar la estrategia diplomática del presidente Javier Milei . En la Casa Rosada y en la Conferencia Episcopal Argentina ( CEA ) admitieron que sólo restaba la confirmación formal del Vaticano para incluir el viaje en la agenda papal.

La ventana temporal más probable se ubicó en el tercer trimestre de 2026, entre fines de octubre y comienzos de noviembre. Esa franja surgió tras conversaciones reservadas entre autoridades eclesiásticas y funcionarios del Gobierno, luego de que se cursaran invitaciones formales desde el Estado argentino y desde la Iglesia local.

El antecedente inmediato fue el pontificado de Jorge Bergoglio . Durante 12 años al frente de la Iglesia católica, el papa Francisco no regresó a su país natal. La polarización política y los calendarios electorales condicionaron aquella ausencia, que proyectó una sombra persistente sobre cada movimiento vinculado a su sucesor.

El 18 de junio pasado, el Episcopado formalizó la invitación mediante una carta llevada a Roma por el obispo Daniel Fernández (Jujuy), vicepresidente segundo de la CEA. El texto expresó el deseo de recibir al sucesor de Pedro en la tierra de Bergoglio y subrayó la dimensión espiritual de un viaje esperado por amplios sectores del catolicismo local.

En paralelo, el 11 de febrero, el canciller Pablo Quirno le entregó a León XIV una misiva firmada por el presidente Milei. Tras la entrega, afirmó en redes sociales que la relación entre la Argentina y la Santa Sede atraviesa “un excelente momento”, en un mensaje que en sectores eclesiásticos se interpretó como orientado a mostrar "sintonía institucional".

En @caminoencuentro conversamos con el obispo de #Jujuy y vicepresidente segundo del @EpiscopadoArg , #DanielFernández ; quien entregó al #PapaLeónXIV la carta de la Comisión Ejecutiva de la #CEA invitando al Santo Padre a visitar la #Argentina https://t.co/FyB0okrGaS

león xiv pablo quirno El canciller Pablo Quirno le entrega al papa León XIV la invitación para visitar Argentina

Días después, el 18 de febrero, el presidente de la CEA, monseñor Marcelo Colombo (Mendoza), se reunió con Quirno en el Palacio San Martín. En ese encuentro dialogaron sobre el vínculo Iglesia-Estado y remarcaron “la honda significación espiritual y pastoral” que tendría la llegada del pontífice en un contexto social atravesado por reformas estructurales.

En Balcarce 50 interpretaron que el eventual viaje podía convertirse en un gesto de alto impacto. Tal como viene contando Letra P, para el oficialismo libertario, concretar la visita de León XIV implica convertirse en el Gobierno que lograra lo que no ocurrió durante el papado de Francisco, sin quedar atrapado en las disputas internas que marcaron aquella etapa.

Tensiones políticas y agenda internacional

El clima institucional no estuvo exento de diferencias. Durante los intercambios, los obispos manifestaron reparos ante la propuesta de bajar la edad de punibilidad de los menores y expresaron preocupación por el deterioro del tejido social. También surgieron matices respecto del avance de la reforma laboral en el Congreso y la eventual derogación de la Ley de Glaciares, iniciativa que la administración libertaria apura su sanción a fin de impulsar proyectos mineros.

Aunque el diálogo permaneció abierto, las posiciones revelaron una agenda cargada de fricciones. En el Episcopado evalúan que la visita papal podía ofrecer un respaldo pastoral en un escenario marcado por ajustes económicos y debates sensibles. En el entorno presidencial, en cambio, destacan la dimensión diplomática del acercamiento.

La agenda global del pontífice condiciona cualquier definición. Para 2026 proyecta visitas a España, con escalas en Madrid, Barcelona y Canarias, además de una gira por África que incluiría Argelia, Angola y Guinea Ecuatorial, según borradores preliminares. Asimismo, descartó trasladarse a Estados Unidos, gobernador por Donald Trump, en un año atravesado por el calendario electoral.

león xiv 1 León XIV en su primer viaje internacional

En América del Sur, el foco inmediato estuvo puesto en Perú, país donde Robert Prevost desarrolló parte de su tarea pastoral antes de ser proclamado papa. Allí manifestó su intención de regresar tras las elecciones presidenciales previstas para abril y las regionales de octubre. En ese marco, una gira que incluyera Buenos Aires, Montevideo y ciudades peruanas apareció como la opción más viable hacia noviembre.

Destinos posibles y obstáculos diplomáticos

En el plano local, los destinos mencionados combinan espiritualidad religiosa y lógica federal. Buenos Aires figuró como escenario central, con una misa en la catedral metropolitana y encuentros con jóvenes y sectores vulnerables en la agenda preliminar. El esquema contempló también reuniones con autoridades políticas y referentes sociales.

Santiago del Estero, considerada la “madre de ciudades” y sede primada argentina, fue propuesto como punto inicial por el arzobispo Vicente Bokalic, en un gesto orientado a reforzar el carácter federal del recorrido. No se descartaron escalas en Luján ni en Córdoba, y en alguna sede austral, aunque toda definición depende de criterios pastorales, logísticos y de seguridad.

bokalic rossi león xiv Los cardenales Vicente Bokalic y Ángel Rossi en el consistorio de León XIV

La organización enfrenta, sin embargo, obstáculos institucionales. La salida del nuncio apostólico Miroslaw Adamczyk dejó la representación diplomática en manos de monseñor Daniele Liessi, encargado de negocios ad interim. La ausencia de un nuevo embajador vaticano limita la interlocución plena entre la Santa Sede y el Gobierno, un detalle relevante en la diplomacia eclesiástica.

A ello se suma la vacancia en la Secretaría de Culto y Civilización, tras la salida de Nahuel Sotelo. Las funciones quedaron bajo la órbita del subsecretario Agustín Caulo, quien acompañó a Quirno en las gestiones en Roma y Buenos Aires. En el oficialismo admitieron que la falta de un titular con peso político restó densidad a las negociaciones iniciales.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/pabloquirno/status/2024132359151333765&partner=&hide_thread=false Me reuní con Monseñor Marcelo Colombo, Presidente de la Conferencia Episcopal Argentina (@EpiscopadoArg) y Monseñor Raúl Pizarro, su Secretario General, con quienes dialogamos sobre los próximos pasos tras la carta de invitación que entregué a Su Santidad el Papa León XIV para… pic.twitter.com/zyDzTXKRtQ — Pablo Quirno (@pabloquirno) February 18, 2026

Más allá del plano religioso, la eventual presencia de León XIV representa para el Gobierno una oportunidad de recomponer puentes, fortalecer la política exterior y proyectar una imagen de normalización en el vínculo con la Iglesia. Para el Episcopado, en tanto, puede significar un respaldo pastoral en un momento de transformaciones profundas.

Bajo la sombra persistente de Bergoglio, la llegada de su sucesor a la Argentina concentra significados múltiples: reparación simbólica, gesto institucional y acontecimiento eclesial de primer orden. Si finalmente se concretaba en 2026, el viaje no sólo saldaría una expectativa postergada, sino que marcaría un punto de inflexión en la relación entre el Estado argentino y la Santa Sede, en un escenario en que la fe y la política volverían a entrelazarse con intensidad.