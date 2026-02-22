Maximiliano Pullaro activa su carta en Rosario

El gobernador de Santa Fe , Maximiliano Pullaro , puso en marcha su plan para la intendencia de Rosario en 2027. El radical le encomendó al ministro de Producción de la provincia, Gustavo Puccini , que acelere e intente posicionarse como el candidato de Unidos para retener la ciudad cabecera.

Hubo una cena para definir la estrategia. Pullaro aprovechó el fin de semana de carnaval para afinar el plan junto al propio Puccini, el ministro de Gobierno, Fabián Bastia , y otros radicales y mesa chica, bien chica, del pullarismo, en una propiedad ubicada en una localidad cercana a Rosario .

Como producto del cónclave, en las próximas semanas el titular de Producción comenzará a levantar el perfil en la ciudad más poblada de la provincia. “Necesitamos instalar al candidato más vinculado al gobernador”, le aportó a Letra P un funcionario que no fue a la comida, pero forma parte del plan.

“Es el ministro que recuperó el aeropuerto”, pondera un funcionario del gobierno santafesino. En rigor, Puccini lideró el proceso de ampliación de la estación aérea y una apuesta muy fuerte por la recuperación de vuelos de primer nivel. En octubre, Rosario tendrá un vuelo a Madrid y para el Mundial de fútbol también conectará con Miami , dos destinos que la ciudad no tenía hace muchos años. Punto a usufructuar para el ministro.

Puccini arranca, entonces. Ese tema se dirimió, pero hay un punto no menor por resolver: el rol de Pullaro. Si el gobernador abraza y levanta la figura del ministro, el resto de los pretendientes de Unidos en Rosario correrían con desventaja.

Las miradas de reojo dentro de Unidos

La ventaja de caminar con el gobernador al lado puede no ser decisiva en términos de conocimiento, porque por ejemplo la presidenta del Concejo rosarino, María Eugenia Schmuck, tiene una trayectoria política y más de una candidatura sobre la espalda. Sin embargo, sí lo sería en materia de fierros, por tener a la Casa Gris al servicio de la postulación de una de las personas de mayor confianza del número uno. Quizás el dirigente de mayor cercanía.

Si Pullaro se carga al hombro a Puccini a lo largo del año, en Unidos se abrirá una grieta. Con todo, el gobernador conduce la coalición e interpreta que Rosario se sostiene si y solo si el candidato está en línea con la política de seguridad del gobierno provincial. Puccini, claramente, lo está, sin matices.

Para Pullaro, el principal rival es La Libertad Avanza



Sin figuras de peso, ¿quiénes rankean?



A ciencia cierta, no hay lugar a matices en esta historia. El intendente Pablo Javkin, clave en esta jugada, banca a ciegas la política de seguridad de Pullaro, pero para 2027 tiene una o más de una carta para tirar a la mesa. Lo mismo ocurre, como se contó en esta columna, con otros partidos del frente oficialista, como el socialismo y el PRO, que tienen ganas de competir y medirse en unas PASO. ¿Pullaro va a abrazar solo a Puccini o le va a conceder fotos y reels a toda la tira de iaspirantes de suceder a Javkin? Ahí está el quid de la cuestión.

Las cartas de la oposición en Rosario

En la Casa Gris vislumbran un escenario de tercios parejo en Rosario, con chances de victoria para cualquiera de los tres frentes, pero con una luz de ventaja para La Libertad Avanza (LLA) por sobre Ciudad Futura y sus aliados. Pullaro confía en que el electorado rosarino no elegirá a Juan Monteverde para la intendencia por su sociedad con el peronismo que abandonó la ciudad durante sus picos de violencia y homicidios.

El mapa electoral todavía no se armó. Si bien Unidos tiene la dificultad de no contar con candidaturas taquilleras en la cuna de la bandera, en LLA todavía no se dirimió si Juan Pedro Aleart será el jugador del mileísmo. La sortija para una decisión de ese tenor la tiene solo la diputada Romina Diez, nadie más.

Monteverde, en tanto, podrá reeditar una alianza con todo el PJ, ¿o habrá dirigentes peronistas dispuestos a competir por fuera, perjudicarlo y beneficiar a Pullaro y compañía? Todo está por verse.