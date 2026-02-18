SANTIAGO DEL ESTERO

El heredero de Gerardo Zamora dio $280.000 de bono escolar y le ganó a Quintela la carrera del Estado presente

El anuncio se enmarca en un incremento general del 42,4% sobre el básico a partir de febrero. La ayuda en La Rioja será de $200.000 por estudiante.

Por Letra P | Periodismo Político
Elías Suárez, el heredero de Gerardo Zamora.&nbsp;

Elías Suárez, el heredero de Gerardo Zamora. 

El anuncio del gobernador se enmarca en un incremento general del 42,4% que se aplicará sobre el sueldo básico a partir del mes de febrero.

El gobierno del Frente Cívico subrayó que la decisión permite que la planta de la administración provincial supere en un 10% el índice de inflación interanual que según el INDEC fue del 32,4%. El piso salarial provincial llegará así a $1.130.000.

La carrera del Estado presente en el Norte Grande

Quintela anunció este miércoles que la administración riojana depositaría en un solo pago el bono por ayuda escolar que alcanzará a los $200.000 por estudiante, lo que significa un aumento de casi el 70% con respecto a 2025.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/QuintelaRicardo/status/2024065554890248351&partner=&hide_thread=false

“Sabemos el esfuerzo que implica cada comienzo de clases. Por eso, esta medida busca aliviar el bolsillo de las familias trabajadoras y acompañar a las y los estudiantes”, dijo el riojano un rato antes de firmar el comunicado contra la reforma laboral junto a sus pares opositores a Javier Milei.

En ese colectivo se encuentra desde diciembre Suárez, que sucedió a Zamora en el gobierno de Santiago del Estero que a los anuncios por el aumento salarial y el bono escolar sumó un cronograma que ya asegura bonos especiales por el inicio del ciclo lectivo, Día del Trabajador, por cada uno de los aguinaldos, que se pagará en dos cuotas, y un bono de fin de año, que se pagará en tres partes.

