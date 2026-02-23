Axel Kicillof y Máximo Kirchner cinchan por la vicepresidencia primera del Senado bonaerense

El MDF y el kirchnerismo tensan hasta último momento la discusión por la vicepresidencia primera del Senado , que ya lleva dos meses y que pareciera llegar sin acuerdo al próximo jueves 26, cuando la cámara alta sesione por primera vez en el año. Axel Kicillof impulsa a Ayelén Durán y la tropa línea CFK, a Mario Ishii.

La pelea es por uno de los puestos más importantes en la política provincial: quien lo asuma, quedará detrás de Verónica Magario en la línea sucesoria de Kicillof. A pesar de algunas versiones que lo ubican como uno de los candidatos para ese puesto, Letra P pudo saber que Sergio Berni no tiene intenciones de asumirlo, como tampoco la jefatura del bloque peronista, que suma 24 bancas de todas las tribus.

Es una discusión que empezó en la sesión preparatoria de diciembre, cuando asumió sus funciones la mitad de la cámara y se aceptaron las licencias de Gabriel Katopodis y Diego Valenzuela , lo que generó el reclamo de Berni en primera instancia sobre Magario, y el kirchnerismo sobre el final del año, cuando emitió un comunicado sosteniendo que existe una “nulidad insanable de las licencias otorgadas ”. Argumentaron que hubo una “violación de lo preceptuado en el art. 107 del Reglamento Interno” y que “resulta imperioso regularizar dicha situación”.

La vicegobernadora estuvo con Kicillof este lunes en Gobernación , en el marco de las reuniones de cada lunes en las que participa buena parte del gabinete, aunque también pasaron algunos intendentes y Mariano Cascallares , la otra espada legislativa del kicillofismo. Según pudo saber Letra P , el MDF no renuncia a su nombre para ocupar la vice primera: en ese lugar quiere a Durán, la misma candidata que propuso el año pasado. La senadora de la Sexta sección electoral tiene como terminal política al Cuervo Larroque .

La Cámpora advierte que quien impulsó a Ishii a una vicepresidencia fue Magario, y que el exintendente de José C. Paz quiso la primera, algo que el cristinismo no ve mal, siempre y cuando se respeten las sillas que la agrupación de Máximo Kirchner controla. Hasta diciembre, Luis Vivona tenía la vicepresidencia primera y Pablo Obeid la tercera. Berni, el otro nombre que circuló, sostuvo que ya rechazó ser autoridad de cámara hace dos años y que en este turno tampoco tiene intenciones de asumir ese rol.

Mario Ishii Mario Ishii también quiere la vice primera.



A su vez, el massismo, que tendrá tres bancas en ese bloque, admite haber participado de las conversaciones, aunque sin imponer un nombre propio. En materia legislativa el FR se viene mostrando cercano al kirchnerismo, excepto cuando se trataron los proyectos de reelecciones indefinidas, donde la tropa de Sergio Massa tiene una postura clara: las rechaza. Es posible que en las próximas horas Magario reúna a los presidentes de bloque de la oposición para ver si encuentra algún apoyo, aunque al cierre de esta nota no había contactado a ninguno de ellos.

La otra discusión

Además, el peronismo deberá elegir una nueva figura para la presidencia del bloque, ya sin la histórica Teresa García en el Senado. Será una bancada difícil de administrar con 24 bancas, de las cuales, con algunos matices, 15 responden a CFK, seis a Kicillof y tres a Massa. Hasta el momento, no asoma un nombre que genere aceptación en todas las expresiones del peronismo. Así, no se descarta que surja algún apellido de perfil bajo que no genere discordias.

berni teresa garcia.png Teresa García y Sergio Berni.

El kicillofismo admite que no tiene preferencias para esa jefatura, mientras que el kirchnerismo en algún momento deslizó la idea de que ese rol fuera ocupado por el senador de la Tercera sección Emmanuel González Santalla. En esa tropa juega otro nombre fuerte: la marplatense Fernanda Raverta. El MDF podría ofrecer a Pedro Borgini y el massismo a Malena Galmarini. Marcelo Feliú puede ser otro nombre de consenso.



También habrá que ver qué pasa con la Secretaría administrativa, un lugar estratégico en la Legislatura bonaerense, hoy en manos de Roberto Feletti, una de las personas de máxima confianza de Verónica Magario.