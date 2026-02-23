Entre Ríos: baterista y camionero, quién es el único intendente que gobierna con el sello de LLA

Sergio Capovilla , presidente comunal de Colonia Alemana , en el norte de Entre Ríos , y batero en el grupo Centella .

En 2023, año en que contra todos los pronósticos Javier Milei llegó a la Casa Rosada , hubo una única ciudad en Entre Ríos en la que ganó un candidato local que llevó el sello de La Libertad Avanza . Fue Sergio Capovilla , que se quedó con la gobernación de Colonia Alemana , un pequeño pueblo de 400 habitantes en el departamento Federación.

Con el 59,79% de los votos, le sacó más de 40% de diferencia a su segundo competidor de Juntos por Entre Ríos y casi 50% al contrincante del peronismo . Con ese triunfo arrollador, puso a la boleta del león como ganadora en las cinco categorías en las que compitió en esa localidad. Capovilla maneja un camión para ganarse la vida, pero su pasión es la música. Integra el grupo Centella , oriundo de Chajarí .

Colonia Alemana se ubica al norte de la provincia y fue fundada en 1883 por inmigrantes suizo-alemanes, con características distintas a las aldeas provenientes del Volga . Este año fue elevada a comuna, junto con otras 19 localidades. Gracias a la ley que promulgó Rogelio Frigerio en enero, esos pueblos sumaron capacidad de gestión para las comunidades.

Capovilla trabaja en política desde hace décadas, siempre en el plano de un pueblo chico. De la ola libertaria lo sedujo "la novedad". "Algunas ideas parecían descabelladas, pero me gusta que es toda gente nueva, que no había incursionado en política", afirma en diálogo con Letra P .

Consciente de lo disruptivo del pensamiento del Presidente, defiende la gestión de LLA y asegura que “hasta el momento va cumpliendo”. “Nunca se puede dejar conforme a todos”, matiza. Dice que hay que ser "pacientes" porque “un problema de Argentina es que uno quiere que la solución sea siempre rápida”.

“Veníamos demasiado despelotados”, dispara con franqueza sobre la situación política antes de 2023. Por eso, “había que hacer un parate y organizar la cosa”, considera.

De la Alianza a La Libertad Avanza

Capovilla comenzó en política en el fragor de la formación de la Alianza, cuando corría el año 1999. En ese entonces apoyó la candidatura a gobernador del último radical que gobernó Entre Ríos: el caudillo Sergio Montiel. Esas fueron las últimas elecciones en que las Juntas de Gobierno no votaron sus representantes, siendo promovidos por decreto del gobierno provincial, generalmente en acuerdo con la comunidad local. Ese año Capovilla asumió la presidencia de la Colonia Alemana.

LLA Colonia Alemana plp La boleta electoral de La Libertad Avanza en la categoría Junta de Gobierno en Colonia Alemana. Única localidad en que la fuerza del presidente Milei puso un gobernante en Entre Ríos.

Ya mediante el voto, fue reelecto en las elecciones de 2003, 2007, 2011 y 2015. En 2003 ganó con el sello de la UCR, aun luego de la debacle boinablanca producto de la crisis y estallido de 2001. Más adelante acompañó al veterano peronista Emilio Martínez Garbino, que en esta última ronda electoral de 2025 comandó una propuesta filo-frigerista y que en ese momento intentó forjar una tercera opción con el autodenominado progresismo. Luego le llegó el momento de sumarse al peronismo que lideró el exgobernador Jorge Busti y su Frente Entrerriano Federal (FEF).

Después del 2015 “nos alinearon a Sergio Urribarri”, recuerda. En 2019 acompañó la lista del PJ, aunque sin ser candidato a presidente comunal, y perdieron por tres votos (141 a 144). Jorge Bouchet (Cambiemos) asumió el gobierno de Colonia Alemana. En 2023 la vio: fue candidato con las banderas del león libertario “buscando lo mejor para la comunidad”, y volvió a ganar.

Puertas abiertas en Colonia Alemana

Capovilla es trabajador del Transporte y maneja un camión en la zona. Hasta 2001 tuvo un comercio familiar, que cerró producto de la crisis económica de entonces. “Nunca tuve interés en otra cosa que no sea en la comunidad”, asegura. Descarta, de este modo, una proyección por fuera de su terruño.

En este sentido, su relación con el partido a nivel provincial es formal y eventual. A veces habla con el presidente, Roque Fleitas, aunque su contacto es más fluido con los dirigentes libertarios departamentales.

Por su condición de veterano conocedor de la política entrerriana, no le cierra la puerta de Colonia Alemana a nadie. En la campaña electoral para las legislativas de 2025 recibió en su tierra a los candidatos de Fuerza Entre Ríos, Adán Bahl y Guillermo Michel.

A Bahl lo define como "un amigo". Lo conoce de cuando el paranaense fue ministro de Gobierno. El año pasado, durante la actividad proselitista, lo esperó con una bandeja de torta alemana, aunque aclara que su militancia fue para la alianza de Frigerio con Milei. "Fue un gesto de amistad, y además fueron los únicos que vinieron al pueblo", reconoció. Además de considerarse amigo de Bahl, con él comparte la pasión por la música: el senador es acordeonista y el dirigente libertario, baterista.

Político, camionero y baterista

Grupo Centella es una banda de música de Chajarí, también en el departamento Federación. La agrupación ejecuta ritmos tropicales, folclóricos y lentos en bailantas y eventos, según detalla en su página de Facebook. A fin de año, el 14 de diciembre, cumplirán 20 años de historia pisando cada fin de semana escenarios y pistas de baile en zonas rurales y pueblos aledaños.

Capovilla está a cargo de la batería, el puesto de la banda más sacrificado, pues debe hacerse cargo de armar y desarmar el instrumento cada noche de show. Orgulloso de su rol artístico, la foto de perfil de su número en WhatsApp lo tiene sentado, palillos en mano, en su batería.