Arde la interna del peronismo de Jujuy y Carolina Moisés paga los costos de su acercamiento a Javier Milei

La senadora de Jujuy Carolina Moisés, complicada en la interna del PJ: le renunciaron varios dirigentes de su lista.

El peronismo de Jujuy vuelve a arder a partir del fuego amigo. La nueva fecha para la interna que determina la normalización partidaria enfrenta a las dos grandes facciones del PJ , que se disputan el sello y vienen siendo protagonistas de sucesivas derrotas electorales.

La que ahora quedó en el centro de la escena es la senadora Carolina Moisés , quien paga los platos rotos por los movimientos que la acercaron a las posiciones del gobierno nacional de Javier Milei .

A partir de la renuncia de dirigentes que integraban su lista para dar pelea por la presidencia partidaria, se relame el espacio kirchnerista de La Cámpora , que con Leila Chaher como figura central en alianza con el diputado nacional Guillermo Snopek y otros sectores del peronismo jujeño espera quedarse con el sello partidario.

Moisés niega el impacto de esos portazos y los atribuye a "aprietes y presiones de La Cámpora y del radicalismo". A la vez, consideró ante una consulta de Letra P que es "imposible" hacer las elecciones del 15 de febrero, en pleno carnaval.

La última novedad, sobre la hora de los plazos previstos para la elección, es una renuncia relativamente masiva a los cargos electivos de consejeros y congresales en la lista de “Generación Valiente” , el espacio que lidera Moisés.

Una conferencia de prensa de referentes del sector blanqueó esas dimisiones y reveló que hay una veintena de dirigentes que le sacaron el cuerpo a la nómina, en desacuerdo con los últimos pasos políticos de la senadora. Moisés dice que las renuncias con "cinco o seis, sin efecto político ni jurídico, porque la lista completa tiene unos 500 candidatos en total. No impacta", aseveró.

"Son personajes que han sido apretados y presionados por los radicales y por La Cámpora. Y fue un fracaso esa operación, porque lograron muy pocas renuncias", juzgó la legisladora.

Moisés exacerbó sus desacuerdos con el kirchnerismo el año pasado. Tiró de la cuerda en las legislativas provinciales, donde armó una lista aparte, bajo el nombre de Somos Más y puso sus reparos en el armado de la lista legislativa nacional que comandó Chaher.

Pero la gota que rebalsó el vaso y terminó con la paciencia de los seguidores que ahora la niegan fue la aprobación del presupuesto 2026, donde la senadora levantó la mano a pedir de La Libertad Avanza, entre otros movimientos de simpatía para con el gobierno que protagonizó. No lo hace en soledad, sino que actúa con el acompañamiento del bloque aparte que conformó en la cámara alta, Convicción Federal, y en alianza con otros dirigentes que van por el mismo camino.

La interminable interna del PJ de Jujuy

La puja picante y prolongada en el PJ de Jujuy estaba cantada. Es una de las jurisdicciones en donde Cristina Fernández de Kirchner decidió pisar fuerte para marcar la cancha, aunque los vaivenes políticos, la inestabilidad de los alineamientos y sobre todo los resultados electorales alejaron del éxito esa movida.

La disputa por la presidencia del PJ ya generó una guerra el año pasado, cuando la prórroga de la intervención provocó una grieta insalvable. Los interventores, Aníbal Fernández y Gustavo Menéndez, habían desembarcado en el cargo con relativo consenso, pero después se generaron fracturas irreconciliables.

Primero la elección partidaria se suspendió con el argumento de que el PJ no podía afrontar un proceso interno con las elecciones legislativas a la vista. Luego quedó también suspendida la elección prevista para el 15 de noviembre del año pasado.

Ahora, la fecha de la interna es el 15 de febrero. En las próximas horas, según el cronograma de la Junta Electoral, vence el plazo para la formalización de las boletas que pretendan participar de esos comicios.

Según Moisés, la interna "es logísticamente imposible de hacer porque es el domingo de carnaval grande". "Lo hicieron a propósito para volver a suspenderlas", dice y hace notar que su lista "presentó el modelo de boleta, pero la otra lista no". "Por eso la intervención prorrogó ese plazo en una resolución repentina", recordó.

Fuego amigo en el peronismo

El rol de Moisés en el Senado recibió severos cuestionamientos de quienes hasta ayer nomás fueron sus compañeros de ruta que le reprochan que votó a favor del presupuesto sin ninguna necesidad y le refriegan que además avaló el ajuste en el área educativa.

Entre los dirigentes que dieron la cara para formalizar el portazo estuvo Carlos Ordóñez, del PJ Capital. “Discrepamos con la actuación política de la senadora, no está dentro de los cánones que el peronismo ha inculcado y defendido”, afirmó. Dijo que alrededor de 25 dirigentes decidieron dar un paso al costado.

“No estamos de acuerdo con las decisiones de Moisés; fue elegida por el pueblo y nos representaba, es doloroso e voto por el Régimen de Incentivo a las Grandes Inversiones (RIGI), la prórroga del presupuesto y las políticas que profundizan el desfinanciamiento de universidades”, afirmó René Miranda, del Departamento de Ledesma.

“Hubo desacuerdos durante y después de la campaña; desacuerdos en lo personal y en lo político también”, completó Marcela Sarcina, de San Antonio, haciendo alusión a disidencias en el armado de las listas, más allá de la posición política de Moisés.

La Cámpora quiere el sello del PJ

La guerra peronista dejó al partido deshilachado y acostumbrándose a las derrotas. Va de mal en peor, pierde votos y representatividad.

El primer gran síntoma de esa herida fue en las legislativas provinciales, que se hicieron en mayo del año pasado. El peronismo no pudo sostenerse como la oposición más potente al radicalismo del gobernador Carlos Sadir y el viejo cacique Gerardo Morales.

El Frente Justicialista sacó en esa ocasión solo el 9,69% de los votos. El sello que armó Moisés apenas el 3,75%. Pero además, poco después de la elección voló por los aires el acuerdo transitorio que habían hecho distintas tribus del peronismo.

Como consecuencia de esa disputa sin saldar, Chaher perdió su banca de diputada nacional en las elecciones del 26 de octubre. Ahora, la dirigente camporista mimada de CFK lidera la lista Celeste y Blanco- Primero la Patria.

El espacio que reivindica el liderazgo nacional de Cristina, con algunos aliados, tiene la expectativa de que la postergada normalización del partido represente una suerte de “barajar y dar de nuevo”.