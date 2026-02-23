Rosario: Carolina Labayru sigue en la mesa chica de Pablo Javkin y asoma en la compulsa interna de Unidos

Unidos está muy lejos de tener resuelta la potencial sucesión de Pablo Javkin en la intendencia de Rosario . Anticipando una posible compulsa de tercios, uno de los nombres que asomó para competir es el de de la concejala Carolina Labayru . En su círculo íntimo no adelantan escenarios, pero sí tienen un mantra: “Las candidaturas no se piden ni se ruegan”.

La ex funcionaria y cabeza de lista en 2025, que mantiene una fidelidad total hacia Javkin , se moverá este año en un territorio ajeno hasta ahora. Antes, durante y después de la campaña se la escuchó siempre decir que estaba más cómoda en un rol ejecutivo. Si bien trabajará en sinfonía con el bloque oficial, ya su carácter generó algún chispazo al votar distinto al resto. “Son sus convicciones”, resumen.

Si bien la lista que encabezó Labayru quedó tercera detrás de Juan Monteverde y Juan Pedro Aleart , en las entrañas de la coalición de gobierno local le reconocen la prestancia para sobrellevar una floja PASO, triplicando la cosecha de votos en dos meses .

¿Ese antecedente hace que pueda entrar en una contienda a futuro con otros mencionados para ir por la intendencia como Sebastian Chale , María Eugenia Schmuck o Gustavo Puccini , a priori el elegido por Maximiliano Pullaro ? A su lado no aventuran escenarios, pero sí se trabaja en el perfil gestor buscado. “Quiere hacer bien el trabajo por el que la eligieron, y que resto sea consecuencia de eso”, resumen.

En ese marco, el rol en el Concejo la tendrá al frente de discusiones sensibles al presidir la Comisión de Presupuesto , además de participar en Obras Públicas y Salud. Sorprendió que no sea parte de Control y Convivencia dada su experiencia como secretaria del área en el gabinete municipal. Más allá de esa agenda legislativa, Labayru planea seguir estando más afuera que dentro del Palacio Vasallo , con un rol territorial bien marcado.

A la ex funcionaria ya se la escucha, por ejemplo, marcando su malestar por el poco apego a los horarios pautados para las sesiones. Tampoco ve un rédito en presentar una tonelada de proyectos. La búsqueda, en cambio, pasará por canalizar la resolución de los problemas que acerquen vecinos a través del vínculo aceitado con el Ejecutivo.

La lealtad a Javkin como marca

Más allá de la pertenencia a Unidos como un todo, Labayru no reniega de su jefatura política: Javkin es quien apalancó su nombre y su pertenencia a Creo, el partido del intendente, es total.

De hecho, si toma forma la potencial búsqueda de un tercer mandato del actual alcalde, confían en el círculo íntimo de la concejala que tiene herramientas sobradas para conseguirlo. “En 2026 se van a empezar a ver un montón de obras y otras cosas que se trabajaron en los años los anteriores”, resaltan, también dando cuenta de la simbiosis con el gobierno de Pullaro.

La duda que surge es cómo será el vínculo con Schmuck, potencial contendiente en esa virtual interna en 2027. Si bien niegan una mala relación, el carácter de Labayru y esa suerte de libertad de acción pueden poner en tensión la cotidianeidad para con quien preside el Concejo. “El único jefe es Pablo”, repiten en el entorno de Labayru.

Trapitos, basura y movilidad, los caballitos de batalla

El perfil de la concejala la coloca en un lugar más cómodo con temas como el de los cuidacoches, una discusión que escaló en las últimas semanas. Existen pedidos para que una ley provincial permita endurecer las sanciones, con detenciones incluidas, luego de que el Código de Convivencia municipal haya quedado sin posibilidad real de controlar una situación desbandada. “Por eso apoyamos el proyecto de Ciro Seisas”, resaltan al lado de Labayru.

Embed Día importante para Santa Fe, nuestro gobernador @maxipullaro abrió el 144° período de sesiones.

Hay un rumbo claro: el orden volvió a ser prioridad.



Los datos no son relato:

– Homicidios -50%.

– 106 búnkeres derribados.

– Respuesta del 911 en 6 minutos.

– El Plan de… pic.twitter.com/FEBXCss5w2 — Carolina Labayru (@CaroLabayru) February 16, 2026

“El orden de la ciudad es la prioridad”, dicen sobre la agenda que llevará adelante. A eso se sumarán otros temas en discusión como el pliego de higiene urbana, uno de los principales frentes de discusión para el Ejecutivo este año, además de los vinculados a la movilidad, en pleno auge de las aplicaciones como Uber o discusiones abiertas como la infraestructura en ciclovías.