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TEMPORADA DE ROSCA

Un armador de Axel Kicillof en Santa Fe desembarca en Rosario y se prueba el traje de canciller

Iván Camats aglutina intendentes del sur provincial con la aprobación del gobernador bonaerense. Otra apuesta por seducir al campo desde el peronismo.

Letra P | Álvaro Maté
Por Álvaro Maté
El Secretario de Producción de Máximo Paz, Iván Camats, lidera un espacio de referentes territoriales del sur de Santa Fe

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Quién es Iván Camats, el armador de Kicillof en Santa Fe

Camats es un dirigente del justicialismo de Santa Fe asentado en el sur de la provincia. Presidió la comuna de Máximo Paz entre 2005 y 2019, cuando pasó a ocupar el cargo de director provincial de Institucionalidad para el Desarrollo en la gestión del entonces gobernador Omar Perotti.

Desde sus épocas al mando de Máximo Paz, Camats tejió vínculos con dirigentes que hoy forman parte del entorno de Kicillof. Cuando el gobernador era ministro de Economía de la Nación, el santafesino construyó una relación política con el ministro de Desarrollo Agrario de la provincia de Buenos Aires, Javier Rodríguez.

Axel Kicillof fortalece su estructura en Santa Fe

El del pasado viernes fue el primer evento en territorio santafesino en mucho tiempo que contó con la presencia, al menos virtual, de Axel Kicillof. En su mensaje el gobernador llamó a prepararse para la elección presidencial de 2027.

"Tenemos que poner toda la energía en prepararnos para lo que se viene. Se nos viene una discusión, un debate y una elección histórica que tiene que ver con el futuro de la Argentina”, dijo Kicillof.

El acto en Fighiera contó con la participación de más de 150 asistentes. El anfitrión fue Rodi Stangoni, presidente comunal de Fighiera. Estuvieron, entre otros el intendente de Carcarañá, Miguel Ángel Vázquez; el presidente del concejo municipal de Villa Gobernador Gálvez, Nicolás Ramírez, y el diputado provincial Miguel Rabbia, alineado con el senador Marcelo Lewandowski.

También estuvieron representados los sindicatos Luz y Fuerza, la Unión Obrera MEtalúrgica (UOM), Camioneros, UPCN y Empleados de Comercio, entre otros.

El derecho al futuro federal y santafesino

La convocatoria sirvió de bautismo para Reconstruyendo Futuro Federal, espacio que aglomera a una veintena de dirigentes locales del sur de la provincia que incluye a concejales e intendentes.

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Pese a que desde el espacio afirman que no responden directamente al gobernador, el nombre elegido pretende ir en línea con el Movimiento Derecho al Futuro de Kicillof.

La agrupación, liderada por Camats e impulsada desde Buenos Aires con la venia de Kicillof, apuesta por seducir al electorado desencantado con el peronismo con una propuesta agropecuaria para el campo. La iniciativa se espeja con la movida del peronismo federal, que este lunes montó su segundo encuentro y, con la presencia de unas 1500 personas en Entre Ríos, puso el acento en la necesidad de llevar a cabo una reforma impositiva integral para cerrar la grieta con el sector.

Javier Rodríguez desembarca en Rosario

Este miércoles el espacio de referentes filokicillofistas tendrá un primer encuentro con otras tribus del peronismo santafesino. Durante la jornada, Javier Rodríguez recorrerá instalaciones productivas de la provincia y luego participará de un encuentro político con dirigentes de espacios variopintos.

Según pudo saber Letra P, entre los invitados figuran representantes de Ciudad Futura, del Movimiento Evita, de Comunidad -espacio liderado por Norma López- y Lisandro Cavatorta, exconcejal ligado al massismo.

Además, fueron convocados concejales de la ciudad con ADN progresista como Fernanda Gigliani (Iniciativa Popular) y Leonardo Caruana (Frente Amplio por la Soberanía).

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Pese a la aproximación con el territorio y sus referentes, en Reconstruyendo Futuro Federal aseguran que “Axel no se va a meter en la interna del peronismo en Santa Fe”.

“Acá está balcanizada la cosa, pero eso se va a ordenar desde el territorio”, sumó un vocero del espacio en relación con la interna del PJ.

Tras una primera instancia en la que Camats cultivó su vínculo con el kicillofismo y consolidó su rol de armador de un grupo de dirigentes territoriales del sur, el dirigente de Máximo Paz ahora busca arrimar su agrupación a otros campamentos del panperonismo de Santa Fe.

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