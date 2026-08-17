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DISCUSIÓN 2027

Clamor PRO por "un candidato propio": "Hernán Lacunza hace bien", dice el jefe amarillo del Senado

El senador misionero celebró la candidatura presidencial del exministro de Economía, cinco días después de la cumbre de su partido con La Libertad Avanza.

Por Letra P | Periodismo Político
Hernán Lacunza se pone traje de candidato presidencial del PRO.

Hernán Lacunza se pone traje de candidato presidencial del PRO.

El jefe del bloque del PRO en el Senado, Martín Goerling, ratificó la idea de Mauricio Macri de que el partido tenga un candidato presidencial propio en 2027 y respaldó la estrategia del exministro de Economía Hernán Lacunza de mostrarse en ese rol. “Lo que está haciendo está bien, es recontra válido”, sostuvo.

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El senador misionero se sumó, así, al clamor interno del PRO para disputar la Presidencia con una candidatura propia. Hace varias semanas, Macri impulsó a Lacunza a caminar con traje de candidato y a recorrer medios de comunicación con un discurso cada vez más electoral.

En declaraciones a Futurock, Goerling fue contundente: “El PRO tiene que tener un candidato propio, lo que está haciendo Lacunza está bien”. En el mismo sentido, sostuvo que “hay una gran parte del país que quiere que el PRO tenga su candidato, que arme un frente electoral con otro esquema que no sea con el presidente Javier Milei”.

¿Y el acercamiento PRO-LLA?

La definición del jefe de la bancada amarilla en el Senado se produce a menos de una semana del encuentro entre referentes del PRO y del Gobierno para coordinar la tarea legislativa y comenzar a diagramar un nuevo frente electoral.

Tras un llamado de Karina Milei a Macri, se diagramó rápidamente una cumbre entre amarillos y violetas para empezar a acercar posiciones en dos ejes clave, el legislativo y el electoral. Allí, cinco referentes se reunieron en la Casa Rosada. Cristian Ritondo y Fernando De Andreis fueron recibidos durante dos horas por el jefe de Gabinete, Diego Santilli; el diputado Martín Menem y el principal colaborador de la hermana del Presidente, Lule Menem.

Hernán Lacunza

Hernán Lacunza

Así, mientras el PRO avanza en un acercamiento parlamentario con La Libertad Avanza, dentro del partido crece la discusión sobre la conveniencia de mantener una identidad electoral propia de cara a 2027. La eventual candidatura de Lacunza aparece, por ahora, como una de las alternativas para expresar esa estrategia.

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