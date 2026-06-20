El plan anabólico para hacer crecer a Axel Kicillof

El peronismo bonaerense tuvo una semana agitada, cruzada por la interna entre Axel Kicillof y Cristina Fernández de Kirchner . Sin embargo, los petardos disparados a un lado y otro de la grieta no mueven ni un centímetro la estrategia que trazó el gobernador: evitar la confrontación directa y construir músculo político para crecer y llegar lo mejor posicionado posible a la negociación electoral con el kirchnerismo.

En La Plata consideran que el cruce iniciado por las declaraciones de Berenice Iañez , la legisladora porteña que responde al ministro Andrés Larroque , que cuestionó a CFK, es un ejemplo de lo que no puede pasar. Nos “desperfiló”, dicen.

La dirigencia ultra del Movimiento Derecho al Futuro (MDF) ya no pide ruptura con La Cámpora. Aunque con matices, todos los sectores del espacio están alineados en el objetivo de fortalecer al gobernador. Para eso trabajan en la construcción de su candidatura presidencial en las provincias, sobre todo en las ubicadas en la zona núcleo, consideradas clave para tener chances de triunfar.

La mira está puesta en Córdoba, Mendoza, Santa Fe y Entre Ríos, territorios refractarios al peronismo que emerge del AMBA, donde Kicillof se hace fuerte.

En la previa a la elección legislativa de 2025, el kicillofismo estaba dividido entre halcones y palomas, duros y blandos. Un sector presionaba para que el gobernador rompiera definitivamente con la expresidenta o, al menos, con Máximo Kirchner . Proponía no dejar rastro camporista en el gabinete y confeccionar listas separadas. Eso es pasado.

Algunos dirigentes bajaron el nivel de beligerancia por convencimiento. Otros lo hicieron porque vieron que el gobernador estaba decidido a seguir una estrategia que no contemplaba la posibilidad de romper. “Ya nos pasó, no vamos a seguir pataleando solos y exponernos para que después no pase nada”, se resignó ante Letra P un intendente que estuvo en la trinchera con la cara pintada. “Además, para ganarle a Milei se necesita de todos. El tiempo de romper ya pasó”, analiza con pragmatismo.

Kicillof con dirigentes del MDF

De una rueda de consulta que este medio hizo con al menos una decena de dirigentes del MDF sobre qué camino tomar en medio de la disputa interna surge una respuesta casi unánime: hacer crecer a Kicillof para que al momento de la negociación electoral “lo condicionen lo menos posible”. El escenario más confrontativo que avizoran es la competencia en unas PASO para elegir candidato a presidente y gobernador.

Tensión hasta el final

En el kicillofismo consideran que no habrá paz hasta que logren cerrar las listas, y puertas adentro pregonan “no entrar” en el enfrentamiento que “plantea constantemente La Cámpora”. Las críticas de Iañez a CFK hicieron mucho ruido.

“Lo que pasó nos desperfiló. No vamos a la confrontación. Además, no pensamos ni sentimos lo que ella dijo. La compañera se equivocó y lo sabe”, indicó a este medio una fuente cercana al gobernador.

axel-kicillof-mayra-mendoza.webp Axel Kicillf y Mayra Mendoza.

“La Cámpora pone a Cristina candidata porque no tiene rival para plantarle a Kicillof y necesita taponarlo para que no crezca”, dice el referente de una organización social. Un intendente refuerza esa idea, aunque destaca que “es entendible” la estrategia: “Van a limar a Axel. Necesitan que no despegue mucho para imponer condiciones cuando llegue la hora de negociar”.

Axel Kicillof, de gira federal

Como contó Letra P, el gobernador tiene una delegación diplomática que le prepara los desembarcos en distintos puntos del país. El balance del gobierno de las visitas realizadas este año a Tierra del Fuego, Córdoba y Corrientes es muy bueno.

Kicillof en Cordoba

El plan incluye diálogo y trabajo mano a mano con intendentes. En la mesa chica de Kicillof hablan de la “micro construcción” que llevan adelante con jefes territoriales, especialmente en aquellas provincias donde no gobierna el peronismo. También con organizaciones de base, especialmente sociales y gremiales.

Córdoba, Mendoza, Santa Fe y Entre Ríos son objetivos centrales. “En Córdoba no podemos perder 7 a 3, como sucedió en 2023”, dice alguien del equipo del gobernador. Buscan hacer una elección más parecida a la de 2019. “Si no achicamos, no hay elección en Buenos Aires o en el norte del país que alcance para compensar”, afirmó.

Qué dicen las encuestas

Los últimos sondeos de opinión ofrecen un pantallazo. La consultora CB Global Data midió al Presidente y al gobernador en cada provincia. Milei ganó en 16 distritos. La encuesta expone una notoria diferencia a favor del libertario en Córdoba, Mendoza y Santa Fe. Kicillof gana en Buenos Aires, pero no le alcanza para remontar la cuesta.

En Córdoba y Mendoza, segunda y quinta provincia con más electores del país, el Presidente tiene 30 puntos de imagen positiva por arriba del bonaerense (53,1% a 21% y 52,7% a 22,7%, respectivamente). En Santa Fe, tercera provincia en cantidad de votantes, le saca 17 (42,8% a 25,8%) y en Entre Ríos la diferencia supera los 14 puntos porcentuales (37,6% a 23,3%).

Según ese estudio, en Buenos Aires el gobernador supera al presidente por siete puntos. Las otras siete provincias donde gana el bonaerense son Santiago del Estero, Formosa, Catamarca, Tucumán, Chaco, Tierra del Fuego y Río Negro.

La contraparte es una encuesta nacional de la consultora Explanans. Si bien Milei se impone en primera vuelta con un 38,3% de intención de voto, frente a una 28% de Kicillof, en un eventual ballottage la elección se empareja y hay empate técnico: 43,8% para el gobernador y 42,9% para el primer mandatario.