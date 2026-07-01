Cómo son las reformas del Banco Central y del sistema electoral que negocia Javier Milei con sus aliados

Javier Milei reunió a su tropa legislativa para avanzar en proyectos de ley para el último semestre. Los dos principales, que aún no fueron tratados, son la reforma política, que está congelada en el Senado; y la modificación de la carta orgánica del Banco Central , que ingresaría a la cámara alta en los próximos días.

El resto de la agenda se completa con la modificación al régimen de zonas frías, ya aprobada en Diputados, pero que fue trabada porque varios aliados temen sufrir represalias de sus votantes. Milei lo consideró clave para el segundo semestre, porque permitirá sumar ingresos fiscales por la baja de subsidios. "Es un régimen injusto y hay que eliminarlo", remarcó en la reunión.

El otro anuncio de Milei fue el inminente envío de un proyecto para ampliar el sistema de inocencia fiscal, que permite blanquear fondos no declarados. No fue remitido y en el oficialismo creen que su debate tardará en llegar porque, inevitablemente, aludirá a la situación de Manuel Adorni , quien usó este sistema para justificar sus ingresos no declarados.

Como anticipó Letra P , con la intención de eliminar las Primarias, Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO), el Gobierno inició una negociación con el PRO y la UCR, que consiste en ofrecerles listas legislativas propias en los comicios, para competir debajo de la boleta presidencial de Milei.

Según este esquema, que ya tiene varios borradores que circulan por los despachos, un candidato presidencial podría tener hasta tres propuestas legislativas, cada una con su propia tira en la Boleta Única Papel. Funcionaría para la competencia de Diputados, en la que se daría una virtual ley de lemas, porque Milei consideraría propias las bancas de cada una de las nóminas que patrocine.

El esquema, sin embargo, no sería útil para el Senado, porque se eligen tres bancas, dos por la mayoría y otra por la minoría. "El objetivo es que en las provincias que compiten por pocos escaños o en las ocho que renuevan senadores, los jefes políticos locales sean los que armen las listas", explican en el Gobierno.

La colectora o ley de lemas -nombres que el oficialismo rechaza- sí sería muy útil para que el Gobierno cierre alianzas en la provincia de Buenos Aires, donde se votan 35 diputados nacionales. "Les daríamos una lista a la UCR y otra al PRO", aseguran. El radicalismo es clave, porque sus diez senadores son los que pueden destrabar el debate de la reforma política. De mínima, piden sostener una parte del financiamiento estatal a los partidos. La negociación se acelerará en los próximos días.

El Banco Central de Milei

La otra reforma que ingresará al Senado como proyecto de ley es la que modifica la carta orgánica del Banco Central. El proyecto fue anunciado por el Presidente ante los legisladores y propone eliminar el artículo tres, que fue incorporado en una norma de 2012 y amplía los alcances del organismo.

Sostiene que su función es “promover la estabilidad monetaria, la estabilidad financiera, el empleo y el desarrollo económico con equidad social”. Milei prometió ante los legisladores que el texto que promueve replicará el derogado, en el que se establece que el único objetivo del BCRA es “preservar el valor de la moneda”.

"Con este texto, cualquier gobierno que entre puede emitir, provocar inflación y así es imposible garantizar previsibilidad", dijo el jefe de Estado. Si bien no está confirmado por cuál cámara del Congreso ingresará, Bullrich fue invitada a hablar en la Casa Rosada para estudiar el tema en detalle. Pronto llegaría el texto definitivo.