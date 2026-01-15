Ultimátum del MDF a La Cámpora: Axel Kicillof conduce el PJ bonaerense o hay guerra

La dirigencia nucleada en el Movimiento Derecho al Futuro (MDF) alineado con Axel Kicillof está plantada frente al inicio de las negociaciones por las autoridades del PJ bonaerense : o el gobernador conduce el partido o hay interna el próximo 15 de marzo. De ahí no se mueven.

Lo que buscan es que la conducción del partido, hoy en manos de Máximo Kirchner , quede en manos de alguien que apoye sin fisuras al mandatario bonaerense y su objetivo de mantener ordenada la provincia de Buenos Aires para salir a construir el proyecto presidencial de 2027 en el resto del país.

Luego de la reunión del MDF en Villa Gesell, donde se abordó el tema , un dirigente de la mesa chica del gobernador fue contundente ante la consulta de Letra P: “La definición es que el PJ bonaerense lo conduzca Axel mediante quien él defina; si es con unidad, mejor, sino, habrá interna y que se pudra”, afirmó contundente.

En esa línea marcó que hasta ahora tuvieron un partido que “de mínima jugó a las escondidas” en cuanto al apoyo al gobernador, o bien "en contra”. “Siempre están con el cartucho de dinamita en la mano”, dice la fuente en referencia a La Cámpora y agrega que “el primer paso para la construcción de una alternativa frente a Milei en todo el país, es el orden político en la provincia”.

En el encuentro de este miércoles en Gesell, el sector definió que 2026 será “el año de la construcción amplia y federal” de cara a la elección presidencial de 2027. Un intendente que estuvo en el encuentro manifestó una línea similar: “Quedamos en que el presidente tiene que ser nuestro”, dijo e insistió: “Trataremos de imponer nuestra lista”.

En busca de la unidad pero preparados para la interna

Si bien todas las fuentes consultadas por este medio coincidieron en que se buscará evitar la interna y que haya una lista de unidad, conducida por Kicillof, pero que contenga a todos los sectores, el MDF sigue trabajando con las afiliaciones, padrones y avales, para estar listos en caso de tener que competir.

En ese marco, el kicillofismo está atento a lo que pueda pasar con la confección final del padrón. En la reunión del consejo del PJ que se llevó adelante en diciembre en Malvinas Argentinas, se entregaron las claves a los consejeros, algo que aseguran hace más de un año no tenían, para cargar las fichas de afiliaciones. “Estamos esperando que la justicia electoral defina si la fecha de afiliación es la de la ficha o la de la carga, el acuerdo fue que fuera la de las fichas”, afirmó un dirigente que trabaja en el tema.

PJ bonaerense El PJ bonaerense ya fijó el cronograma electoral para el recambio de autoridades.



En los últimos días el kirchnerismo salió a recordar lo acordado en la última reunión respecto a las afiliaciones: se pidió a la justicia electoral un nuevo padrón que contemple las fichas presentadas en la mesa de entradas de dicho Juzgado, hasta el día 30 de diciembre de 2025 inclusive, con la antigüedad de 180 días, para la cual se solicitó que se considere como fecha de afiliación, la fecha de aceptación partidaria que consta en la ficha papel. “No sé que quieren inventar, ese tema ya está acordado”, confió su fastidio un dirigente kirchnerista a Letra P.



Desde ese campamento, el jefe del bloque peronista de diputados bonaerenses, Facundo Tignanelli, se expresó este jueves en su cuenta de X con un tema del disco "Casi Justicia Social", de Don Osvaldo, que posteó sin más referencia que la propia letra de 'Acordate'. "Acordate de dónde saliste y que ahí siempre se puede volver. Acordate de cómo llegaste y a costillas de quién", dice el estribillo de la canción, una suerte de alegoría de la parábola del hijo pródigo, dedicada sin nombrarlo a Axel Kicillof.







Mientras tanto, dirigentes del interior de la provincia llegaron el martes al Senado bonaerense para presentar las fichas de afiliación físicas que se cargaron hasta el 30 de diciembre. “Estamos trabajando, punteando padrones, hablando con compañeros del territorio, trabajando con los avales, aunque todavía no se fue a ver a los afiliados, eso se hará si efectivamente hubiera interna”, afirmó un dirigente que ya está trabajando en su distrito.

Arrancan las negociaciones mientras corre el calendario

Hasta la reunión en Villa Gesell, las negociaciones entre los diferentes sectores ocurrieron mediante emisarios. Y si bien se fueron tomando definiciones sobre lo técnico entre reuniones formales e informales, no se había avanzado en la discusión puntual de nombres para presidir el partido y la conformación de la lista. No obstante, al cierre de esta nota se esperaba que esas conversaciones comiencen en breve.

Es que no hay demasiado tiempo. Falta menos de un mes para el cierre de listas. Del jueves 22 al martes 27 de enero será la exhibición de padrones, observaciones y tachas en el mismo. El martes 3 de febrero vence el plazo para la presentación de avales y el domingo 8 es la fecha límite para la presentación de candidatos. El recambio de autoridades, vía lista única o interna, será el domingo 15 de marzo.