Nacional
  • Nacional
  • Centro
  • Patagonia
LA INTERNA PERONISTA

La Cámpora le come una banca al MDF y debilita a Axel Kicillof en la Cámara de Diputados bonaerense

Mercedes Landívar volverá de Olavarría para retomar su actividad en la Legislatura. Desplaza a su reemplazante, Laura Aloisi, alineada con el gobernador.

Letra P | Juan Rubinacci
Por Juan Rubinacci
Mercedes Landivar, diputada de La Cámpora.&nbsp;

Mercedes Landivar, diputada de La Cámpora. 

La interna peronista en la Legislatura bonaerense suma un nuevo capítulo: La Cámpora recupera la banca de Mercedes Landívar, quien volverá de su licencia, y le arrebata el lugar a Laura Aloisi, identificada con el Movimiento Derecho al Futuro, el espacio político de Axel Kicillof. La jugada representa un revés político para el gobernador, que se debilita en la cámara baja.

Notas Relacionadas
Sergio Berni le recriminó a Magario el desorden en la cámara alta 
TODO ROTO

Escándalo en el Senado bonaerense: fuerte embestida del kirchnerismo contra Magario

Por 
Letra P | Juan Rubinacci
Juan Rubinacci

La decisión fue confirmada por el Gobierno de Olavarría, que informó que, a partir del próximo 1 de julio de 2026, Landívar continuará como jefa de Gabinete del municipio en carácter ad honorem, y retomará su actividad en la Legislatura bonaerense, donde había pedido licencia para sumarse a la gestión de Maximiliano Wesner.

La dirigente camporista había asumido la banca tras las elecciones de 2023, pero dejó el lugar para incorporarse al Ejecutivo de Olavarría. Desde ese momento fue reemplazada por Aloisi, quien responde políticamente al MDF.

Landivar 1
Mercedes Landívar regresa a su banca en Diputados

Mercedes Landívar regresa a su banca en Diputados

La Cámpora vs. el MDF: el poroteo

El regreso de Landívar modificó el equilibrio interno del bloque oficialista en la cámara baja y fortaleció la representación del kirchnerismo en un momento de creciente tensión con el sector que responde al gobernador.

Fuentes de La Cámpora señalaron que el regreso era una posibilidad que se había conversado a principios de año, tras el inicio de las sesiones ordinarias, y explicaron que la definición se concretó luego de la demora en la conformación de las comisiones legislativas.

De esta manera, el kirchnerismo sumará 18 de las 39 bancas que tiene el bloque peronista. En ese número hay que sumar a dirigentes de La Cámpora y del intendentismo. Detrás queda el MDF, que con la salida de Aloisi queda con 11 escaños. Atrás asoma el Frente Renovador, que tiene 9 representantes. La banca restante responde a Juan Grabois.

El movimiento político se produjo pocos días después de la primera sesión ordinaria del Senado bonaerense, marcada por fuertes diferencias dentro del oficialismo.

Mayra Tigna
La Cámpora suma un casillero en Diputados.

La Cámpora suma un casillero en Diputados.

La fractura en el Senado

Durante ese debate se registraron cruces entre los senadores Sergio Berni y Mario Ishii con la vicegobernadora Verónica Magario, especialmente durante el tratamiento de las licencias de Florencia Saintout, Gabriel Katopodis y Diego Valenzuela.

El exintendente de José C. Paz, Mario Ishii, cuestionó al gobernador Kicillof por no habilitar el tratamiento sobre tablas de los proyectos para declarar la emergencia alimentaria y sanitaria en la provincia de Buenos Aires.

La discusión derivó en momentos de alta tensión dentro del recinto. Magario interrumpió en varias oportunidades las exposiciones para mantener el desarrollo de la sesión y ordenar el debate. Los cruces tomaron dimensión nacional y evidenciaron la ruptura que existe entre ambos sectores. El kicillofismo mantendrá su estrategia de no responder declaraciones periodísticas ni discursos del kirchnerismo en contra de Kicillof.

Temas
Notas Relacionadas
Sergio Berni, con los tapones de punta contra Verónica Magario en el Senado.
TODO ROTO

Cruce entre Verónica Magario y Sergio Berni en la primera sesión del año en el Senado bonaerense

El jefe del bloque oficialista cuestionó el funcionamiento de la cámara alta bonaerense durante la primera sesión ordinaria y expuso la interna del peronismo.
El líder de La Cámpora, Máximo Kirchner, apunta los cañones a retener las intendencias en el interior de Buenos Aires
DISCUSIÓN 2027

Buenos Aires: La Cámpora busca retener Olavarría y Azul, distritos clave de la Séptima sección

Wesner y Sombra son los únicos intendentes camporistas de la sección habilitados para la reelección. El kicillofismo avanza con Eseverri como figura visible.

Las Más Leídas

Más Sobre Conurbano

También te puede interesar

Leonardo Scatturice no puede hacer despegar a Flybondi
LA LIBERTAD DE NO VOLAR

Scatturice llevó a una crisis terminal a Flybondi: tres aviones, suspensión de personal y deudas

Por  Francisco Aristi
Un edificio muestra el impacto de los terremotos en Caracas. Venezuela enfrenta el desastre natura debilitada por una tormenta política perfecta.
LA TORMENTA PERFECTA

Venezuela: un desastre natural potenciado por una catástrofe política

Por  Marcelo Falak
Mercedes Landivar, diputada de La Cámpora. 
LA INTERNA PERONISTA

La Cámpora le come una banca al MDF y debilita a Kicillof en la Cámara de Diputados bonaerense

Por  Juan Rubinacci
Jorge Capitanich avisó que no quiere volver a ser gobernador de Chaco.
¿HAY POST COQUISMO?

Capitanich se corre de la pelea 2027 en Chaco: la grilla que quiere tomar la posta en el peronismo

Por  Lucio Di Giuseppe