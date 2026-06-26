La Cámpora le come una banca al MDF y debilita a Axel Kicillof en la Cámara de Diputados bonaerense

La interna peronista en la Legislatura bonaerense suma un nuevo capítulo : La Cámpora recupera la banca de Mercedes Landívar , quien volverá de su licencia, y le arrebata el lugar a Laura Aloisi, identificada con el Movimiento Derecho al Futuro , el espacio político de Axel Kicillof . La jugada representa un revés político para el gobernador, que se debilita en la cámara baja.

La decisión fue confirmada por el Gobierno de Olavarría , que informó que, a partir del próximo 1 de julio de 2026, Landívar continuará como jefa de Gabinete del municipio en carácter ad honorem, y retomará su actividad en la Legislatura bonaerense, donde había pedido licencia para sumarse a la gestión de Maximiliano Wesner .

La dirigente camporista había asumido la banca tras las elecciones de 2023, pero dejó el lugar para incorporarse al Ejecutivo de Olavarría. Desde ese momento fue reemplazada por Aloisi , quien responde políticamente al MDF.

El regreso de Landívar modificó el equilibrio interno del bloque oficialista en la cámara baja y fortaleció la representación del kirchnerismo en un momento de creciente tensión con el sector que responde al gobernador.

Fuentes de La Cámpora señalaron que el regreso era una posibilidad que se había conversado a principios de año, tras el inicio de las sesiones ordinarias, y explicaron que la definición se concretó luego de la demora en la conformación de las comisiones legislativas.

De esta manera, el kirchnerismo sumará 18 de las 39 bancas que tiene el bloque peronista. En ese número hay que sumar a dirigentes de La Cámpora y del intendentismo. Detrás queda el MDF, que con la salida de Aloisi queda con 11 escaños. Atrás asoma el Frente Renovador, que tiene 9 representantes. La banca restante responde a Juan Grabois.

El movimiento político se produjo pocos días después de la primera sesión ordinaria del Senado bonaerense, marcada por fuertes diferencias dentro del oficialismo.

Mayra Tigna La Cámpora suma un casillero en Diputados.

La fractura en el Senado

Durante ese debate se registraron cruces entre los senadores Sergio Berni y Mario Ishii con la vicegobernadora Verónica Magario, especialmente durante el tratamiento de las licencias de Florencia Saintout, Gabriel Katopodis y Diego Valenzuela.

El exintendente de José C. Paz, Mario Ishii, cuestionó al gobernador Kicillof por no habilitar el tratamiento sobre tablas de los proyectos para declarar la emergencia alimentaria y sanitaria en la provincia de Buenos Aires.

La discusión derivó en momentos de alta tensión dentro del recinto. Magario interrumpió en varias oportunidades las exposiciones para mantener el desarrollo de la sesión y ordenar el debate. Los cruces tomaron dimensión nacional y evidenciaron la ruptura que existe entre ambos sectores. El kicillofismo mantendrá su estrategia de no responder declaraciones periodísticas ni discursos del kirchnerismo en contra de Kicillof.