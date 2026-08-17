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RECALCULANDO

Patricia Bullrich reconoce "una realidad política distinta" que le embarra la cancha al Gobierno

"Vamos a ir al ritmo que podamos ir", dijo la jefa del bloque oficialista del Senado. Los movimientos del peronismo y el impacto en aliados clave.

Por Letra P | Periodismo Político
Patricia Bullrich.

Patricia Bullrich.

"Vamos a ir al ritmo que podamos ir" porque "hay una realidad política distinta", admitió Patricia Bullrich en diálogo con La Nación, señal de que el Gobierno recalcula y se prepara para tratar de avanzar en una cancha embarrada por la precipitación de la rosca electoral.

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Letra P | Marcelo Falak
Marcelo Falak

La jefa del bloque de La Libertad Avanza en el Senado dijo que "no hay mala voluntad (de los aliados), pero hay una realidad política distinta", consignó el diario.

El Gobierno tomó nota del cambio de clima a los golpes. Concretamente, con el descuartizamiento de la ley de inviolabilidad de la propiedad privada, a la que, por la pérdida de votos de gobernadores habitualmente amistosos, debió mutilar gravemente para conseguir una derrota lo más digna posible.

El peronismo avanza

Esta semana, la cumbre que celebró el peronismo en un hotel de la Ciudad de Buenos Aires, que reunió después de mucho tiempo a Axel Kicillof, Sergio Massa y Máximo Kirchner, fue una confirmació de que los aprestos electorales se aceleraron y de que el PJ está dispuesto a buscar los consensos internos que le permitan fortalecer la oposición frente a las iniciativas que impulsa la Casa Rosada, con la mira puesta principalmente en el intento oficial de eliminar las PASO.

Axel Kicillof, M&aacute;ximo Kirchner y Sergio Massa.

Axel Kicillof, Máximo Kirchner y Sergio Massa.

De ese encuentro participaron, también, los jefes parlamentarios Jose Mayans y Germán Martínez, además de los gobernadores Sergio Ziliotto (La Pampa), Ricardo Quintela (La Rioja), Gustavo Melella (Tierra del Fuego) y Gildo Insfrán (Formosa), además del senador Gerardo Zamora, dueño político de Santiago del Estero.

Como señaló Gabriela Pepe en su columna de este domingo, de esa mesa surgió "una estrategia frente a los díscolos", en referencia a Raúl Jalil (Catamarca), Osvaldo Jaldo (Tucumán) y Gustavo Sáenz (Salta). "Intentarán primero con el diálogo. Si no tienen éxito, usarán las mismas armas que LLA. Amenazarán con plantar candidatos en las provincias que les compliquen a los gobernadores la elección local", precisó.

De la cumbre salió, también, la decisión de operar sobre otros jefes distritales que resultan fundamentales para el éxito o el fracaso de las iniciativas del Gobierno en el Congreso, como los patagónicos Rolando Figueroa (Neuquén) y Alberto Weretilnek (Río Negro).

La cancha se embarró y Bullrich, se ve, lo sabe.

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