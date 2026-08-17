Santa Fe: el jefe de la JP recorre la provincia, arma tribu propia y piensa en sumar jóvenes al armado 2027

Mientras el peronismo de Santa Fe intenta ordenar sus tribus, un sector sub 35 busca construir una estructura propia , con presencia territorial, formación política y una fuerte pata digital. Lo impulsa Pablo Garello , secretario de la Juventud Peronista (JP), que a los 28 años ya recorre la provincia con una estructura propia, Aurora , y mira hacia 2027.

Garello es de Humboldt , pasó parte de su vida en la ciudad de Santa Fe y ahora vive en Rosario para terminar sus estudios en la licenciatura de Comunicación Social . Según le contó a Letra P , lleva más de 10 años militando y “la vida lo hizo peronista”.

Está obstinado con que el PJ vuelva a formar cuadros políticos y entiende que la militancia territorial es tan importante como la formación intelectual y en “valores”. Por eso fundó Aurora en 2025 y hoy ya tiene capilaridad en Rosario, Santa Fe y otras tres localidades. Camina la provincia como líder de la JP, pero también usando su arma digital, que es su cuenta de Instagram “ Rosca y tinto ”: su sustento económico, de llegada y de contactos.

Hace algunos meses organizó como líder de la JP un encuentro en Timbúes donde juntó a 250 jóvenes de distintos sectores del peronismo. Garello detalló que había desde integrantes del Movimiento Evita a personas ligadas al perottismo . Luego, en Reconquista , repitió una reunión similar y planifica un nuevo encuentro para fin de año en la ciudad de Santa Fe. “Hay que generar un espacio generacional”, describe.

La apuesta es participar en 2027 y hacerlo dentro del partido. Su gran objetivo es que haya jóvenes con representación institucional e integren listas provinciales y locales. Para eso, piensa en sumar fuerzas que le otorguen incidencia en la estrategia del PJ. “Creemos que nadie nos va a regalar nada y si hay que meterse a los codazos nos vamos a meter, pero construyendo”, comentó el dirigente.

Garello se mueve como armador. En agosto ya visitó Reconquista, pero tiene en agenda ir a Villa Constitución, Esperanza, Las Parejas, Santo Tomé y Venado Tuerto. También giró por medios porteños como C5N y Gelatina, un esquema que piensa repetir en los próximos meses. La idea es sumar músculo político y armar un terraplén ante la vieja guardia que, cree, dificulta el avance de la juventud.

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El líder de la JP dice tener contactos con todas las tribus del peronismo, y se reunió con dirigentes como Marcelo Lewandowski, la perottista Celia Arena y el rossista Germán Martínez, entre otros. Hace algunos días mantuvo un encuentro con el intendente de Funes, Roly Santacroce, embanderado en el flamante espacio RAIS, y no descarta hacer lo propio con otros caciques territoriales.

Rosca y tinto y Aurora: de las redes a la tribu propia

En plena pandemia, Garello armó “Rosca y tinto”, una cuenta de Instagram a la que describió como "una especie de medio de comunicación”. Eso se extendió a una web y también a un canal de YouTube, donde publica videos de política, charlas, reflexiones y analiza distintos hechos de la realidad. Hoy funciona como su “sustento de vida”, brinda cursos y también tiene una cartera de suscriptores.

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En apenas un año llegó a los 5.000 seguidores en Instagram y fue creciendo hasta superar los 60.000. Apalancado en esa plataforma, empezó a vincularse con distintos sectores políticos y sociales de la provincia y también del país. Hizo un ciclo de charlas de soberanía y geopolítica, con el que recorrió al menos 20 provincias y fue cosechando vínculos políticos en cada uno de los lugares. Por ejemplo, se reunió con Axel Kicillof, José Luis Gioja y Guillermo Moreno, entre otros.

Con el boom de sus redes y huérfano de un espacio político, en mayo de 2025 decidió fundar Aurora en la ciudad de Rosario. Partió del análisis de que falta formación de cuadros y organización territorial para generar “fuerza social”. El sector nació para trabajar esas falencias y aglutinar a peronistas sub-35. Mientras giraba por la Bota siendo secretario de la JP, inauguró en junio del mismo año una sede en la capital.

Pablo Garello, líder de la JP Santa Fe, junto a Guillermo Moreno.

Actualmente, cuenta con espacios en Vera, Reconquista y Rafaela. Sin embargo, Garello le dijo a Letra P que tiene militantes también en Villa Constitución, Venado Tuerto, Esperanza, entre otras localidades. Destaca como un atributo “no tener padrinos”, ni tener que responder a otras figuras de la política.

De La Corriente a dirigir la JP en Santa Fe

Mientras estudiaba la tecnicatura de comunicación social en el Instituto 12 de Santa Fe, Mauricio Macri daba sus primeros pasos en el Gobierno. Descontento con esas políticas, Garello comenzó a participar de diferentes marchas y se fue fogueando en la época donde muchas facultades fueron tomadas.

Mientras leía autores como Jauretche, Scalabrini Ortiz y más adelante a Juan Domingo Perón, sintió que tenía que dedicarse a militar en alguna agrupación. Un docente de mucha confianza le recomendó La Corriente, el espacio de Agustín Rossi. Y así fue. Militó en la campaña con la que Federico Fulini se convirtió en concejal de la ciudad de Santa Fe, y poco a poco fue ganando espacio en el sector.

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Su estancia en el rossismo duró varios años. En 2023 “militó fuerte” la nómina presidencial Sergio Massa-Agustín Rossi. Cuenta que se “movió mucho” y eso lo dejó bien posicionado hacia adentro. Por ese motivo, cuando se renovaron las autoridades del Partido Justicialista, fue elegido como secretario de la JP.

Sin embargo, luego de esa elección ciertas tensiones internas que ya existían se pronunciaron. Garello recibió algunas críticas por moverse como líder de la JP y su intención de apertura, sintió incomodidad por la forma de construcción interna y pegó el portazo en 2025.