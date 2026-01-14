Santa Cruz: Claudio Vidal cargó contra los jueces de la Corte provincial, que se aumentaron los sueldos un 40%

Claudio Vidal, gobernador de Santa Cruz, dijo que el aumento salarial de los jueces le "falta de respeto a la sociedad de Santa Cruz".

El gobernador de Santa Cruz , Claudio Vidal , cuestionó con dureza el aumento salarial que dispuso el Tribunal Superior de Justica (TSJ) para funcionarios y magistrados y puso en tela de juicio la idoneidad de sus integrantes. Sus declaraciones vuelven a elevar la tensión con el Poder Judicial , luego de un 2025 de encontronazos que partieron en dos a la Corte.

"$24.000.000. Eso es lo que se autoaumentan en el Tribunal Superior de Justicia", posteó el mandatario y consideró que el incremento representa "un acto de burla y una falta de respeto a la sociedad de Santa Cruz".

Vidal utilizó las redes sociales para cargar contra el máximo tribunal, con quienes mantiene una relación tirante con ribetes de crisis institucional : "Treinta años cómplices del saqueo, hoy atrincherados en privilegios. Eso no es Justicia. Es encubrimiento del pasado y bloqueo del futuro", escribió.

Con variaciones en el tono, varios miembros de su gabinete reforzaron los argumentos del gobernador. A la crítica contra el "salariazo" también se sumó ATE . Los trabajadores judiciales habían quedado marginados del aumento salarial.

El TSJ definió un incremento para la escala salarial básica superior al 40% para magistrados y funcionarios del Poder Judicial, distribuido en dos etapas: entre enero y julio, a razón de un 4% mensual, mientras que la suba será del 3% mensual entre agosto y octubre.

Si bien trascendió esta semana, la resolución fue firmada el 30 de diciembre por cuatro de los cinco integrantes del máximo tribunal de la provincia de la Patagonia: Reneé Fernández, Alicia de los Ángeles Mercau, Paula Ludueña y Fernando Basanta. Por su parte, el vocal Daniel Mauricio Mariani no suscribió el aumento.

Un anexo que acompaña la resolución, citado por La Opinión Austral, establece que las máximas autoridades del Poder Judicial percibirán desde enero de 2026 un sueldo básico de 1.574.940 pesos, que llegará hasta los 2.177.588 pesos en octubre. Se trata de un incremento del 38,2%, sin contar el impacto real que percibirán los vocales, en base a otros ítems.

El Ejecutivo dejó entrever que en términos reales los salarios de los jueces del TSJ pasarán de cifras de entre 13 y 16 millones de pesos en diciembre de 2025 a valores que varían entre 19 y casi 24 millones de pesos en octubre de 2026.

Una medida "obscena"

Varios funcionarios de Vidal salieron a reforzar las críticas del gobernador. El secretario de Gobierno, Sebastián Georgion, sostuvo que la decisión del Tribunal es “obscena y totalmente desconectada de la realidad” y reforzó los cuestionamientos al funcionamiento del Poder Judicial.

"Hablar de Justicia es hablar de la vida real de la gente. De causas que no avanzan, de expedientes que duermen durante años y de respuestas que nunca llegan", graficó.

La ministra secretaria general de la Gobernación, Soledad Boggio, fue más enfática. "Parece que no solo estamos en diferentes poderes del Estado, sino también en diferentes planetas", subrayó y consideró que los jueces perdieron el contacto con la realidad de la provincia. "Parece que no miran a su alrededor o hay un total desconocimiento de la situación que vive la gente todos los días", evaluó.

El gobierno santacruceño utilizó el incremento para volver sobre el rechazo a la incorporación de nuevos jueces al Tribunal Superior de Justicia, una medida votada por la Legislatura provincial y rechazada por la Justicia. "Cuando se trata de ampliar la estructura para mejorar el servicio de justicia, se invoca la falta de recursos", argumentó en este sentido la ministra de Gobierno, María Belén Elmiger.

Crisis institucional

El último capítulo de la crisis institucional que vive la provincia había tenido lugar en diciembre pasado, cuando el Tribunal declaró la inconstitucionalidad de la ley impulsada por Vidal para ampliar la Corte de cinco a nueve integrantes.

Como contó Letra P, el TSJ declaró la nulidad absoluta de la norma y consideró ineficaces todos los actos derivados de su aplicación. De esa forma, quedaron sin efecto los nombramientos de Sergio Edgardo Acevedo, José Antonio González Nora, Juan Lucio Ramón De la Vega y Gabriel Nolasco Contreras Agüero.

También implicó el restablecimiento del régimen anterior previsto por la norma, que fija una integración de cinco vocales. En su fallo, los supremos afirmaron que corresponde al Poder Judicial revisar el modo en que se ejercen las facultades legislativas cuando se ve comprometida la independencia judicial.

En octubre, el TSJ había apartado a Daniel Mariani de la presidencia del cuerpo por llevar adelante las juras de los cinco nuevos vocales, un acto que dejó a Santa Cruz en un escenario en el que virtualmente convivían dos cortes funcionando en paralelo.

ATE también rechazó el “salariazo”

La Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) coincidió con el gobierno de Vidal en calificar de "obsceno" el aumento decidido por los jueces, incremento que dejó afuera de la suba al personal judicial y causó profundo malestar en el gremio.

“El salariazo autootorgado por la cúpula del Poder Judicial alcanza un incremento acumulado cercano al 50% anual, mientras los trabajadores santacruceños atraviesan momentos de absoluta vulnerabilidad social y económica”, sostuvo Carlos Garzón, titular de ATE Santa Cruz en un comunicado.

Los jueces “se aumentaron el sueldo a sí mismos, sin control, sin debate público y de espaldas a la realidad social de la provincia”, continuó y denunció que el Poder Judicial "no rinde cuentas, no paga Impuesto a las Ganancias y aun así se asegura aumentos muy por encima de la inflación”.