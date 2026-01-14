Lisandro Enrico: "No cumplir la palabra parece ser un problema del gobierno de Javier Milei"

Lisandro Enrico, ministro de Obras Públicas de Santa Fe, haciendo un asado en sus vacaciones en Venado Tuerto.

Ni en sus vacaciones Lisandro Enrico abandona su rol de fighter. El ministro de Obras Públicas de Santa Fe apunta contra Javier Milei por “no cumplir con su palabra” y “extorsionar” a la Bota en la negociación por el traspaso de las rutas nacionales. El circuito de ingreso a los puertos, el gran objetivo de 2026.

Enrico atiende a Letra P en su primer día de vacaciones desde su Venado Tuerto natal. Por eso, aclara, se lo ve aún poco bronceado. Allí pasa su tiempo libre, acompañado de su familia y de una playlist donde sobresale la cantautora española Rosalía . Mientras, despliega sus dotes de parrillero todo terreno.

— El gobierno de Santa Fe cerró el año 2025 con la presentación de la obra del Aeropuerto, que fue protagonista de idas y vueltas con Nación. ¿Es una muestra de cómo es hoy esa relación?

— Sí, es el resumen de estos últimos dos años . Un convenio que no se cumple, una obra que se deja abandonada y después la provincia tiene que hacerse cargo. Si lo querés como síntesis, sirve.

— ¿Ese vínculo siempre fue así o la conformación de Provincias Unidas lo volvió más tenso?

— No, fue siempre así. No te olvides de lo que dijo un gobernador: al gobierno nacional le dicen “paloma de iglesia” porque caga a los fieles. No cumplir la palabra parece ser un problema que tiene este gobierno.

Infraestructura vial y "extorsión"

— Hoy el reclamo más importante tiene que ver con la infraestructura vial. ¿La situación es crítica?

— Sí. La ruta, si no tiene inversión permanente, se transforma en algo peligroso. A diferencia de otras obras, que podés dejar sin mantenimiento, precisa una inversión permanente porque el activo se deteriora y después es más caro repararlo.

LisandroEnrico Lisandro Enrico en una recorrida por una obra de Santa Fe.

— ¿Santa Fe ofreció hacerse cargo de algunas rutas y la Nación puso condiciones innegociables?

—Lo usaron para extorsionar. Te dicen “te doy esta ruta si vos me bajás los juicios en la Corte Suprema de Justicia de la Nación”. Hay un convenio firmado en junio de 2024 para transferir al menos una ruta estratégica, la A012, y que vuelva a la provincia como era hace más de 40 años. Ahí podríamos hacer un plan fuerte, con un esquema de concesiones. Desde el gobierno de Javier Milei nos bicicletearon. Da vergüenza ajena contar lo que hicieron.

El sistema de ingreso portuario, objetivo 2026

—En ese contexto aparece el proyecto de reformar el acceso a los puertos. ¿Es el gran desafío para 2026?

—Es el tema más importante de todo el ministerio en este período. Lo hablé con el gobernador: hay obras que empezás, terminás y punto, como el tercer carril de la Autopista. Pero el proyecto del circuito de ingreso al sistema portuario es una apuesta que mira a 20 o 30 años, que precisa una política de trabajo durante muchos períodos. Implica transformar rutas que hoy son un desastre en un sistema moderno, el mejor del país. Para eso necesitamos un esquema conjunto: sector público, privado, provincia y municipios.

—¿Y Nación?

—Mucho no le pedimos, más que los proyectos que tienen guardados y que nos tienen que mandar. Fue lo primero que hablamos con el gobierno de Milei, pero cambian de funcionarios todo el tiempo.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/lisandroenrico/status/1998059085430726869&partner=&hide_thread=false Después de que militantes libertarios difundieran un video con contenido falso para intentar ensuciar al Gobierno de Santa Fe, decidimos responder.



Mostramos la transparencia con la que realizamos nuestras obras.



Los datos son claros, no tenemos nada que ocultar. Los ataques… pic.twitter.com/hPAWea8ZTs — Lisandro Enrico. (@lisandroenrico) December 8, 2025

—También está la negociación con los intendentes, que no quieren dejar de cobrar la tasa vial.

—La radicación de puertos y el ingreso de camiones al ejido municipal genera una cuestión social: mantenimiento, vigilancia, obras, repavimentaciones. Hay que respetar eso dentro de un marco de razonabilidad, porque está la autonomía municipal, pero también los principios constitucionales en materia tributaria. El gobierno quiere hacerlo con las municipalidades.

El nuevo modelo de gestión santafesino

—¿Ve más protagonismo de la UCR dentro de Unidos?

—No lo veo así. Veo una red de intendentes de distintos signos políticos. Veo que se suman mandatarios locales que incluso son justicialistas. En mi ministerio las funciones principales no son de radicales. Se está armando un nuevo modelo santafesino, pero no hay hegemonía de un partido.

—¿Hay posibilidad de ampliar Unidos hacia sectores de La Libertad Avanza?

—Es difícil. Tenemos miradas de gestión pública distintas. A veces se generan acuerdos locales, que tiene que ver con cuestiones puntuales, pero no lo veo muy cercano. Tenemos métodos de trabajo distintos, objetivos distintos. Yo lo veo desde la obra pública, quizás en políticas de seguridad hay más afinidad. Pero desde lo político no lo veo factible.

— ¿Todo conduce a la reelección de Maximiliano Pullaro?

—Yo creo que sí. Tener un gobernador así es un activo importantísimo para Santa Fe. Un tipo que labura como labura, serio, con honestidad y eficiencia en la gestión. Es de los mejores que tuvimos. Después será una discusión interna del gobierno y, en última instancia, lo definirá el pueblo con su voto.

pullaro enrico.jpeg Lisandro Enrico junto a Maximiliano Pullaro.

La reforma electoral y la reforma judicial

— ¿Hay que modificar la Boleta Única?

— Es una de las leyes que surgen a partir de la Convención. A veces el ciudadano quiere votar todo por separado y otras veces quiere votar a un equipo más que a una candidatura. Tiene que estar la posibilidad de dar ese voto uniforme, sobre todo en el respaldo de la Legislatura. Pero es una discusión que tiene que dar la Legislatura.

—Otro tema clave de la Convención fue la reforma de la Corte Suprema de Justicia de Santa Fe. ¿Por qué era tan importante?

—Porque Santa Fe tenía que entrar en un proceso de reforma para el mediano y largo plazo. La Corte venía desacompasada respecto de algunas miradas del gobierno. Cuando no éramos gobierno siempre fuimos defensores, junto a Maxi, de las políticas de microtráfico y narcomenudeo, y la Corte siempre tuvo una política contraria. Es imposible que una política criminal pueda funcionar si no hay acompañamiento entre el Ejecutivo y la Justicia.