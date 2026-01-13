Encuesta: tras la reforma, Martín Llaryora logra un 80% de aprobación entre los jubilados que cobran la mínima

En medio del aumento de la tensión entre el gobierno de Córdoba y los gremios estatales por la ley de Equidad Jubilatoria , una encuesta sugiere un impacto positivo en la imagen de Martín Llaryora entre los pasivos que recibieron mejores remuneraciones tras el incremento del “aporte solidario” del personal activo, que se fijó entre el 2% y el 8%.

El estudio hecho por el gobierno este mes muestra que entre las personas consultadas que reciben la mínima ($700.000) y el bono de diciembre ($100.000), la aprobación es casi total: 80% . Sólo bocha la administración el 20% .

Entre quienes recuperaron el 82% de los haberes que cobraban cuando eran agentes activos y aquellos que salieron del piso vigente del 58%, la aprobación de la gestión de Llaryora es del 58,5% , mientras que el 41,5% la desaprueba .

La muestra se compone por 55.000 jubilados alcanzados por la reforma previsional aprobada en diciembre pasado en la Legislatura, tras nuevos capítulos de reclamos al gobierno de Javier Milei por los fondos adeudados a la Caja de Jubilaciones de esta provincia. El trabajo de campo fue realizado por el propio equipo del gobierno, que encuentra en los números una ratificación del camino elegido.

De ese universo, 53.000 personas encuestadas recuperaron el 82% móvil; y otras 2.000, que no llegan a ese techo, salieron del 58% que es el resultado de reformas que antecedieron la administración llaryorista para contener el rojo de las cuentas previsionales.

La evolución del dato que mira Martín Llaryora

En menos de 30 días hubo cambios en los registros internos, que fuentes llaryoristas lo atribuyen a un impacto perceptible en el bolsillo tras la reforma.

Entre quienes reciben el 82% y salieron del 58%, la evolución de la aprobación de la gestión es llamativa. La calificaban como “muy buena” antes de la reforma el 8,5% y tras el cambio, el número casi se duplica al 15,5%.

llaryora audiencia anses corte.jpg Martín Llaryora y equipo, tras la segunda y última audiencia en la Corte Suprema, por los fondos de la Caja de Córdoba.

Un salto más moderado se observa entre quienes la percibían como “buena” que pasó del 18,8% al 22,8%. La caída se empieza a observar entre la franja más crítica: la nota “regular” se contrajo del 33,2% al 22,5 y la “mala” del 36,3% al 33,6% en un mes.

Entre la muestra de jubilados que perciben la mínima y recibieron el bono de fin año la aprobación de la gestión de Llaryora subió del 19,2% al 30% en el grupo que la percibe como “muy buena” y del 34,6% a 45% entre quienes la califican como “buena”.

El segmento “regular” se contrae del 30,3% al 15% en el mismo período de tiempo; y el “malo” se achica sólo un punto y medio.

La política previsional de Córdoba, bajo la lupa

Ante la consulta expresa sobre la valoración de la política previsional de Llaryora, en el grupo de los que reciben el 82% y salen del 58% se registra una tendencia positiva.

La opinión “muy buena” creció del 5,8% al 18,5% después de la reforma y la “buena” pasó del 12,7% al 17%. La percepción “regular” cayó del 29,4% al 21,9% y la “mala” del 48,5% al 40%.

Entre quienes perciben la mínima y el bono, la opinión “muy buena” creció del 19,2% al 45%; la “buena”, se mantuvo casi sin cambios: pasó del 30,8% al 30%. La “regular” cayó del 38,5% al 20% y la mala se achicó del 11,5% al 5%.

Protestas y cruzada judicial

El llaryorismo está dispuesto a defender el cambio en la legislación, pese al viento en contra. Como contó Letra P, difundieron ejemplos con las primeras liquidaciones de diciembre para mostrar que ningún jubilado cobró de menos, incluso los afectados por el “aporte solidario” más alto fijado en un 8% para casos de jubilaciones que superan los $3.500.000.

protesta estatales reforma jubilatoria peaje córdoba Los datos de la encuesta le sugiere al gobierno que los gremios no tiene apoyo de los pasivos en la protesta

No obstantes, los 27 gremios estatales resolvieron en asamblea profundizar el plan de protesta con acciones sorpresivas. La primera fue este lunes, frente a las cabinas de peaje de la autopista Córdoba-Villa Carlos Paz. La respuesta oficial no tardó en llegar: la empresa consecionaria del gobierno, Caminos de las Sierras, denunció penalmente a las entidades gremiales por obstaculizar el tránsito e incrementar el riesgo de siniestros viales por ubicarse “en punto crítico de desaceleración y detención”.