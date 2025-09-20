LA BATALLA DE LOS PINGÜINOS

Claudio Vidal acusó a CFK y a Máximo Kirchner de operar un "golpe" contra la reforma judicial en Santa Cruz

Un juez civil declaró admisible el amparo que pone en suspenso la ampliación del TSJ que aprobó la Legislatura. El gobernador agita su propio riesgo kuka.

Por Letra P | Periodismo Político
El gobernador Claudio Vidal acusó al kirchnerismo de operar un "golpe judicial". 

En medio de la campaña para las elecciones del 26 de octubre, Claudio Vidal salió al cruce de la decisión del juez Marcelo Bersanelli de frenar el avance de la ampliación del Tribunal Superior de Justicia de la provincia. El el gobernador de Santa Cruz habló de un “golpe judicial” y apuntó directamente contra CFK y Máximo Kirchner.

Sobre finales de la semana pasada, un fallo del juez de Primera Instancia declaró admisible el amparo presentado por el gremio de Judiciales Provinciales y dictó medidas cautelares que suspenden por diez días el tratamiento de las ternas enviadas por el Ejecutivo a la Cámara de Diputados. Además, ordenó al Gobierno provincial presentar un informe en un plazo de tres días.

Vidal dijo que la definición del juez civil es un “golpe judicial” y acusó Bersanelli y al exministro de Gobierno provincial y vocal del TSJ, Fernando Basanta de “operar para el kirchnerismo”.

Las acusaciones de Claudio Vidal

En un mensaje difundido en redes sociales, Vidal sostuvo que “los Kirchner, madre e hijo, han operado un golpe judicial en Santa Cruz. A través de sus operadores judiciales Fernando Basanta y Marcelo Bersanelli ejecutaron un golpe judicial que viola la división de poderes en Santa Cruz”.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/ClaudioVidalSer/status/1969476568498962677?t=lRBv_HbWIAqpBiNMeAs_Kg&s=08&partner=&hide_thread=false

El gobernador advirtió que la Justicia “cooptada viola la Constitución e impide la aplicación de una ley votada por el poder legislativo durante esta gestión de gobierno”. “¿Cuál es el límite CFK? ¿Cuál es el límite Máximo? ¿Son capaces de hacer llegar a Santa Cruz a la intervención federal?”, se preguntó reflotando una guerra que siempre vuelve al centro de la política provincial.

Si bien el fallo se conoció a finales de la semana, la fecha elegida para la acusación no deja de ser sugestiva. Este sábado se cumplieron 100 días de la ratificación de la condena contra la expresidenta y miles de personas se movilizaron hasta la puerta de su casa en el barrio porteño de Constitución.

La reforma aprobada en Santa Cruz

El vicegobernador Fabián Leguizamón también se expresó en redes sociales y criticó al secretario general de los Judiciales, Franco Mascheroni. Señaló que “días atrás apoyaba la ampliación del Tribunal Superior de Justicia, hoy busca frenar esta ley, sin siquiera haber convocado a asamblea”.

Según Leguizamón, quedó en evidencia “el fuerte vínculo político de Mascheroni y su complicidad con los vocales del TSJ para garantizar la inmunidad del kirchnerismo en Santa Cruz”.

La polémica se originó tras la sanción de la Ley 253/25, impulsada por la diputada Adriana Nieto, que amplió de cinco a nueve los vocales del Tribunal Superior de Justicia. La iniciativa fue aprobada en la décima sesión ordinaria de la Cámara de Diputados, con la totalidad de los legisladores presentes.

El debate que se viene en la Justicia

Nieto argumentó que la reforma permitirá una justicia “más democrática, accesible y transparente”, aunque la iniciativa se aprobó con la ajustada mayoría del oficialismo. Fueron 13 los votos de Por Santa Cruz y 11 los votos negativos del bloque de Unión por la Patria. En una Legislatura partida al medio, las abstenciones de Pedro Muñoz (CC-ARI) y la oficialista Claudia Barrientos, terminaron cerrando el combo a favor del vidalismo.

Legislatura de Santa Cruz
En la última sesión de agosto, la Legislatura aprobó la ampliación del TSJ de Santa Cruz.

Ahora, la discusión sobre la constitucionalidad de la norma y las medidas cautelares dictadas por Bersanelli tensionaron la relación entre el Poder Ejecutivo y el Poder Judicial. Mientras el oficialismo sostiene que la ley fortalece a las instituciones, desde la oposición y sectores judiciales aseguran que el cambio responde a intereses políticos.

En medio de la escalada, las miradas se posan en cómo avanzará el tratamiento legislativo de las ternas, que ya han sido enviadas por el gobierno provincial, y en si una eventual intervención de la Corte Suprema de Justicia podría aparecer como una posibilidad en el horizonte.

