Santa Cruz: un día antes de la feria judicial, el TSJ anuló otra decisión de Claudio Vidal

Un día antes del comienzo de la feria judicial, el Tribunal Superior de Justicia de Santa Cruz resolvió declarar la inconstitucionalidad de la ley con la que Claudio Vidal había impulsado la ampliación de la Corte provincial, de cinco a nueve integrantes. La decisión profundizó la crisis entre los poderes del Estado y reavivó el conflicto institucional .

El fallo contó con el voto de la presidenta del cuerpo, Paula Ernestina Ludueña , y la adhesión de los vocales Daniel Mercau, Alicia Basanta , Carlos Saúl y René Fernández .

La resolución tuvo un carácter excepcional al hacer lugar a una acción promovida por un gremio judicial, una situación sin antecedentes en la provincia. El Tribunal declaró la nulidad absoluta de la norma y consideró ineficaces todos los actos derivados de su aplicación, lo que implicó la caída automática de las designaciones realizadas.

En consecuencia, quedaron sin efecto jurídico los nombramientos de Sergio Edgardo Acevedo , José Antonio González Nora , Juan Lucio Ramón De la Vega y Gabriel Nolasco Contreras Agüero , y se restableció la vigencia del régimen anterior previsto por la norma que fija una integración de cinco vocales.

El fallo rechazó de manera expresa la defensa del Estado provincial, que había sostenido que se trataba de “cuestiones políticas no justiciables”. El Tribunal afirmó que corresponde al Poder Judicial revisar el modo en que se ejercen las facultades legislativas cuando se ve comprometida la independencia judicial. Por haber avanzado con las juras, el TSJ había apartado a Daniel Mariani de la presidencia del cuerpo , dejando a la provincia en un escenario en el que virtualmente convivían dos cortes funcionando en paralelo.

La crisis entre la Justicia y el oficialismo fue escalando que hasta una Sala Juzgadora conformada por 12 legisladores investigó al Basanta, que estuvo suspendido de su cargo mientras duró el proceso que investigaba su designación en el TSJ. Finalmente se resolvió su absolución y el juez volvió a su cargo.

Los cuestionamientos a Claudio Vidal

Para los jueces que firmaron el fallo, la reforma impulsada por Vidal persigue el fin de alterar la composición de un tribunal con el objetivo de conformar mayorías afines a su gobierno. De hecho, el gobernador y sus colaboradores más cercanos suelen cuestionar a los integrantes de la Corte provincial por una supuesta adhesión al kirchnerismo, el enemigo público número uno del oficialismo provincial.

Puntualmente, la ampliación del TSJ generó cuatro vacantes inmediatas que fueron cubiertas rápidamente a partir del envío y aprobación de pliegos por parte del Ejecutivo. Uno de los casos más emblemáticos fue el de Acevedo que, a meses de terminar su mandato como diputado, renunció a su banca para jurar en la Corte provincial apenas unos días después.

Además de advertir sobre la creación de nuevos cargos y sin prever los recursos necesarios para financiarlos, la sentencia también cuestionó la conducta de la Legislatura provincial por haber avanzado con el tratamiento de los pliegos pese a la vigencia de medidas cautelares que ordenaban suspender el trámite.

Los Kirchner, madre e hijo, han operado un golpe judicial en Santa Cruz. A través de sus operadores judiciales Fernando Basanta y Marcelo Bersanelli, ejecutaron un golpe judicial que viola la división de poderes en… — ClaudioVidal (@ClaudioVidalSer) September 20, 2025

Otro punto crítico fue el mecanismo de designación por mayoría simple. El juez René Fernández sostuvo que resulta incompatible con la forma republicana que se requiera una mayoría agravada para remover magistrados y una exigencia menor para nombrarlos.

El conflicto de poderes en Santa Cruz

El fallo significó un freno total a la estrategia impulsada por el Poder Ejecutivo y el Poder Legislativo durante la gestión del gobernador Vidal, al impedir la modificación de la mayoría del Tribunal Superior.

La sentencia dejó un mensaje explícito hacia el oficialismo provincial al advertir que las mayorías circunstanciales en la Legislatura no pueden utilizarse para alterar las reglas constitucionales ni para avanzar sobre la independencia del Poder Judicial. El pronunciamiento profundizó un escenario de tensión institucional que impactó en la relación entre los tres poderes del Estado y expuso una crisis institucional en la provincia.