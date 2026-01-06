Santa Cruz: Vidal lanzó un plan de inversión en el sistema sanitario para recuperar el impulso de la gestión

Hospitales con techos que se llueven, calderas al lado de los tubos de oxígeno y una década de sin inversión en infraestructura y equipamiento forman parte del crudo mapa que el gobierno de Santa Cruz trazó sobre el sistema sanitario provincial. En medio de la crisis, Claudio Vidal busca recuperar la iniciativa y lanzó un programa para revertir la situación.

Según la ministra de Salud y Ambiente, María Lorena Ross , tras un relevamiento realizado en la mayoría de los hospitales santacruceños, el presente sanitario provincial requiere de una intervención urgente del Estado provincial, que debe hacer frente al problema en un contexto de crisis económica en la que la gestión Vidal, además enfrente el desafío de volver a seducir a un grueso del electorado que en octubre le dio la espalda.

El plan abarca no sólo se propone modificar la situación de los hospitales sino que también atiende las urgencias de los centros de salud y puestos sanitarios.

“Hay hospitales con techos que se llueven, calderas al lado de los tubos de oxígeno y equipamiento con más de diez años de uso”, describió Ross, y remarcó que la falta de inversión en infraestructura y equipamiento constituyen uno de los ejes centrales que el gobierno busca encarar.

Si bien cada localidad presenta realidades distintas y necesidades específicas, en líneas generales el avance del plan se da “de manera gradual”, aclaró la ministra, y dijo que las obras en etapa de proyecto y anteproyecto se irán priorizando según la disponibilidad presupuestaria.

Entre las obras ya concretadas, la funcionaria destacó la readecuación de las guardias de Pediatría y Adultos en Río Gallegos. Además, se encuentran en ejecución trabajos en Puerto Santa Cruz para el área de Diagnóstico por Imágenes, que incluirá servicios de radiología, mamografía y ecografía.

Claudio Vidal, obligado a mirar para adelante

El avance del plan se dio a conocer poco más de un mes después de que el gobernador le reclamara al gobierno nacional la regularización de deudas pendientes y el apoyo para atraer nuevas inversiones a la actividad minera, una agenda que el mandatario considera clave para reactivar una economía provincial golpeada y con caída sostenida del empleo.

Pese a la restricción de fondos, de cara a 2027 Vidal está obligado a gestionar y encarar obras pendientes para mejorar la performance electoral de octubre pasado, donde la falta de acompañamiento de los santacruceños se hizo notar: el oficialismo perdió a manos de La Libertad Avanza y el peronismo la mitad de los 50 mil votos con los que llegó a la gobernación en 2023.

Si bien pesan en el malhumor social los cerca de 10 mil puestos de trabajo que se perdieron en los últimos dos años por los despidos que se dieron tras el retiro de YPF y la paralización de las represas Néstor Kirchner y Cepernic, la reactivación de esta última empieza a generar buenas noticias para la gestión provincial que busca cambiar la cara en la segunda etapa de gobierno que comenzó el 10 de diciembre.

Telemedicina, zonas rurales y medicamentos

Con todos, los temas de salud siempre formaron parte de la agenda de reclamos entre los santacruceños. Ross destacó el funcionamiento de los programas de redes de profesionales médicos y de medicina rural para la atención en zonas rurales y comunidades alejadas, que implican el traslado periódico de equipos de hospitales cercanos a puestos sanitarios como Tres Lagos, El Chaltén, Bajo Caracoles o Lago Posadas.

También dio cuenta de una licitación en curso para implementar un sistema integral de telemedicina para realizar consultas “en el momento, incluso en situaciones de urgencia”, en especialidades como dermatología, neurología, psiquiatría y cardiología, tanto en hospitales como en centros de salud y puestos rurales.

Por otro lado, la ministra señaló que se fortaleció el programa provincial que garantiza la provisión de medicación para pacientes de enfermedades crónicas, incluyendo tratamientos de alto costo. En ese sentido, destacó la reactivación de un programa nacional que permite subsidiar estos medicamentos.

Déficit en salud mental

Una de las principales demandas de los santacruceños es el refuerzo de las políticas de salud mental, precisó la ministra, y sostuvo que pese al déficit de psiquiatras en el sistema provincial la gestión avanza en estrategias de atención mediante redes y telemedicina.

En esta línea, destacó el trabajo interdisciplinario que involucra a psiquiatras, psicólogos, trabajadores sociales y otros dispositivos de acompañamiento, articulados con áreas como Desarrollo Social. “Estamos en camino, trabajando con lo que tenemos y planificando para mejorar la respuesta del sistema de salud en toda la provincia”, enmarcó la titular de Salud.

Con recursos escasos y un clima social atravesado por la crisis presupuestaria, el plan sanitario aparece como una de las apuestas del gobierno de Vidal para recuperar iniciativa política y mostrar resultados de gestión antes de que el calendario electoral vuelva a apurar.