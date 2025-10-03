LA BATALLA DE LOS PINGÜINOS

Santa Cruz: el TSJ destituyó a Mariani de la presidencia y escala en la pelea con Claudio Vidal

La reforma judicial del gobernador desató un conflicto que parece no tener fin. Reneé Fernández, la nueva presidenta. CFK, la archienemiga señalada.

Por Letra P | Periodismo Político
La jura de González Nora y Acevedo, el acto que derivó en la expulsión de Daniel Mariani como presidente del TSJ de Santa Cruz.&nbsp;

La jura de González Nora y Acevedo, el acto que derivó en la expulsión de Daniel Mariani como presidente del TSJ de Santa Cruz. 

En un movimiento que profunidza la crisis institucional que vive la provincia de Santa Cruz, una mayoría opositora en el Tribunal Superior de Justicia destituyó al presidente del cuerpo, Daniel Mariani, y designó a Reneé Fernández. La decisión se genera en el marco de la discusión por las reformas que impulsa Claudio Vidal.


El gobernador Claudio Vidal acusó al kirchnerismo de operar un golpe judicial. 
Vidal acusó a CFK y a Máximo Kirchner de operar un "golpe" contra la reforma judicial en Santa Cruz

Por  Letra P | Periodismo Político

Según los magistrados que impulsaron su salida, la actuación de Mariani vulneró los procedimientos, dado que decisiones de esta magnitud requerían consenso pleno. Argumentaron además que su resolución desconoció la vigencia de la medida judicial que frenaba la incorporación de nuevos jueces.

El desplazamiento fue impulsado por los vocales Alicia de los Ángeles Mercau, Paula Ludueña Campos, Fernando Basanta y la propia Fernández. Tras la votación, se comunicó oficialmente que esta última asumía la presidencia, en una resolución firmada por el director de Gestión Administrativa y Recursos Humanos, Jorge Bahamonde.

La batalla de Claudio Vidal contra el kirchnerismo

El derrotero en torno al futuro de la Justicia santacruceña comenzó con el proyecto de Vidal para sumar cuatro sillas en el máximo tribunal. Cuando el proyecto logró avanzar en la Legislatura, un fallo del juez de Primera Instancia declaró admisible el amparo presentado por el gremio judicial y dictó medidas cautelares que suspenden por diez días el tratamiento de las ternas enviadas por el Ejecutivo a la Cámara de Diputados.

Daniel Mariani y Claudio Vidal, gobernador de Santa Cruz

Vidal dijo que la definición del juez civil es un “golpe judicial” y acusó al juez que aceptó el planteo, Marcelo Bersanelli, y al exministro de Gobierno provincial y vocal del TSJ, Fernando Basanta de “operar para el kirchnerismo”.

La mayoría oficialista aprobó la designación de Acevedo y González Nora en una sesión extraordinaria y ambos juraron como nuevos integrantes del TSJ al día siguiente. Un nuevo fallo declaró nula la sesión en la que la Legislatura aprobó las designaciones y los propios vocales cuestionaron la decisión de Mariani, que había avanzado con el juramento de los nuevos integrantes del cuerpo en soledad.

Después de la avanzada sobre el presidente del TSJ, el vicegobernador Fabián Leguizamón acusó a “vocales afines a la condenada ex Presidenta Cristina Kirchner”, de haber removido a Mariani para “como si nada ocurriera, continuar con el ingreso de personas afines al kirchnerismo, designando en el Poder Judicial a la esposa de un exconcejal del FVS (La Cámpora), Martín Medvedovsky, sin respetar el debido proceso (no rindiendo exámen)”. “Por supuesto, el gremio no ve ni sabe nada”, lanzó.

Quién es Reneé Fernández, la nueva titulardel TSJ de Santa Cruz

La nueva titular del tribunal había sido designada vocal en diciembre de 2017 con aval de la Legislatura provincial, bajo el gobierno de Alicia Kirchner. Antes ocupó cargos en la Cámara Civil de la Primera Circunscripción Judicial y en la ANSES, además de desempeñarse como apoderada del Frente para la Victoria Santacruceña.

Reneé Fernández TSJ Santa Cruz
Reneé Fernández, nueva presidenta del TSJ de Santa Cruz.

Reneé Fernández, nueva presidenta del TSJ de Santa Cruz.

En su carrera profesional en la Patagonia también intervino en causas resonantes, como la defensa de la familia del policía Jorge Sayago, fallecido en un enfrentamiento con trabajadores petroleros en 2006.

