La tropa libertaria de Salta vuelve a desafiar a la Casa Rosada y se opone al acuerdo con Gustavo Sáenz

La tropa libertaria de Salta eligió el silencio. Casi nadie quiso contestarle a Diego Santilli , quien reprendió públicamente al bloque de La Libertad Avanza por no ayudar en la Legislatura al gobernador Gustavo Sáenz , pero las declaraciones del jefe de Gabinete no cayeron bien en el tinglado violeta de esa provincia del Norte Grande .

El episodio expuso una tensión que late hace tiempo entre intereses libertarios nacionales y provinciales. La explicación es una sola: la franquicia salteña de Javier Milei se resiste a un pacto con el gobernador en 2027.

Como contó este medio el mes pasado , la ministra de Capital Humano respaldó a Sáenz en público tras un cruce con Roque Cornejo . El senador provincial rechazó haber ofendido al mandatario, pero aprovechó la polémica para ratificar el lugar que, cree, La Libertad Avanza debe ocupar : “Somos opositores y no hay una oposición liviana, es una oposición crítica”.

Esa tensión existe en más de una provincia. Karina Milei lo sabe y por eso le pidió a su tropa que baje los decibeles contra los gobernadores dialoguistas . El pedido viene siendo acatado de forma dispar, ya que Salta no es el primer caso. En Jujuy , el gobernador Carlos Sadir tiene frenado un endeudamiento que ya tiene luz verde de la Casa Rosada, justamente, por la negativa libertaria a votarlo en la Legislatura.

La semana pasada, en una entrevista con el medio salteño El Tribuno, Santilli cuestionó directamente el voto negativo del bloque libertario al proyecto de endeudamiento provincial por hasta U$S 250 millones . El dirigente sostuvo que, si la Casa Rosada avala operaciones para refinanciar deuda de la provincia a una tasa menor que la del mercado, la bancada violeta local debía actuar en consecuencia.

“Tenemos que ser consecuentes y coherentes”, planteó y fue más directo sobre el caso salteño. “A mí no me parece bien” el rechazo de La Libertad Avanza al proyecto provincial, dijo. Para el jefe de Gabinete, no se puede “pedir algo distinto de lo que hace” el Gobierno, incluso cuando se trata de provincias gobernadas por otros espacios políticos.

Silenzio stampa en Salta

La definición encontró una recepción llamativamente silenciosa en Salta. El diputado Carlos Zapata y el senador Roque Cornejo, referentes libertarios en la provincia, optaron por decir que no les interesaba responder a las consultas de Letra P. Lo mismo expresaron un grupo de diputados provinciales y concejales capitalinos del espacio.

La excepción fue Nicolás Arce, diputado provincial por el departamento San Martín, quien decidió contestar y ratificó la posición que tuvo el bloque al momento de la votación. Volvió a repetir el argumento que dio en la Legislatura, pues no se alineó con Sáenz, sino que marcó distancia tanto con el gobernador como con la conducción nacional libertaria, ya que considera que la medida perjudica a Salta.

El jefe de Gabinete Diego Santilli junto a Gustavo Sáenz en Salta.

Arce sostuvo que el respeto hacia Santilli existe, pero aclaró que los legisladores tienen que defender sus posiciones en la cámara. Frente al cuestionamiento por el endeudamiento fue categórico al afirmar que “obviamente, íbamos a estar en contra”, aun cuando se tratara de una operación para reperfilar deuda.

El proyecto rechazado por el bloque libertario habilitaba dos operaciones: un crédito de hasta U$S 150 millones para refinanciar los vencimientos del Plan Bicentenario y otro de U$S 100 millones del Banco Mundial para infraestructura. El oficialismo defendió la iniciativa como una forma de ordenar vencimientos y financiar obras, mientras que La Libertad Avanza reclamó información sobre tasas, garantías, plazos y destino de los recursos.

Una contradicción violeta

Arce llevó esa discusión al terreno de la política provincial. Dijo que el Ejecutivo provincial no consultó al bloque opositor antes de enviar el proyecto y cuestionó que los legisladores del interior no fueran convocados. También criticó la relación entre Sáenz y la Casa Rosada, pues a su entender, el gobernador negocia con el Gobierno, pero no necesariamente en función de las necesidades de todos los departamentos.

Emilia Orozco y Alfredo Olmedo se quedaron con la lapicera libertaria en Salta.

Mientras el jefe de Gabinete reclamó coherencia entre la política nacional y la provincial, Arce reivindicó la autonomía de los legisladores locales. “Nosotros hacemos un trabajo que es totalmente distinto al de la Nación”, sostuvo. También aseguró que la conducción nacional libertaria les pide tranquilidad y que apoyen aquello que consideren correcto, pero que no recibieron una instrucción específica sobre el endeudamiento salteño.

La distancia con Sáenz tampoco quedó disimulada. Ante la pregunta sobre una eventual negociación para llegar a un acuerdo con el gobernador en los comicios del año entrante, Arce respondió que “de ninguna manera hay posibilidad”. El planteo para sostener su negativa es que las políticas del mandatario provincial son opuestas a las del Presidente.

Emilia Orozco y la fidelidad a Javier Milei

En paralelo, la senadora Emilia Orozco eligió otro registro. En sus redes sociales reivindicó el respaldo de Karina Milei y sostuvo que, pese a las dificultades, está convencida de que el rumbo marcado por Javier Milei es el correcto. “Yo siento que este es el camino”, afirmó, y destacó que el reciente encuentro con la hermana del Presidente les permitió “recargar las energías”.

Sr. Presidente en el NORTE ARGENTINO tiene un ejército de leones trabajando incansablemente para su reelección ¡Viva la libertad Carajo! Viva Salta!!! pic.twitter.com/ORDDcIEmpm — Maria Emilia Orozco (@MariaEmiliaOro) September 6, 2026

Antes, Alfredo Olmedo había apelado a la idea de la “pureza” libertaria. Ahora, frente al reclamo de coherencia de Santilli, una parte importante de la dirigencia salteña eligió no contestar. Así, las declaraciones del jefe de Gabinete dejaron en evidencia la tensión sobre lo qué significa ser libertario en una provincia donde el gobernador y Milei necesitan negociar, pero donde la escuadra local de La Libertad Avanza pretende construir una alternativa electoral propia.