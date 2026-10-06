Karina Milei y Santilli escenificaron su alianza con Sáenz, pero faltó el mileísmo salteño no acuerdista

Lo que pasó en París no quedó en París. Karina Milei y Diego Santilli se viajaron a Salta para mostrarse junto a Gustavo Sáenz y Raúl Jalil , en otra postal del acercamiento de la Casa Rosada en busca de conseguir los apoyos para quitar las PASO . Emilia Orozco y Alfredo Olmedo , los libertarios no acuerdistas la provincia, pegaron el faltazo.

La excusa fue la inauguración de una planta de carbonato de litio. El desembarco de la secretaria general de la Presidencia y del jefe de Gabinete se produjo apenas unos días después de la Argentina Week , donde el Presidente se mostró con 13 gobernadores dialoguistas y preparó el terreno para los acuerdos en torno a la eliminación de las primarias y la aprobación del Presupuesto 2027 .

Sáenz y Jalil aparecen entre los mandatarios con los que el gobierno libertario pretende profundizar el diálogo . Ambos viajaron a Francia y manifestaron públicamente su predisposición a eliminar las PASO. Además, el salteño viene acompañando iniciativas centrales del oficialismo, como la Ley Bases y el RIGI . Por su parte, Jalil pidió que el peronismo “afloje hasta abril”.

Por eso, la escena de la Puna es un gesto de la Casa Rosada hacia los gobernadores dialoguistas. No es menor que Milei y Santilli hayan viajado en plena negociación política, luego de suspender la reunión de la mesa política prevista para este martes. El jefe de Gabinete quedó al frente de buena parte de las conversaciones con los mandatarios provinciales y es uno de los encargados de destrabar los acuerdos .

La negociación tiene varios frentes. El oficialismo necesita votos para el Presupuesto 2027 y busca avanzar con la reforma electoral. Los gobernadores pretenden obtener recursos para sus provincias y garantías de que los libertarios locales no serán un obstáculo en su plan de ser reelectos. Todo, lógicamente, antes de entregar la “acción de oro” en el Congreso.

La ausencia de Orozco

En ese sentido, hubo un gesto de parte de los libertarios salteños para con Sáenz. Orozco y Olmedo no estuvieron ni en el recibimiento a la comitiva presidencial en el Aeropuerto ni en la inauguración de la planta de carbonato de litio en la Puna salteña. Se trata de los dos referentes violetas que más se jugaron en favor de la idea de presentar candidatos propios y no acordar con el gobernador.

De la recepción en el Aeropuerto sí participaron el senador Gonzalo Guzmán, el senador provincial Roque Cornejo, el diputado provincial Franco Lastra y la concejala capitalina Agustina Álvarez Eichele. Guzmán y Cornejo, por su parte, fueron los únicos dirigentes libertarios en llegar a la Puna, pero sin aparecer en las comunicaciones oficiales de Sáenz.

La recepción de la tropa libertaria de Salta a Karina Milei y Diego Santilli.

Olmedo justificó su ausencia en diálogo con Letra P y contó que está de viaje por Estados Unidos. La ausencia de Orozco, sin embargo, adquiere relevancia por el historial de enfrentamientos con Sáenz y por sus diferencias que crecen con la conducción nacional. La senadora llegó a acusar al gobernador de presuntos vínculos con el narcotráfico durante la campaña de 2025.

La oposición combativa de Orozco contrasta con el buen trato que mantienen la Casa Rosada y Sáenz. En una visita de hace pocos meses, la ministra Sandra Pettovello había marcado públicamente su respaldo al mandatario provincial. Posteriormente, Victoria Villarruel estuvo en Salta pero Saénz le impidió que haga un hecho político de su viaje. Luego, llegó la semana en París.

El federalismo y la inversión en Salta

Para Sáenz, la foto con la cúpula libertaria llega después de una semana de fuerte exposición internacional. En Francia se reunió con empresarios del sector minero, consiguió anuncios de inversiones para la provincia y volvió a reivindicar el acercamiento de Milei a los gobernadores y la incorporación del federalismo al discurso presidencial.

Como si fueran pocos gestos de buena relación, Salta figura entre las provincias que más fondos discrecionales recibieron durante la gestión libertaria y entre las que concentran mayor inversión nacional proyectada para 2027. Además, claro está, de los numerosos proyectos de explotación minera que se habilitaron con el RIGI.

Un ejemplo es la planta inaugurada, construida por la surcoreana POSCO, que tendrá una capacidad de 23 mil toneladas anuales de carbonato de litio y se suma a la planta de hidróxido de litio que la empresa ya opera. Además, Sáenz y Jalil firmaron con la compañía un memorándum para acompañar las etapas III y IV del proyecto, con el objetivo de llevar la producción hasta 100 mil toneladas anuales.