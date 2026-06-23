Salta: Orozco modera su discurso contra Sáenz y concentra su estrategia en la capital

María Emilia Orozo baja la intesidad de sus críticas al gobernador de Salta , Gustavo Sáenz , y reorienta la estrategia libertaria hacia la ciudad que se transformó en el principal bastión electoral de La Libertad Avanza en la provincia, la capital provincial que fue testigo del despegue político de la senadora.

Salta capital es, además, el lugar en el que el espacio mileísta consiguió una de sus victorias más contundentes en las elecciones de mayo de 2025 , cuando obtuvo seis de las once bancas que estaban en disputa en el Concejo Deliberante , consolidándose como la principal fuerza opositora de la ciudad. La elección dejó además una señal de alerta para el saencismo, ya que mientras el oficialismo mantiene el control de la provincia, el mileísmo demostró que puede imponerse con claridad en el principal distrito electoral salteño.

En mayo, La Libertad Avanza también ganó la mayoría de las bancas en la Convención Municipal encargada de reformar la Carta Orgánica capitalina . El proceso fue leído dentro del espacio como una oportunidad para mostrar capacidad de gestión institucional y exhibir una agenda propia vinculada a la reducción del gasto político, la modernización administrativa y la impronta liberal que impulsa el mileísmo."Orgullosa de nuestros convencionales que dieron batalla para lograr la primer Carta Municipal liberal del país", celebró la senadora días atrás, con el proceso de reforma casi terminado.

En las últimas semanas, Orozco logró sumar a la exconcejal del PRO Agustina Álvarez Eichele , una dirigente que incluso dentro de sectores adversarios es reconocida como uno de los cuadros técnicos más sólidos que tuvo el Concejo Deliberante en los últimos años. La llegada de Álvarez le aporta al espacio libertario experiencia parlamentaria, conocimiento de gestión y volumen político dentro del electorado urbano.

El movimiento fue interpretado en distintos ámbitos como una señal respecto a la decisión de Orozco para seguir ampliando su estructura en la capital, sumando dirigentes provenientes de otros espacios que históricamente formaron parte de la oposición no peronista y consolidando poder propio en el distrito más importante de la provincia.

Maria Emilia Orozco en el Senado

La reorientación de la estrategia coincide con las versiones que desde hace meses circulan en los ámbitos políticos salteños sobre un posible entendimiento entre Sáenz y la conducción nacional de La Libertad Avanza. La hipótesis sostiene que Karina Milei y Lule Menem exploran distintos esquemas de acuerdos con gobernadores aliados o dialoguistas de cara a 2027. Salta aparece como una de las provincias donde podría intentarse una fórmula similar a la que se analiza en otros distritos: evitar una confrontación directa por la gobernación mientras los libertarios fortalecen posiciones en las principales ciudades.

El problema es que esa lógica choca de frente con la construcción política de Orozco, que se convirtió en la dirigente libertaria con mayor legitimidad de la provincia enfrentando abiertamente al saencismo. Públicamente ya dijo que "nunca" se postuló y se esmera para evitar cualquier especulación electoral que sugiera algún tipo de acuerdos entre la la conducción libertaria y el gobernador salteño.

"Ni muerta dentro del saencismo", llegó a decir cuando alguien le consultó a respecto. "Sería una gran desilusión para quienes vienen apostando a este espacio. Si eso sucede, será mi última elección", definió.

Orozco, del silencio calculado a la ofensiva puntual

Durante gran parte de 2024 y principios de 2025, Orozco mantuvo una confrontación casi permanente con el gobierno provincial. Sin embargo, durante los últimos meses priorizó la agenda nacional y redujo considerablemente sus ataques directos al gobernador.

Por ejemplo, en una reciente entrevista en la TV Pública, concentró buena parte de sus intervenciones en la defensa de las políticas económicas impulsadas por Javier Milei, el RIGI y las inversiones mineras que llegan a la provincia. "Yo trabajo incansablemente porque quiero que mi provincia cambie", sostuvo. Y agregó: "Vamos a trabajar para que en 2027 la provincia de Salta tenga un gobernador libertario, sea quien sea". La definición mantiene abierta así la expectativa de disputar el poder provincial, aunque evita colocarla directamente como candidata.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/letra_p/status/2051678311768817974?s=46&partner=&hide_thread=false DISCUSIÓN 2027 Salta: la senadora María Emilia Orozco se consolida como un factor de poder que incomoda a todos



La estrategia del gobernador Sáenz y el ruido interno en La Libertad Avanza



https://t.co/IxdwBE9uGw

@MairaLopez08 pic.twitter.com/aDZu2msreW — LETRA P (@Letra_P) May 5, 2026

La excepción a esa moderación fue la discusión por la reforma electoral impulsada por Sáenz. La pelea por la denominada Ley Participación Ciudadana, que la oposición eligió llamar Ley de Lemas, representó probablemente el último gran choque político entre Orozco y el gobierno provincial. La Libertad Avanza encabezó una campaña que incluyó afiches, cartelería callejera, presencia en redes sociales y una fuerte ofensiva mediática para denunciar el proyecto. La movida generó especial malestar dentro del oficialismo porque logró instalar el debate por fuera de los círculos políticos tradicionales.

Más allá del resultado legislativo, la discusión permitió que el mileísmo recuperara centralidad opositora y volviera a posicionar a Orozco como la principal voz crítica frente al saencismo.

La figura que desacomoda la discusión 2027

Lo cierto es que Karina Milei necesita construir una fuerza nacional con capacidad de negociación territorial. Orozco construyó su liderazgo enfrentando justamente a quienes controlan esos territorios. Por eso se transformó en una figura incómoda para todos.

Para Sáenz, porque sigue siendo la dirigente libertaria con mayor capacidad de daño político. Para los hermanos Milei, porque posee legitimidad electoral propia y no siempre encaja en la lógica de acuerdos que impulsa la conducción nacional.

Y para el propio universo libertario, porque encarna una discusión todavía abierta: si La Libertad Avanza en Salta será una fuerza destinada a negociar con el poder provincial o una fuerza preparada para disputarlo.

Por ahora, Orozco parece haber encontrado un equilibrio transitorio. Bajó el tono contra Sáenz, concentró esfuerzos en la capital, amplió las bancas en el Concejo Deliberante e impulsó la reforma de la Carta Municipal. El próximo paso, parece, depende de ella.