Salta: una diputada rompió con Orozco y Olmedo y ahora le reclama a la Justicia que les quite el sello de LLA

La interna de La Libertad Avanza en Salta sumó un nuevo capítulo. La diputada Eliana Bruno confirmó su alejamiento de la conducción provincial y apuntó contra el funcionamiento del partido con críticas a Emilia Orozco y Alfredo Olmedo . La disputa judicial por la renovación de autoridades llegó así a la Cámara Nacional Electoral .

Bruno buscó marcar una diferencia al sostener que no rompe con el gobierno de Javier Milei . “Yo no me voy a ir de La Libertad Avanza. Si ellos quieren que me vaya, están muy equivocados. Yo lo único que hice fue apartarme de la conducción de Salta”, afirmó en una entrevista con Aries. Sin embargo, crecen los rumores de un acercamiento concreto al gobierno de Gustavo Sáenz.

El conflicto político tiene además una dimensión judicial. El abogado Oscar Pino Rocha Alfaro , que representa a un afiliado, cuestionó el proceso interno mediante el cual se renovaron las autoridades partidarias . Según explicó, su planteo fue rechazado por el Juzgado Federal con competencia electoral de Salta y luego llevado mediante una queja ante la Cámara Nacional Electoral.

Uno de los cuestionamientos centrales está relacionado con el proceso electoral que terminó con una única lista. Rocha Alfaro sostuvo que el cronograma comenzó formalmente el 8 de julio y que la oficialización de listas estaba prevista para el 23 de ese mes. Según explicó, la existencia de una sola lista habilitó, de acuerdo con el reglamento partidario, la proclamación de la dupla Orozco-Olmedo.

Sin embargo, el abogado cuestionó las condiciones en las que se desarrolló ese proceso y lo calificó como “secretista”. También sostuvo que se limitó la posibilidad de participación y competencia interna. Las víctimas de ese secretismo y esa imposibilidad de competir fueron, según el letrado, la propia Bruno y su compañera de banca, Gabriela Flores .

El reclamo contra Emilia Orozco

El portazo de Bruno fue acompañado por una carta abierta de nueve páginas en la que explicó las razones de su decisión. Según relató, el conflicto se fue acumulando desde 2023. Afirmó que referentes de distintos departamentos se comunicaron con ella para plantearle problemas con la conducción y pedirle ayuda. “Está todo roto en La Libertad Avanza de Salta, aunque quieran mostrar lo contrario”, sostuvo.

María Emilia Orozco, referente libertaria de Salta.

Ante la pregunta sobre quién conduce actualmente La Libertad Avanza en esa provincia del Norte Grande, Bruno respondió directamente: “Hoy en día lo maneja Orozco”. La diputada relató que desde 2023 tuvo dificultades para desarrollar actividades políticas, que debía pedir autorizaciones y que muchas de sus iniciativas eran frenadas. También sostuvo que varias afiliaciones, incluida la suya, no fueron procesadas.

El conflicto terminó alcanzando incluso a dirigentes que permanecen dentro del espacio. “Todos hablaron conmigo, todos hablaron entre ellos, todos quieren ya”, afirmó, al describir el malestar que, según dice, existe entre sectores de la estructura libertaria provincial.

Las críticas a Alfredo Olmedo

La diputada rebelde también apuntó contra Olmedo y recordó que ingresó a la política de la mano del hombre de la campera amarilla. Inicialmente recurría a él cuando tenía problemas con la conducción. Sin embargo, cuestionó que no haya intervenido para evitar los conflictos que se acumularon desde 2023. “Alfredo fue quien permitió y sigue permitiendo, ahí se terminó el respeto”, afirmó.

En su relato, Olmedo conocía los problemas que atravesaban dirigentes y militantes, pero las respuestas no llegaron. La distancia también se habría profundizado por las dificultades para reunirse con él debido a que no reside habitualmente en Salta.

Bruno negó que su llegada al Congreso haya sido consecuencia de un aporte económico, sino que fue "invitada a integrar la lista". Sin embargo, remarcó que posteriormente sí aportó “muchísima plata, trabajo, vehículos y recursos de una empresa familiar" a la construcción del espacio.

La disputa incluyó además los aportes partidarios ya que Bruno cuestionó que quienes no aportaban fueran señalados como “traidores” y relató una reunión en la que el senador provincial Roque Cornejo les gritó esa palabra a distintos dirigentes. “No son traidores los que piensan diferente”, respondió.