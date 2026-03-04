Quién es Juan Bautista Mahiques: vínculos con Angelici, visitante de Lago Escondido y cercano a Chiqui Tapia

Juan Bautista Mahíques llega al Ministerio de Justicia de la mano de Javier Milei con una trayectoria forjada entre política y tribunales.

Juan Bautista Mahiques llega al Ministerio de Justicia de la mano de la hermana presidencial Karina Milei , con una trayectoria forjada entre la política y los tribunales. Exfiscal general porteño, cercano a Daniel Angelici e integrante de una familia con fuerte presencia en la Justicia, su nombre aparece asociado al entramado de poder que conecta al macrismo con los tribunales federales .

Durante la Asamblea Legislativa en el Congreso, el presidente Javier Milei lanzó uno de los pasajes más duros de su discurso contra el kirchnerismo cuando dijo “por eso tienen a su líder presa” y anticipó que Cristina Fernández de Kirchner “va a seguir presa” por las causas Cuadernos, Memorándum con Irán y Vialidad.

Con ese telón de fondo y las causas #LIBRA -la criptoestafa en la que quedó envuelto el Presidente- y ANDIS -que tiene a la secretaria general de la Presidencia en foco por el presunto cobro de sobornos-, los Milei decidieron confiar la conducción de una cartera clave para la relación del Gobierno con el Poder Judicial a un dirigente con experiencia en el sistema judicial y con una identidad política marcada dentro de la disputa que desde hace años enfrenta al kirchnerismo con parte del establishment de los tribunales federales.

Con ese perfil, Mahiques queda ahora al frente de administrar la relación entre la Casa Rosada y un sistema judicial atravesado por esas y otras tensiones.

Mahiques nació en Mercedes, una ciudad bonaerense con fuerte tradición judicial y donde funciona uno de los juzgados federales más relevantes de la provincia de Buenos Aires, escenario habitual de causas políticas y electorales.

Ese origen también lo ubica dentro de un entramado judicial que le otorgó desde temprano un conocimiento profundo del funcionamiento de los tribunales. Su pertenencia a una familia con presencia en el sistema judicial le dio además una posición privilegiada para moverse dentro de ese universo.

Abogado formado en la Universidad de Buenos Aires, su carrera se desarrolló en la intersección entre política y justicia. Durante el gobierno de Mauricio Macri fue subsecretario de Asuntos Penitenciarios del Ministerio de Justicia y representante del Poder Ejecutivo en el Consejo de la Magistratura, uno de los espacios donde se dirime buena parte del poder interno del sistema judicial.

En 2019 dio un salto institucional cuando fue designado fiscal general de la Ciudad de Buenos Aires, cargo al que llegó tras la aprobación de su pliego en la Legislatura porteña para reemplazar a Martín Ocampo.

Es uno de los hombres clave de Daniel Angelici, uno de los operadores más influyentes en la relación entre política y tribunales y vértice político al que también estuvo vinculado históricamente el flamante ministro.

Los desafíos en el Ministerio de Justicia

El desembarco de Mahiques en el gabinete libertario lo coloca además frente a una agenda judicial determinante.

Entre los desafíos inmediatos aparece la aprobación en el Congreso de un centenar de pliegos de jueces nacionales que permanecen pendientes desde hace años. A eso se suma la discusión por la incorporación de nuevos ministros a la Corte Suprema, que hoy funciona con sólo tres integrantes, que mantienen una relación de tensión y acuerdo con el Ejecutivo nacional.

En paralelo, el Gobierno también deberá definir la designación de un procurador general de la Nación, un cargo clave para el funcionamiento del Ministerio Público Fiscal que permanece vacante desde hace seis años y mantiene a Eduardo Casal como procurador interino desde hace siete años.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/CFKArgentina/status/1256671168108670977?s=20&partner=&hide_thread=false Acabo de escuchar en @AM750 a la jueza Ana María Figueroa de la Cámara Federal de Casación Penal, contando cómo fue presionada por Juan Bautista Mahíques, exconsejero de la Magistratura por el Ejecutivo en el gobierno de Mauricio Macri, en el marco de la causa memorándum de Irán. — Cristina Kirchner (@CFKArgentina) May 2, 2020

Un nombre marcado por la disputa con el kirchnerismo

La figura de Mahiques se volvió familiar dentro del discurso kirchnerista en los años posteriores al gobierno de Macri.

En 2020, Cristina Fernández de Kirchner lo mencionó públicamente luego de que la jueza de Casación Ana María Figueroa denunciara presiones sobre el tribunal que debía intervenir en la causa del Memorándum con Irán. Aunque la magistrada aclaró posteriormente que no había mencionado su nombre, el episodio terminó de instalar a ese apellido dentro del mapa de los funcionarios judiciales cuestionados por el kirchnerismo.

Su desembarco en el gabinete libertario vuelve a ubicarlo en el centro de esa disputa, ahora desde una cartera clave para la relación del Poder Ejecutivo con el sistema judicial.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/Letra_P/status/2026724830255436231?s=20&partner=&hide_thread=false #Judiciales UN ESCÁNDALO TRAS OTRO



La colección de relaciones peligrosas de Carlos Mahiques, el halcón del punitivismo PRO



https://t.co/NLemZ1tDuL

Martín Soler pic.twitter.com/AwiysMXaHI — LETRA P (@Letra_P) February 25, 2026

El peso de una familia judicial

La trayectoria de Mahiques también está atravesada por el peso de su apellido en el sistema judicial argentino.

Su padre, Carlos Mahiques, integra la Cámara Federal de Casación Penal, uno de los tribunales más influyentes del país y última instancia antes de la Corte Suprema en muchas causas penales. Antes había sido ministro de Justicia de María Eugenia Vidal en la provincia de Buenos Aires.

El entramado familiar se completa con Ignacio Mahiques, hermano del flamante ministro, también con cargos dentro del Ministerio Público, lo que consolidó la idea de un clan judicial con presencia en los tribunales.

El camarista quedó recientemente envuelto en una polémica luego de que se conociera que celebró su cumpleaños en una quinta vinculada al tesorero de la AFA, Pablo Toviggino, investigado por la justicia, lo que lo obligó a abstenerse de intervenir en esa causa.

Carlos Mahiques también estuvo involucrado en el episodio conocido como Lago Escondido, cuando jueces federales, fiscales y directivos del Grupo Clarín viajaron a la estancia del empresario británico Joe Lewis. El caso tomó dimensión pública tras la filtración de chats en los que se discutía cómo justificar ese viaje.

Un paso por el universo AFA

Mahiques también tuvo un vínculo con el mundo del fútbol. Fue designado vicerrector de la Universidad de la AFA (UNAFA), el proyecto educativo impulsado por Chiqui Tapia y anunciado en 2025 con el ex rector de la UBA Alberto Barbieri como rector.

La iniciativa quedó envuelta en polémica cuando el gobierno de Milei intimó a la institución a dejar de promocionarse como universidad por no cumplir con los requisitos legales. Tras ese episodio, tanto Barbieri como Mahiques presentaron su renuncia.