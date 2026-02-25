ES EL MODELO

Pablo Javkin enciende una alerta por la industria mientras el consumo sigue en rojo en Rosario

El comercio en la cuna de la bandera cerró 2025 en caída. El intendente prende luces rojas por el empleo y critica el dólar barato de Toto Caputo. Los números.

Por Letra P | Periodismo Político
La economía de Rosario cerró 2025 con una caída acumulada del 3%, con el comercio y la industria en terreno negativo, según el Indicador Mensual de Facturación que elabora el municipio, al que tuvo acceso Letra P. En el mismo sentido, el intendente Pablo Javkin advirtió por suspensiones y caída del consumo y deslizó críticas al modelo económico libertario.

El sector metalmecánico es de los que más sufrien el modelo de Javier Milei 
Santa Fe perdió 2.276 industrias y las empresas le apuntan a Milei: "No hay respuestas ni contención"

Letra P | Manuel Parola
La economía de Rosario

Rosario es una ciudad que apoya su economía, mayormente, en el comercio y los servicios. Ambos explican más del 76% de la facturación local. La industria manufacturera les sigue en preponderancia y, bastante por debajo, la construcción.

El informe del Centro de Información Económica municipal, que analiza la facturación total de los locales habilitados en la ciudad de Rosario, muestra la foto de la situación en la ciudad en diciembre de 2025, pero también permite ver la película (una de terror) que el entramado productivo viene observando desde 2024.

Si bien diciembre de 2025 mostró un aumento de 2,3%, en valores constantes, respecto al mismo mes de 2024 y un leve crecimiento desestacionalizado, apenas un 0,8%, respecto a noviembre de 2025, lo cierto es que el acumulado enero-diciembre de 2025 arrojó una disminución de 3% respecto del mismo período del año anterior. Además, 2024 ya había sido una pesadilla.

El consumo no repunta

Lo que salvó la ropa en la actividad económica de Rosario fue la construcción, que mostró un fuerte repunte del 30,7% en el acumulado de los 12 meses del año. El problema es que este sector explica apenas el 4,6% de la facturación total de la ciudad.

Es el comercio el sector más importante, aportándole a la torta el 39,9% de la facturación. Allí están los problemas: en el acumulado de 2025 cayó un 5% comparado con el mismo período del año anterior. Algo es claro: si el comercio no despega, Rosario no despega.

Los servicios privados, el otro protagonista fuerte del entramado productivo de Rosario (representa el 36,7% de la facturación) empató en 2025 con el acumulado de 2024: un 0% de variación. La industria, un sector que aporta el 18,3%, tampoco tuvo buenas noticias: cayó un 8,8%.

Las alertas rojas de Pablo Javkin

En un breve contacto con Radio Dos, el intendente mostró su preocupación por la situación económica, a la que no circunscribió solo a la ciudad. “El departamento Rosario es el primer distrito en empleo industrial en Argentina, sobre todo metalmecánico. Estamos viendo un problema muy grave en los puestos de trabajo”, apuntó.

El mandatario describió una situación “realmente compleja” con “suspensiones y posibilidades de cierre de empresas”, y le sumó la preocupación por el consumo “porque es la otra parte que complementa la economía de Rosario”. “Habíamos tenido algún repuntecito (sic) a fin de año que nos ilusionó, estamos viendo de nuevo revertir esa tendencia”, alertó.

En ese sentido, Javkin enfocó la mira en la política económica del gobierno de Javier Milei y comparó la situación en Rosario con “lo que se está viendo a nivel nacional: un retraso de consumo que obviamente complica todo el funcionamiento de todo el sistema de financiamiento”. También le apuntó a “una lógica muy financiera de carry trade, de dólar bajo con tasas muy altas, que frena la economía, y es lo contrario a lo que necesitamos”

Javier Milei con los trabajadores de Tierra del Fuego, en plena crisis del empleo y la industria en todo el país
Empleo y producción en crisis: suben las importaciones, cae la industria y crece el cierre de empresas

El caso FATE expuso más la crisis de la economía real. Pymes y trabajadores sufren. Empleo precario y conflictividad laboral en alza, el lado B del programa.
FATE cerró sus puertas, como otras 5600 empresas de la provincia de Buenos Aires.
La provincia de Buenos Aires, epicentro del industricidio: 62000 despidos y 5600 empresas menos

FATE, Whirlpool, otras grandes y pymes cerraron. Axel Kicillof acusa a Javier Milei de ejecutar "un plan de exterminio" en las fábricas. Futuro incierto.

Actividad económica: el INDEC reveló que subió un 4,4% en 2025, pero sin industria, comercio ni consumo
Caputo festejó que la economía creció 4,4% en 2025, aunque se quedó sin impulso para este año

Por  Lorena Hak
Ilan Goldfajn (BID), Javier Milei, Donald Trump y Ajai Banga (Banco Mundial) / Foto generada con IA.
Milei resetea y Washington banca: los ganadores del fondeo barato del BID y el Banco Mundial

Por  Esteban Rafele
Javier Milei, en Nueva York: inversores, allá vamos.
Milei se rodea de banqueros y empresarios top para buscar inversiones en Estados Unidos

Por  Guillermo Villarreal
Impulso País, el bloque del Senado que condiciona a Patricia Bullrich.
Senado: Provincias Unidas y el PRO se asocian para marcarle la cancha a Bullrich

Por  Mauricio Cantando