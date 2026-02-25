Pablo Javkin enciende una alerta por la industria mientras el consumo sigue en rojo en Rosario

La economía de Rosario cerró 2025 con una caída acumulada del 3%, con el comercio y la industria en terreno negativo, según el Indicador Mensual de Facturación que elabora el municipio, al que tuvo acceso Letra P . En el mismo sentido, el intendente Pablo Javkin advirtió por suspensiones y caída del consumo y deslizó críticas al modelo económico libertario.

Rosario es una ciudad que apoya su economía, mayormente, en el comercio y los servicios . Ambos explican más del 76% de la facturación local . La industria manufacturera les sigue en preponderancia y, bastante por debajo, la construcción .

El informe del Centro de Información Económica municipal, que analiza la facturación total de los locales habilitados en la ciudad de Rosario, muestra la foto de la situación en la ciudad en diciembre de 2025 , pero también permite ver la película (una de terror) que el entramado productivo viene observando desde 2024.

Si bien diciembre de 2025 mostró un aumento de 2,3%, en valores constantes, respecto al mismo mes de 2024 y un leve crecimiento desestacionalizado, apenas un 0,8%, respecto a noviembre de 2025, lo cierto es que el acumulado enero-diciembre de 2025 arrojó una disminución de 3% respecto del mismo período del año anterior. Además, 2024 ya había sido una pesadilla.

Lo que salvó la ropa en la actividad económica de Rosario fue la construcción, que mostró un fuerte repunte del 30,7% en el acumulado de los 12 meses del año. El problema es que este sector explica apenas el 4,6% de la facturación total de la ciudad.

Es el comercio el sector más importante, aportándole a la torta el 39,9% de la facturación. Allí están los problemas: en el acumulado de 2025 cayó un 5% comparado con el mismo período del año anterior. Algo es claro: si el comercio no despega, Rosario no despega.

Los servicios privados, el otro protagonista fuerte del entramado productivo de Rosario (representa el 36,7% de la facturación) empató en 2025 con el acumulado de 2024: un 0% de variación. La industria, un sector que aporta el 18,3%, tampoco tuvo buenas noticias: cayó un 8,8%.

Las alertas rojas de Pablo Javkin

En un breve contacto con Radio Dos, el intendente mostró su preocupación por la situación económica, a la que no circunscribió solo a la ciudad. “El departamento Rosario es el primer distrito en empleo industrial en Argentina, sobre todo metalmecánico. Estamos viendo un problema muy grave en los puestos de trabajo”, apuntó.

El mandatario describió una situación “realmente compleja” con “suspensiones y posibilidades de cierre de empresas”, y le sumó la preocupación por el consumo “porque es la otra parte que complementa la economía de Rosario”. “Habíamos tenido algún repuntecito (sic) a fin de año que nos ilusionó, estamos viendo de nuevo revertir esa tendencia”, alertó.

En ese sentido, Javkin enfocó la mira en la política económica del gobierno de Javier Milei y comparó la situación en Rosario con “lo que se está viendo a nivel nacional: un retraso de consumo que obviamente complica todo el funcionamiento de todo el sistema de financiamiento”. También le apuntó a “una lógica muy financiera de carry trade, de dólar bajo con tasas muy altas, que frena la economía, y es lo contrario a lo que necesitamos”