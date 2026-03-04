La Mesa del Litio actualiza sus pedidos a la Casa Rosada con foco en la infraestructura y la mano de obra

Con el gobernador de Jujuy , Carlos Sadir , a cargo de la presidencia y la diputada catamarqueña Fernanda Ávila en la Secretaría Ejecutiva, la Mesa del Litio retoma sus pedidos a la Casa Rosada con el eje puesto en la necesidad de avanzar en materia de infraestructura y formación que garantice la mano de obra para los proyectos por venir.

El espacio interprovincial que articula políticas comunes entre Catamarca , Salta y Jujuy fue constituida con el objetivo de unificar criterios entre las provincias titulares de los recursos, fortalecer la seguridad jurídica y promover buenas prácticas que impulsen la competitividad regional.

Con la cuestión fiscal solucionada a partir de las políticas nacionales que buscan atraer inversiones, los desafíos pasan ahora por lograr los acuerdos necesarios para unificar criterios entre las provincias que integran el organismo.

“Hay que limar los matices existentes entre las provincias, porque generar uniformidad le da claridad al inversor”, dice Ávila consultada por Letra P respecto del trabajo que deberá llevar adelante a lo largo del próximo año. La unificación de criterios sobre aspectos clave, como el normativo y el tributario, aparecen como uno de los desafíos más importantes a trabajar entre los tres gobiernos.

Las tres provincias que integran la Mesa del Litio se intercalan la presidencia del cuerpo año tras año. El año pasado, cuando el catamarqueño Raúl Jalil reemplazó a Gustavo Sáenz en lo más alto del organigrama, tomó la decisión de sostener en la Secretaría Ejecutiva a Flavia Royón , que había sido elegida por el salteño para ocupar ese lugar.

Esa comandancia cruzada, que también sirve para fortalecer el trabajo colectivo, fue la que impulsó la elección de la catamarqueña que acompañará, al menos por un año, la presidencia de Sadir.

Fernanda Ávila Fernanda Ávila, diputada por Catamarca y secretaria ejecutiva de la Mesa del Litio.

Como su antecesora en el cargo, Ávila tiene una marcada experiencia en la materia. Trabajaron juntas cuando, tras la llegada de Sergio Massa al Ministerio de Economía, la diputada ocupó la Secretaría de Minería y la salteña, la de Energía. Royón, de hecho, sucedió a Ávila cuando Javier Milei asumió la presidencia. En el inicio agitado de la era libertaria duró menos de dos meses en el cargo.

El esquema de trabajo de la Mesa contempla actualmente nueve comisiones temáticas que abordan áreas estratégicas como investigación y desarrollo tecnológico, proveedores locales, infraestructura compartida, intercambio de información geológica y lineamientos tributarios. Asimismo, se prevé continuar la cooperación con organismos multilaterales para facilitar financiamiento y promover proyectos estratégicos que fortalezcan la competitividad regional.

El trabajo entre los gobernadores

El desafío de la nueva conducción del espacio será darle formato y fuerza a esa estructura organizacional. Para eso hace falta financiamiento, por eso será fundamental el avance de las gestiones ya iniciadas con organismos internacionales como el Foro Intergubernamental sobre Minería, Minerales, Metales y Desarrollo Sostenible (IGF), el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y el Banco Mundial; pero también con el Consejo Federal de Inversiones (CFI), un actor clave en todas las instancias de diálogo interprovincial.

Ese trabajo entre los gobernadores aparece como uno de los puntos destacados de una época en la que el debate federal va tomando cada vez mayor relevancia. Más allá de espacios específicos como la Mesa del Litio, la Mesa del Cobre o las estructuras que unen regionalmente a los gobernadores, aparecen instancias puntualmente relacionadas con el sector minero como el Consejo Federal de Minería (Cofemin), que integran todas las provincias o el Consejo Federal de Medio Ambiente (Cofema).

"Los gobernadores conversan todo el tiempo y en esas intancias, que además de insitucionales son personales, se ponen en común las necesidadesde de cada uno y se intanta avanzar en un trabajo coordinado”, destaca Ávila para quién el diálogo “es super importante”.

La importancia de la relación con la Casa Rosada

Infraestrucura y proveedores aparecen en el horizonte como los grandes temas para el sector, que tiene claro que la relación con la Casa Rosada es un aspecto central, incluso en un país en el que, por su sistema federal, las provincias son las dueñas de los recursos y tienen un contrato directo con las empresas.

001-sadir-saenz-jalil.jpg Raúl Jaili, Gustavo Sáenz y Raúl Jalil.

Sucede que es el gobierno nacional el que define el marco regulatorio en términos fiscales. Ávila reconoce que leyes como el RIGI fueron muy relevantes porque ofrecen “una seguridad que garantiza la estabilidad”, pero advierte que “hay que empezar a prepararse para proyectos que van a arrancar en dos o tres años”. Allí es donde pone el acento en la necesidad de avanzar en el desarrollo de la infraestructura, sobre todo en las regiones más alejadas, y en la calificación de la mano de obra local.

Infraestructura y proveedores son, precisamente, dos de los temas que los gobernadores vienen trabajando con el CFI. “Hay muchos esfuerzos aislados y es necesario unificar los criterios, porque por separado no se logra avanzar. Para eso hay que coincidir con los diagnósticos, algo sobre lo que también estamos trabajando”, asegura la catamarqueña.