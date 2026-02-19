Reforma laboral: paro fuerte en Rosario, comercios abiertos y un acto deslucido

Con Buenos Aires como epicentro, el paro de la CGT por la reforma laboral también se hizo sentir en Rosario.

El paro nacional contra la reforma laboral tuvo en Rosario una adhesión dispar: contundente en el sector público y los servicios estratégicos, más laxa en el comercio. La CGT habló de “altísimo acatamiento”, pero no hubo acto central y las protestas callejeras mostraron menos músculo que en otras jornadas.

Recolección de residuos, transporte, bancos, estaciones de servicio y puertos paralizaron actividades y ofrecieron una postal distinta este jueves. En cambio, en zonas comerciales, supermercados, grandes tiendas y shoppings mantuvieron persianas levantadas, lo que motivó el reclamo de la Asociación de Empleados de Comercio , protagonista de una de las movilizaciones del día.

Las organizaciones sociales también realizaron cortes en accesos y puntos neurálgicos del Gran Rosario , aunque con menor convocatoria e impacto que en otras protestas. La dispersión de las convocatorias, sin una movilización unificada, incidió en esa imagen fragmentada.

Pasado el mediodía, la CGT local, conducida por Miguel Vivas , difundió un comunicado en el que destacó la “total contundencia del paro en la región”. “Si las calles evidencian un párate total de actividades es porque los trabajadores y trabajadoras no hemos sido escuchados”, subrayó el texto.

La central puso el foco en el rechazo a la reforma laboral impulsada por el Gobierno y en la pérdida del poder adquisitivo. Para la conducción, el nivel de adhesión en gremios industriales, estatales y de servicios demuestra que el malestar excede a las cúpulas sindicales y atraviesa a amplios sectores formales de la economía local.

En una ciudad donde el músculo sindical mantiene peso específico en el cordón industrial y los puertos, el impacto se sintió fuerte desde temprano: menos tránsito, colectivos fuera de circulación y bancos cerrados. Sin embargo, Rosario estuvo lejos de una parálisis absoluta.

Comercio, el sector más dispar

El comercio marcó la principal diferencia. En el microcentro y en los principales corredores hubo locales abiertos, sobre todo cadenas y franquicias.

La Asociación de Empleados de Comercio realizó recorridas y una movilización para visibilizar el reclamo, apuntando especialmente a las grandes superficies que decidieron trabajar pese a la convocatoria. No se registraron incidentes graves, aunque sí momentos de tensión y discusiones con responsables de algunos locales.

paro-general-rosario El gremio que nuclea a los empleados de comercio, con una de las marchas más nutridas. // Foto: Sebastián Suárez Meccia / LC

En educación, en cambio, la adhesión fue alta en las escuelas públicas. Amsafe, que por estas horas debate la oferta salarial del gobierno de Maximiliano Pullaro con mociones mayoritarias de rechazo, se plegó con fuerza a la medida.

Un acto con menor convocatoria

Las organizaciones sociales, entre ellas la Corriente Clasista y Combativa (CCC), protagonizaron cortes y concentraciones, pero con una presencia más acotada que en otras jornadas de protesta. La actividad en accesos y puntos neurálgicos fue intermitente y de menor impacto.

El acto de cierre, previsto en Presidente Perón y Circunvalación, en la zona oeste de la ciudad, para sintetizar el rechazo a la reforma laboral desde esos espacios, reunió a cerca de un centenar de personas y dejó una imagen deslucida.

Sin convocatoria a movilización por parte de la CGT, cada gremio y organización actuó por su cuenta. El saldo fue una jornada de alto acatamiento en sectores clave, pero sin la masividad callejera que supo caracterizar otras protestas en Rosario.