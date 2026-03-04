Santa Fe: el Frente Renovador piensa en Diego Giuliano para competir en 2027 y sellar la grieta peronista

El diputado nacional del Frente Renovador , Diego Giuliano , está dispuesto a competir en 2027 como prenda de unidad del peronismo de Santa Fe . El alfil de Sergio Massa no se corre de su discurso en favor de la unidad justicialista y se mantiene equidistante entre las tribus comandadas por Armando Traferri y Omar Perotti .

Consumada la derrota del peronismo en las elecciones del año pasado, afloró una disputa interna en el seno del partido. Omar Perotti reapareció en la escena y deslizó críticas por lo bajo contra la conducción del PJ , en manos del grupo de senadores comandado por Armando Traferri y el espacio de Agustín Rossi . A estas quejas también se plegaron los espacios de Marcelo Lewandoski , el Movimiento Evita y Comunidad , compuesto por ex rossistas.

Aunque ven la discusión pasar de costado, ya que las disputas del justicialismo corresponden formalmente a otro partido, en el Frente Renovador miran “el vaso medio lleno” y creen que el peronismo se encuentra en un proceso de “recomposición”. “ Lewandoski primero jugó por afuera en la convencional y luego acompañó en la elección de diputados nacionales. El caso de Omar (Perotti) es similar y no deja de ser el último gobernador del peronismo”, indica un hombre del entorno de Giuliano a Letra P .

Cada vez que le consultan, Giuliano repite que trabaja para garantizar la unidad del peronismo santafesino. Lo mismo dice del ex ministro de Economía Sergio Massa buscando un acuerdo del partido, pero a nivel nacional. El Frente Renovador hizo del concepto de unidad una bandera propia desde aquel “no nos entra un quilombo más” que Massa soltó meses antes de ser el candidato presidencial del consenso peronista.

El abogado rosarino es el presidente del Frente Renovador a nivel nacional. Con Massa coordina el trabajo de los legisladores del partido en la Cámara de Diputados, aunque el tigrense administre con cuentagotas sus apariciones públicas.

El vínculo de Diego Giuliano con Juan Monteverde y el resto del peronismo

Tras haber compartido bancada con él en la Convención constituyente, Giuliano hizo buenas migas con Juan Monteverde. Aunque no le cierran la puerta a una PASO, en el Frente Renovador creen que el de Ciudad Futura es la clave para fortalecer al peronismo en Rosario. “Estamos hablando de quien ganó las últimas elecciones de concejal en Rosario. Juan es el candidato natural del peronismo”, soltó a Letra P un hombre de confianza del diputado.

Semanas atrás el massista participó de un acto en la departamental del PJ en Rosario por el octogésimo aniversario del primer triunfo electoral de Juan Domingo Perón. Del encuentro también formaron parte Alejandra Rodenas, cercana a Traferri, Agustín Rossi y Germán Martínez. Según indicaron fuentes del Frente Renovador a Letra P, se trató de un acto protocolar que no implica una toma de partido en medio de la disputa intertribus. Aun así, tampoco ocultaron el buen vínculo de Giuliano con los senadores y el rossismo.

El 2025 de Giuliano envalentona al massismo

En el Frente Renovador de Santa Fe consideran que Giuliano acumula pergaminos suficientes para ocupar un lugar relevante en las elecciones de 2027. El año próximo el juego estará abierto para la política de la bota ya que, además de disputarse la gobernación, a nivel nacional se elegirán diputados y senadores por Santa Fe. También será el momento en el que el diputado nacional culmine su mandato.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/DiegoGiuliano/status/2028300259462406532?s=20&partner=&hide_thread=false Cuesta no sentir tristeza.



Tristeza porque sabemos que existe otro modelo de país posible. Uno donde primero se cuide el trabajo, la producción y los jubilados, y después se discutan reformas.



Hoy se celebraron leyes que trasladan más incertidumbre a los trabajadores, que usan… — Diego Giuliano (@DiegoGiuliano) March 2, 2026

Las experiencias legislativas de 2025 envalentonaron a la tropa massista. Tras haber obtenido una banca de diputado en 2023, Giuliano estuvo muy cerca de encabezar la lista de convencionales constituyentes del peronismo cuando las discusiones entre Monteverde y el rossismo estaban empantanadas. Luego de que el de Ciudad Futura fuera designado para ocupar el primer lugar, Giuliano fue relegado al tercer peldaño, pero ganó centralidad en la convención ocupando una de las vicepresidencias del cuerpo reformador.

Con esa experiencia a cuestas, más su trabajo como Ministro de Transporte en los últimos años del gobierno de Alberto Fernández y el empujón que Sergio Massa puede aportar desde Buenos Aires, en el Frente Renovador consideran que alcanza y sobra para sentar a Giuliano en la discusión electoral de 2027.