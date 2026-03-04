Revés de Karina Milei a Santiago Caputo: puso el 1-2 en Justicia y controla todo el ministerio

Los cambios se formalizaron este miércoles en la Quinta de Olivos, durante una reunión encabezada por el presidente Javier Milei y el jefe de Gabinete, Manuel Adorni , con la participación de la funcionaria más influyente del Gobierno y del ministro saliente, quien desde octubre pasado venía solicitando que se le aceptara una renuncia ordenada.

Según pudo saber este medio, la decisión se tomó hace varios días, pero la cúpula libertaria decidió postergar el anuncio por otros temas de agenda política. Es que, el jefe de Estado quería evitar que el cambio en un área tan sensible de su Gabinete opacara los tratamientos de las reformas en el Congreso, donde consiguió varios triunfos como la sanción de la reforma laboral y el nuevo régimen penal juvenil.

La rápida lectura que dejaron trascender en los pasillos de la Casa Rosada es que con este cambio la presidenta de La Libertad Avanza buscó desgastar al estratega libertario, por eso no sólo promovió en persona el nombre de Mahiques , sino que también completó con Viola los dos principales puestos de la cartera de Justicia. Además de apoderado del partido, Viola es uno de los defensores legales de la secretaria.

Agradezco al Presidente Javier Milei por la confianza para asumir esta responsabilidad. Su liderazgo ha sido claro al marcar el camino: sin justicia no hay futuro posible. Ese rumbo exige instituciones que funcionen con arreglo al Estado de Derecho y un sistema jurídico con… https://t.co/8K0qeG4WsF

La contracumbre en el Salón Martín Fierro de la Casa Rosada

"Los cambios nos dejan muy mal parados", confió a Letra P una fuente de extrema confianza de Caputo, el asesor que intentó hasta último momento designar al sucesor de Cúneo Libarona y, sobre todo, retener en su puesto a Sebastián Amerio. Amigo personal del estratega, Amerio ocupaba el cargo de secretario de Justicia desde el inicio de la gestión, sin embargo, se movió como el hombre más influyente del ministerio.

De hecho, el ahora exnúmero dos de la cartera fue quien promovió - sin éxitos - los nombres del juez Ariel Lijo y el catedrático Manuel García-Mansilla para completar las dos vacantes de la Corte Suprema de Justicia. También, fue un operador central en los demás pliegos todavía inconclusos que deberá enviar el Ejecutivo al Senado, al igual que el reclutador de otros nombres para ocupar el ministerio.

HCatSIsWIAEnlIl Lule Menem y Santiago Viola, responden a Karina Milei.

Caputo y Amerio querían continuar controlando el área con Guillermo Montenegro. Se trata del actual intendente en licencia de General Pueyrredón y senador provincial por la Quinta sección electoral. También con un largo vínculo con Caputo, Montenegro se anotaba en la disputa por su experiencia en el área, después de haber pasado por el Ministerio de Justicia y Seguridad porteño, durante la administración de Mauricio Macri. Además, también fue juez federal.

Todo indica que lo que más le jugó en contra a Montenegro es la referencia con Caputo. El Jefe quería quedarse con el control total de Justicia desde hace tiempo, no sólo para fiscalizar en persona las nuevas negociaciones para completar el máximo tribunal, sino, también, para seguir de cerca las causas judiciales que la involucran.

Un gesto político que anticipó estos movimientos se dio el domingo pasado, en el marco de la Asamblea Legislativa donde Milei brindó su tercer discurso. Allí, en uno de los principales palcos de la Cámara de Diputados, Lule Menem, uno de los principales operadores del karinismo, se mostró sonriente junto a Viola, justo la misma noche en donde El Jefe ordenó que la transmisión oficial no mostrara el palco donde estaban ubicados Caputo y Amerio.

Pese a que las definiciones ya estaban prácticamente cerradas hace tiempo, el asesor y el actual exsecrecretario de Justicia mantuvieron una extensa reunión en el Salón Martín Fierro de la Casa Rosada, de la que participó también Manuel Vidal. El trío intentó hasta último momento que el golpe que tenía preparado Karina no fuera tan contundente. No lo lograron.

El perfil del nuevo ministro designado por Karina Milei

El designado nuevo ministro de Justicia tiene una extensa carrera judicial y académica, que la propia cúpula de Balcarce 50 se encargó de difundir apenas se confirmó su nombre. Mahiques fue fiscal general en el Ministerio Público Fiscal de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; también presidente de la Asociación Internacional de Fiscales; rector organizador del Instituto Universitario de Seguridad de la Ciudad de Buenos Aires.

En su curriculum anota también ser abogado egresado de la Universidad de Buenos Aires y magister en Administración de Justicia por la Unitelma Sapienza Universitá Degli Studi Di Roma. Además, el reemplazo de Cúneo Libarona es miembro de la Academia de Capacitación Mundial de la Asociación Internacional de Fiscales, junto a colaboradores de países como Estados Unidos, Australia, Canadá, Francia, Sudáfrica, República de Corea y Brasil.

También es docente titular en el Ciclo Básico Común de la Universidad de Buenos Aires y en la Universidad Católica Argentina (UCA). Anteriormente se desempeñó como subdirector del Instituto Superior de Seguridad Pública (ISSP), entre 2020 y 2024.

Respecto a su influencia dentro de los múltiples pasillos judiciales de la Nación, el designado funcionario fue consejero representante del Poder Ejecutivo Nacional en el Consejo de la Magistratura de la Nación y subsecretario de Asuntos Penitenciarios y Relaciones con el Poder Judicial y la Comunidad Académica del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación, 2015 y 2019.

Antes de ser elegido presidente de la Asociación Internacional de Fiscales, en septiembre 2022 se desempeñó como miembro ordinario del Comité Ejecutivo y en 2021 fue electo vicepresidente por la Región de Latinoamérica.