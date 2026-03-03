Patricia Bullrich recibió la banca del empresariado en Rosario, pero reclamó: "Saquen la plata del colchón"

Con la sala colmada por más de un centenar de empresarios, además de la presencia de una nutrida representación política, Patricia Bullrich cerró el acto por el 38° aniversario de la Fundación Libertad. La exministra agradeció los elogios que recibió por su tarea con la seguridad, pero no se privó de hacer un reclamo al auditorio.

“Saquen la plata del colchón que hay inocencia fiscal. Son todos inocentes”, apuró a los presentes. La centralidad de la senadora en el acto desarrollado el lunes a la noche en Rosario quedó clara desde el protocolo. Habló después de Gerardo Bongiovanni, presidente de la entidad, y fue la figura excluyente de la noche.

De hecho, el evento comenzó casi dos horas más tarde de lo previsto porque la senadora tuvo que reacomodar su agenda tras un día que comenzó muy temprano con la llegada al país y la recepción de Nahuel Gallo .

Ya en la Fundación, recibió reconocimientos de las “fuerzas vivas” de la ciudad y se llevó un aplauso cerrado de un auditorio alineado con el ideario liberal.

Si bien gran parte de su discurso se basó en lo realizado en materia de seguridad -tema por el que fue reconocida-, sobre el final Bullrich se calzó el traje de vocera de las reformas del gobierno , muchas de las cuales impulsa desde el Senado, y acudió a un tono entre firme y pedagógico a la vez.

“Estamos generando un Congreso totalmente reformista. Sacamos una reforma laboral que les pido a todos los empresarios y comerciantes que la lean a fondo y la usen. Se termina el poder sindical que te dice qué tenés que hacer”, lanzó frente un público que asentía sus dichos.

El mensaje más fuerte llegó cuando pidió que se activen los ahorros colocado fuera del sistema. “Saquen los dólares del colchón que hay inocencia fiscal. Son todos inocentes. El dólar, como ven, no rinde. Hoy podés ponerlo en construcción, abrir negocios”, arengó.

La legisladora enumeró instrumentos como el RIGI para grandes inversiones y el RIMI para proyectos más pequeños, además de beneficios como la amortización de Ganancias y la baja del IVA.

Pedido por la Ley de Glaciares

La ex ministra no se quedó en las sugerencias a los empresarios. También reclamó a los legisladores santafesinos que acompañen la Ley de Glaciares y la vinculó directamente con la matriz productiva local. “¿Cuál va a ser la industria metalmecánica de alta calidad que va a nutrir a la industria minera? Santa Fe, obvio. No es San Juan la que va a poner la industria metalmecánica. Van a ser Córdoba y Santa Fe”, planteó, al sostener que la iniciativa propone “equilibrio entre medio ambiente y desarrollo”.

El combo fue claro. “Saquen los dólares del colchón, utilicen la ley laboral, voten la ley de glaciares. Vamos a tener una ley sobre la propiedad privada”, prometió.

En clave ultralibertaria, celebró que la palabra que da nombre a la Fundación hoy “la repiten millones de argentinos y millones de jóvenes”, y reivindicó los años en que -según recordó- era “casi prohibido” hablar de libertad en la política argentina.

Seguridad, el activo que le reconocen en Rosario

Si en economía pidió más, en seguridad cosechó aplausos. La Asociación Empresaria Hotelero Gastronómica de Rosario (AEHGAR) le entregó un reconocimiento por el trabajo en la ciudad. “No queríamos que te vayas del Ministerio de Seguridad. Solucionaron un problema muy importante. Poco a poco, cuando se fue recuperando la paz social, los turistas volvieron”, afirmó su presidente, Damián Auzunbud.

La Fundación Libertad también destacó su “trabajo en pos de la lucha contra el crimen”, en palabras del coordinador de su grupo joven.

Bongiovanni, el titular de la entidad, fue explícito en el reconocimiento: “En seguridad hubo un cambio revolucionario. Esto tiene mucho que ver con la gestión de Patricia. También el gobernador Pullaro ha hecho lo suyo y han logrado llevarse bien. Evidentemente la senadora Bullrich ha tenido un rol fundamental y estamos felices que nos acompañe. Fue una de las primeras que estuvo con nosotros”.

Bullrich Bongiovanni Bullrich junto al presidente de la Fundación Libertad, Gerardo Bongiovanni.

Bullrich aprovechó ese respaldo para repasar la arquitectura del Plan Bandera y reivindicar la “decisión política del presidente Javier Milei” como punto de partida. “No hay magia. Primero, decisión política. Hay que decidirse a combatir el narco y no ser cómplice”, sostuvo. Enumeró como segundo paso la limpieza en la Justicia y recordó sus cruces con exfuncionarios judiciales, como el juez Marcelo Bailaque, que terminaron desplazados o detenidos.

Además del nutrido grupo empresarial, observaban su discurso el intendente Pablo Javkin; la presidenta del Concejo local, María Eugenia Schmuck; la presidenta de la Cámara de Diputados provincial, Clara García; la senadora nacional Carolina Losada; los concejales Juan Pedro Aleart, Carolina Labayru, Pablo Gavira, Anita Martínez y Federico Lifschitz; el ministro de Economía provincial, Pablo Olivares; el ministro de la Corte Suprema de Santa Fe Roberto Falistocco, y los diputados nacionales Gisela Scaglia, Verónica Razzini y Alejandro Bongiovanni, entre otros.

Nuevo gesto con Romina Diez y proyección 2027

La noche no fue sólo celebración. Funcionó también como antesala para otro gesto político. Este martes, Bullrich compartirá una conferencia con la diputada nacional Romina Diez, jefa del espacio libertario en Santa Fe.

La reiteración de apariciones de la diputada alimentan las especulaciones sobre una posible candidatura a la gobernación en 2027, en un escenario donde el oficialismo nacional busca consolidar liderazgo territorial.

Desde la propia Fundación remarcaron que Bullrich fue “impulsora de cuadros que han surgido de acá”. Mencionan como ejemplos a Bongiovanni, que se sumó a su armado.

En ese marco, el cóctel aniversario fue algo más que un brindis. Funcionó como mecanismo de respaldo empresario, una validación de su activo en seguridad y una plataforma para insistir con la agenda económica. Bullrich recibió elogios, placas y aplausos. Pero fiel a su estilo, no se limitó a agradecer: pidió inversión, reformas y leyes. La temporada de Pato sigue sumando capítulos.