Rosario: el PRO se anota en la carrera por la intendencia con una concejala y un funcionario de Pullaro

Aunque falta un año para el cierre de listas, las tribus que conforman Unidos ya puntean nombres para pelea la intendencia de Rosario . La candidatura, presumiblemente, se dirimirá en una interna donde todos pondrán una ficha. En ese escenario, el PRO se anota con dos figuras que tienen fortalezas y debilidades: su única concejala y un funcionario de Maximiliano Pullaro .

“El PRO tiene que tener un candidato a intendente de Rosario ”, afirmó Gisela Scaglia en diálogo con Letra P . La frase importa porque la galvense no solo es la macrista que ostentó el cargo más alto de la historia del partido en Santa Fe , sino porque aún es la presidenta del PRO en la Bota , a costa de haber resistido un embate del propio Mauricio Macri enojado por su decisión de fichar con Provincias Unidas en vez del PRO en la cámara baja.

Todas las voces del PRO coinciden en que la que pica en punta para quedarse con esa postulación es Anita Martinez . Es la única edila que le quedó al macrismo en Rosario -una ciudad en la que supo tener nueve bancas- y es, además, la que mayor nivel de conocimiento tiene. Lo ganó siendo candidata en seis de los últimos siete turnos electorales. En algunas de esas oportunidades, lo fue dos veces en el mismo año: es el caso de 2015, donde jugó como candidata a intendenta -fue la única vez que lo hizo-, perdió y luego fue candidata a diputada con Mauricio Macri .

Martinez ya reconoció su intención de jugar. Su equipo coincide en que “no hay nadie más competitivo que ella en Unidos ” y en que puede sintonizar con el votante rosarino. Flota, además, una sensación de que Unidos está en deuda con ella por haberse encolumnado detrás de Carolina Labayru y no haber hecho internas en 2025 . La concejala es un producto perfecto duranbarbiano: además de conocida, se luce en el vínculo con la gente y tiene una historia personal que interpela, ya que superó una dura enfermedad y hace poco reveló haber sido víctima de abusos.

En esa fortaleza radica, a su vez, su principal debilidad. La época cambió y los candidatos de la revolución de la alegría ya no prenden tanto en el electorado. Quienes rodean a Martinez lo saben: la concejala tiene que mostrar que puede ser dura también para ser una buena candidata. “La disputa es entre felicidad e ira, y la clave es ser un poco y un poco”. Por otro lado, nunca tuvo responsabilidades de gestión. En el PRO apuestan a suplir esa falta mostrando los equipos técnicos que vienen desarrollando en el gobierno. Por lo pronto, es la opción que banca Scaglia.

El halcón que se anima

Martínez no es la única con deseos de jugar. Algo más atrás, asoma Cristian Cunha. El secretario de Cooperación del gobierno santafesino deja cada vez más en claro que quiere jugar. Histórico dirigente del sector más halcón del PRO, fue presidente del partido y hoy es titular de su asamblea. Fue quien enfrentó a Scaglia en la dura interna que se definió sobre la hora a favor de la entonces vicegobernadora hace dos años. Si bien hoy se muestran alineados, ese desafío a la vicegobernadora dejó cicatrices que aún hoy asoman.

La construcción de Cunha es inversa a la de Martinez. El funcionario ha estado al frente de puestos ejecutivos, no solo en su cargo actual -desde el que se hizo cargo de la campaña contra el dengue o del esquema de acceso portuario- sino en el pasado, cuando llegó a ser director de la Regional Centro del Senasa -que abarca Santa Fe, Córdoba y Entre Ríos- durante el gobierno de Mauricio Macri. A la vez, no tiene miedo de mostrarse como un duro y lo demostró, por ejemplo, cuando cruzó al socialismo tras su repudio a la captura de Nicolás Maduro por parte de Estados Unidos.

Cunha.Macri.png Cristian Cunha junto a Mauricio Macri.

El problema que enfrenta el funcionario está en el área que, justamente, mejor domina Martinez: el nivel de conocimiento en el electorado. Cunha es un hombre del PRO que ha ejercido cargos ejecutivos y partidarios, que ha sido encargado de negociar acuerdos políticos en su nombre, pero que nunca fue candidato. Su equipo lo sabe y por eso encaró un operativo para que los rosarinos lo ubiquen, con participaciones en medios y actividades que buscan mostrarlo en acción. En esas entrevistas opta por un discurso enfocado en el futuro, con un fuerte eje en el sector privado.

Las sorpresas del PRO

El PRO es un partido con un fuerte desarrollo en Rosario y, por esa razón, le sobran nombres con interés en jugar. Más allá de los dos lanzados, asoman figuras como Renata Ghilotti, exconcejala y titular de Aguas Santafesinas; el histórico periodista deportivo Miguel Tessandori, hoy secretario general en el gabinete de Pablo Javkin; y hasta Roy López Molina, la estrella que tuvo el macrismo rosarino en la década pasada, que se retiró a cuarteles de invierno y hoy cumple un importante rol en una universidad privada. Cualquiera de ellos puede servir para una sorpresa que hoy, sin embargo, no parece posible.

Incluso, aparece sobre la mesa el nombre de Federico Angelini. El histórico líder del PRO de Santa Fe hoy tributa en La Libertad Avanza y ejerce un rol clave en el Ministerio de Seguridad como subsecretario de Intervención Federal. Su interés por Rosario no es nuevo y, aunque le esquiva a la definición, ha dejado en claro que quiere jugar. Hoy, tendría sentido que su hipotética candidatura sea por La Libertad Avanza, pero nadie descarta un acuerdo que nuclee a todo el no peronismo. En ese escenario, su nombre tomaría otro cariz. Por ahora, no evoluciona de ser una hipótesis.