Un macrista fan de Javier Milei surfea en el gabinete de Maximiliano Pullaro

“Sos un mileísta en el gobierno de Maximiliano Pullaro ”, lo chicanean y él no se amilana, no se retrae ni avergüenza. Todo lo contrario, lo lleva y asume con orgullo. Cristian Cunha es secretario de Cooperación en Santa Fe , es un PRO halcón, banca a fuego a Javier Milei y se prepara para la interna partidaria.

Cunha es presidente del PRO en la provincia y aliado del diputado Federico Angelini , funcionario de Milei. Dicho bloque está enfrentado a la vicegobernadora Gisela Scaglia , quien arma y construye para arrebatarles la conducción del espacio en la provincia. No hay mucha paz en el elenco amarillo santafesino.

image.png Cunha, delfín de Mauricio Macri en Santa Fe.

Si bien la máxima del frente Unidos es concentrarse en la provincia y no en las diferencias manifiestas sobre el escenario nacional, Cunha atraviesa situaciones incómodas por momentos. El ataque feroz de Milei a Pullaro de hace dos semanas alteró a un sector que hasta el último día de la conformación del gabinete pidió más lugares. La convivencia no es sencilla, pero funciona.

Cunha en la provincia, Angelini en lo nacional. Así funciona el sector. Acompaña desde el Congreso el diputado José Núñez, una tercera pata del bloque antagónico de Scaglia. De esa manera, con esa formación, se procura que el secretario no se vea involucrado en el conflicto nacional, pero el límite es delgadísimo.

Y así como se apuesta al gobierno de Pullaro en lo meramente ejecutivo, también se sigue de cerca, y se pelea, por la conducción del partido. Con Macri sin rivales para convertirse el 19 de marzo en el presidente nacional del PRO, Cunha y Angelini creen que eso redundará en acomodamiento de piezas a futuro en Santa Fe, donde la renovación recién en los últimos meses de 2024.

La guerra interna del PRO en Santa Fe

“Si sos larretista, no podés conducir el PRO”, le señala a Letra P un mesa chica del eje PRO halcón en Santa Fe. Es un mensaje directo a Scaglia, por el momento en el plano de un off the record. Pero Cunha y Angelini dejan entrever que están dispuestos a ir a una interna para definir la presidencia del partido en la provincia.

Por el momento, ambos sectores hacen el esfuerzo de no tensar de más para no llevar el problema a la coalición Unidos, pero tarde o temprano la interna se manifestará en la arena pública.