Rosario: Unidos alista nombres para volver a ganar la city en 2027

“Lo de Rosario es una pelea de enanos”, dimensiona un operador full time de Unidos . El oficialismo empieza a pensar cómo retener la gran city y se da cuenta que sufre la ausencia de un nombre taquillero ¿Cuál es el plan del gobernador Maximiliano Pullaro ? ¿Y el de Pablo Javkin ? Suena la campana de largada en el oficialismo.

Pullaro sigue de muy cerca el día a día de Rosario. A priori, el principal centro urbano de la provincia es una plaza que no le responde como quisiera. Es que, en función de la inversión en seguridad que hizo, en abril de 2025 sacó solo 24 puntos con su apellido en la boleta. A mediados de año, Unidos terminó tercero en la elección local y, sobre el cierre, Gisela Scaglia culminó tercera al igual que en toda la Bota.

El radical admite que la elección a intendente de 2027 es compleja y la continuidad de la coalición está en cierto riesgo . Sin embargo, Pullaro no le tiene tanto miedo a Juan Monteverde , sino a La Libertad Avanza ( LLA ), a quien vislumbra como el principal adversario en la Cuna de la Bandera. El jefe de la Casa Gris considera que el líder de Ciudad Futura tiene sobre su lomo la mancha venenosa del kirchnerismo y no podrá revalidar el triunfo que consiguió hace siete meses.

Con el mileísmo tiene sus reparos. Según Pullaro, sea el concejal Juan Pedro Aleart u otra persona la candidata, LLA tiene chances concretas de quedarse con Rosario. No así en la esfera provincial, donde hoy el radical no tiene rivales a la vista y confía en reelegir con más de 40 puntos. “Hoy vos estás solo en la cancha”, le sirvió, gentil, un senador peronista entresemana.

Ahora bien, Pullaro cree que Unidos, a fuerza de obra pública y mejoras en los índices de seguridad, será competitivo en Rosario en 2027. Cree, además, que la mejor estrategia para el frente es una gran PASO y abrazar a sol y sombra a quien gane en la instancia general.

Las apuestas de Pablo Javkin en Rosario

Por ese motivo, son varias las figuras las que se anotan en la compulsa. Como ya contó Letra P, la presidenta del Concejo, María Eugenia Schmuck, ya le hizo saber a propios y extraños que ella va y no la para nadie. Paréntesis: que compita no quiere decir de manera directa que sea la candidata de Javkin.

El intendente tiene predilección por su secretario de Gobierno Sebastián Chale, pero sabe que dispone de varios jugadores y jugadoras que, como también publicó este medio, asomarán la trompa y ganarán protagonismo de cara la definición. Y, por las dudas, como para que nadie se duerma, nunca cancela del todo la posibilidad de un tercer mandato. En el pullarismo aseguran que nunca se habló del tema con el gobernador.

El radicalismo no se va a quedar de brazos cruzados y también va a tirar a la cancha a una persona identificada con la gestión. Hoy por hoy ese nombre es el de Gustavo Puccini, el ministro de la Producción, persona de extrema confianza del gobernador. El funcionario tiene que ganar mucho conocimiento en la city y no queda claro, con varios meses para resolverlo, si Pullaro piensa abrazarlo en la contienda interna, rasgo que podría representar una ventaja clave para el candidato.

El PRO y el socialismo también se preparan

La gran PASO no queda ahí. El PRO también tiene fichas para tirar a la cancha. La concejala Ana Martínez es casi una eterna candidata para los amarillos, ya que goza de considerable conocimiento y vínculos, pero no es la única interesada en disputar la primaria. El secretario de Cooperación, Cristian Cunha, ya le hizo saber a más de uno su plan de meterse en la compulsa. Expresidente del partido en la provincia y respetado por Pullaro, tiene buena sintonía con el expresidente Mauricio Macri y la senadora Patricia Bullrich y es un fiel exponente del ala dura del partido.

Por haberla gobernado tres décadas, el socialismo tiene una dedicada atención sobre Rosario, pero sufre, a la vez, de una tensión interna entre un par de sectores. El concejal Federico Lifschitz, de buena elección en 2023, quiere competir con sostén interno, pero sobre todo del pullarismo, y colisiona por ello con la corriente que lidera el diputado Joaquín Blanco, que siempre deja entrever que tiene nombres para la disputa ¿Clara García? ¿Lionella Cattalini? ¿el propio Blanco?

Así las cosas, Unidos tiene mucho para dirimir hasta 2027. Con un mapa provincial más allanado, siempre y cuando Pullaro vaya por la reelección, la mira vira hacia Rosario, donde revalidar no es sencillo y no hay candidato o candidata a la vista.