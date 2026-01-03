Santa Fe: el PRO y el socialismo abren una grieta en Unidos tras el ataque de Donald Trump a Venezuela

La captura de Nicolas Maduro por parte de Estados Unidos por orden de Donald Trump causó diferencias en Unidos, el frente gobernante de Santa Fe, entre el PRO y el socialismo.

El cimbronazo que significó el ataque de Estados Unidos a Venezuela con la detención de Nicolás Maduro encontró réplicas en la política local. En Santa Fe , la construcción de Unidos ya presentó diferencias sustanciales entre los partidos que conforman el espacio.

Horas después de lo sucedido , el Partido Socialista emitió un comunicado condenando lo sucedido diciendo que "bajo ningún punto de vista se puede permitir que una potencia extranjera haga uso unilateral de la fuerza para imponer un cambio de régimen". "El país sudamericano hace años que vive un proceso de degradación institucional que se consolidó con la realización de elecciones fraudulentas en 2024 y la instauración de un gobierno ilegítimo a cargo de Nicolás Maduro ", expresó el PS.

En el comunicado, el partido de la rosa contempló que "la crisis política, social y humanitaria ha expulsado a millones de venezolanas y venezolanos que tuvieron que salir de su país para construir un horizonte de progreso", pero dejó en clara su postura de que " Argentina debe ratificar su posición histórica de condena al uso de la fuerza y la violencia para la resolución de los conflictos".

"Esta escalada de violencia, amenaza a la región como zona de paz y recuerda los peores momentos de injerencia en América Latina . Por eso, la comunidad internacional debe actuar con firmeza a través de Naciones Unidas , privilegiando la diplomacia y la desescalada", dijo el PS. "El futuro de la democracia en Venezuela deben ser un proceso resuelto pura y exclusivamente por los venezolanos en un trabajo conjunto con la comunidad internacional", agregó.

Casi al instante, sin mencionar, pero con evidente alusión al comunicado del PS , el titular de la Asamblea del PRO y expresidente del partido en Santa Fe , Cristian Cunha , tuiteó que "todo dirigente u organización partidaria que hoy se oponga a lo que está ocurriendo en Venezuela es funcional a una de las dictaduras más violentas de la región, con graves y comprobadas violaciones a los derechos humanos".

Horas después, Cunha sumó otro tuit. "Es hora de definiciones. O se está del lado de quienes defienden el orden, la ley y el esfuerzo, o del lado de quienes justifican la impunidad, el narcotráfico y los dictadores", dijo el también secretario de Cooperación del gobierno santafesino. "Rosario está dando una lucha contra los narcos y no podemos ser tibios, ni acá, ni en la región", concluyó.

"No se puede hablar de soberanía de los pueblos donde no hay democracia. Es muy cómodo opinar por redes desde las libertades que ofrece Argentina", replicó Cunha. A su vez, el PRO expuso su mirada también en redes sociales: "A quienes violan derechos humanos y roban elecciones, tarde o temprano les llega la justicia", sentenció.

La posición de Maximiliano Pullaro

Sin declaraciones públicas al cierre de esta nota, el gobernador santafesino y jefe de Unidos, Maximiliano Pullaro, eligió replicar el comunicado que emitió la Unión Cívica Radical, recientemente presidido por su ladero, el intendente de Venado Tuerto, Leonel Chiarella.

En el escrito, la UCR hace "un llamado a la paz en la región", condenando "el proceso autoritario llevado adelante por Nicolás Maduro". "El radicalismo reafirma que la única salida legítima y sostenible a la crisis venezolana es democrática, pacífica y constitucional", prosigue el comunicado, aunque no hace referencias al ataque propiamente dicho.