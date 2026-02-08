La vuelta de Juan Schiaretti y la tanatosis cordobesista

Uno de los hechos que marcará la agenda de Córdoba esta semana es la postergada asunción de Juan Schiaretti en Diputados . La danza del poder es sinuosa. ¿Es el tres veces gobernador parte de “una generación que se va”? ¿Hay tensiones concretas con su delfín, Martín Llaryora ? ¿Habrá una convivencia de caballeros entre ellos? Posiblemente ocurra todo eso junto.

Llaryora bendice nuevos liderazgos peronistas y construye poder en espacios donde su antecesor tenía influencia, como la Justicia. Públicamente se niegan tensiones, aunque dejan trascender las diferencias de estilos. Schiaretti y el gobernador comparten que son tiempos de tanatosis política.

“Hay que hacerse el muerto y ser consistentes con los ejes que se defendieron siempre en Córdoba”, se recomiendan en los pasillos del poder. El hermetismo administrado será la carta que jugará el cordobesismo, que depuso su ambición nacional, y giró la mira a la reelección provincial.

Javier Milei está fuerte en la provincia y promete su avanzada en el 2027. La inmovilidad tónica, este recurso defensivo que desarrollan algunas especies de la naturaleza se impone mejor que nunca. El gobierno cordobesista necesita de avales nacionales para gestionar, para salir al mercado internacional de créditos por ejemplo. También de vínculo político para negociar recursos para la Caja de Jubilaciones, sostener la coordinación en políticas de seguridad y contener futuros manotazos libertarios a la caja del Estado local.

Cuando el cordobesismo se enfrentó abiertamente perdió. Llaryora aprendió la lección y aplicará el manual básico de sus antecesores. Tiene que defender la provincia. No se permitirá entregar el poder a Luis Juez o quien sea que encabece el frente libertario. Hacerse el muerto. Analizar cuidadosamente el momento y el tipo de reacción.

Juan Schiaretti y Alejandra Vigo, reyes del silencio

Llaryora tienen a dos jugadores que hacen del silencio y de la negociación discreta su mayor activo. La senadora Alejandra Vigo y Schiaretti no adelantaron ni una pizca de su postura frente a los temas que se debatirán en las sesiones extraordinarias del Congreso entre carnavales. El operativo de pinzas libertario llevará al Senado la discusión de reforma laboral este miércoles y, al día siguiente, en Diputados, se tratará el acuerdo comercial entre el Mercosur y la Unión Europea y la nueva Ley Penal Juvenil.

De la exprimera dama provincial sólo hay dos indicios: no firmó el dictamen de Patricia Bullrich y compartió su reunión con el presidente de la Cámara de Comercio de Córdoba, Sebastián Parra, que pide la modernización laboral como todo el Círculo Rojo de la provincia, con algunos puntos clave como contó Soledad Huepe en este portal. Llaryora le dio a Vigo libertad de acción, aunque se da por descontado que el movimiento marcará la hoja de ruta que seguirá el proyecto en la cámara baja.

llaryora vigo Martín Llaryora le dio libertad de acción a Alejandra Vigo en el debate de la reforma laboral

Schiaretti y Llaryora hablaron en las últimas sobre el proyecto que bajará a los 14 años la edad de imputabilidad. La bancada apoyará casi mayoritariamente. El jefe de La Libertad Avanza, Gabriel Bornoroni, manejaba la misma información tras un contacto que tuvo con la presidenta de Provincias Unidas, Gisela Scaglia.

El financiamiento que exige el nuevo esquema de contención juvenil fue uno de los puntos que se negociaron para que el proyecto tenga luz verde. Va encaminado.

Sobre la reforma laboral, la postura cordobesista seguirá siendo la espera prudente hasta que el debate llegue a Diputados. En los pasillos más influyentes del Panal también entienden que este plan de “hacerse el muerto” traerá beneficios directos.

Los cálculos de Martín Llaryora

En otros términos, la estrategia seguirá siendo la de siempre, acompañar al gobierno de Milei en lo que creen que está bien y plantarse en aquellos puntos que afecten directamente los intereses de Córdoba. El genérico se delimitará según lo que ponga en juego ya que se trate de recursos o política electoral.

Sin tensionar, salieron con el aval de Toto Caputo al mercado internacional de deuda. Sin tensionar, esperan llegar a ese tradicional contacto donde quienes mandan delimitan las áreas de influencia o las avanzadas en territorios ajenos. Milei quiere un gobernador libertario. Llaryora necesita, en consecuencia, ganar puntos de gestión. El camino es el cordobesismo clásico, que encontrará a Schiaretti aliado, y el foco puesto en la quinta y el juego sutil de la diferenciación. "Somos opositores", le dice a Schiaretti a los suyos. Llaryora también se concibe así y no dejará de enviar señales sutiles.

No pasó desapercibido el video que el ministro de Vinculación, Miguel Siciliano, subió a Instagram donde toma mate con la camiseta de Argentina, se besa el tatuaje que tiene de Maradona en el brazo izquierdo, justo el día en el que se formalizó el acuerdo comercial con Estados Unidos. Como contó Letra P, la metalmecánica y la agricultura, principales actividades cordobesas, están en la lista de la potenciales perjudicadas.

Habrá otros límites menos té con leche. “Nosotros no negociamos ATN”, sueltan en la mesa chica del gobernador, que recuerda todo lo que Córdoba aportó al Tesoro nacional, un estimado en 1.600 millones de dólares. La relación que se espera no es la de un clásico toma y daca, más bien de una alianza estratégica. Son tiempos donde todos se necesitan. La autosuficiencia es un mito.

Este medio puso saber que, en marzo, se dará la nueva ronda por los fondos de la Caja de Jubilaciones de Córdoba, el nuevo eje de Llaryora. El objetivo es que se doble la partida cerrada el año pasado: el cordobesismo quiere ahora 10.000 millones mensuales que podrán aliviar el rojo o derramar el aumento al personal estatal pasivo. Milei necesita las reformas y contener la inflación, su caballito de batalla.

La carrera es larga y en el cordobesismo creen que no está todo dicho. Un año es mucho tiempo en Argentina.

Pelea cero y pura calle

En ese discurrir, se verá en los próximas semanas un regreso al territorio de Llaryora. No resultaron ajenos a los ojos atentos los movimientos de contacto del gobernador con vecinos que le comentaron las ventajas y desventajas del programa Ojos en alerta; o los intercambios que tuvo en un teatro de la capital o en una parrilla céntrica.

quinteros llaryora vecino Martín Llaryora y Juan Pablo Quinteros hablaron con vecinos de la ciudad en el marco de un testeo del programa Ojos en Alerta

El timbreo que Mauricio Macri recuperó, lo empezará a aplicar en adelante el propio gobernador. A la cepillada territorial se sumará el intendente de Córdoba, Daniel Passerini. La capital es un bastión central. Si bien reina el pesimismo creen que aún perdiéndola por cinco o seis puntos la reelección de Llaryora estaría garantizada.

Quién pudiera tener al autoconfianza del cordobesismo.