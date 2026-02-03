en vivo CONGRESO

La tropa de La Libertad Avanza se reúne en Diputados para pulir la estrategia de las extraordinarias

Las decisiones del presidente Javier Milei y de los principales dirigentes y las reacciones de la oposición. Los anuncios económicos.

Bornoroni

EN VIVO

En esta nota, el minuto a minuto de las decisiones del presidente Javier Milei, las relaciones con la oposición y los anuncios económicos del gobierno libertario. Además, el debate parlamentario de la reforma laboral, la ley glaciares y la ley penal juvenil.

Live Blog Post

La tropa libertaria se reúne en Diputados para pulir la estrategia de las extraordinarias

El bloque de La Libertad Avanza de la Cámara de Diputados se reunirá para pulir la estrategia para defender los proyectos que el Gobierno incluyó en el temario de sesiones extraordinarias del presente mes.

El encuentro, organizado por el jefe de la bancada libertaria, Gabriel Bornoroni, se realizará a las 18 en el Salón de Honor del Palacio Legislativo y, según confiaron altas fuentes del oficialismo a la Agencia Noticias Argentinas, tendrá “muy buena convocatoria” de legisladores.

La agenda que se trabajará en este llamado a extraordinarias, período que culminará el 27 de febrero, estará delimitada por el paquete de proyectos que envió el Gobierno, que incluyen la reforma de “modernización” laboral, el gran caballito de batalla del oficialismo en este verano.

Temas
También te puede interesar
Patricia Bullrich, a cargo de la negociación de la reforma laboral. 
PALPITANDO LAS EXTRAORDINARIAS

Reforma laboral: Bullrich ratifica que se vota el 11, aunque se caiga el capítulo fiscal

Los gobernadores exigen no implementar la baja de Ganancias. La exministra confía en una negociación de Caputo y vuelve a reunir a la oposición dialoguista.
Martín Menem. 
CONGRESO | DIPUTADOS

Martín Menem quiere una única sesión en febrero para tratar la ley penal juvenil y la reforma laboral

Se lo propondrá el miércoles a los jefes de bloque. Se sumaría la Ley de Glaciares. Bullrich no cede y pide la edad punible de 13 años. Los números.
Tierra del Fuego: Agustín Coto se posiciona como carta libertaria para disputar la gobernación en 2027
LOS CORONELES DE MILEI

Tierra del Fuego: Agustín Coto, el candidato inevitable

La gobernación no figura entre sus ambiciones personales, pero el triunfo en las legislativas lo pone al tope de las opciones libertarias. La interna que asoma.

Notas Relacionadas

Patricia Bullrich, a cargo de la negociación de la reforma laboral. 
PALPITANDO LAS EXTRAORDINARIAS

Reforma laboral: Bullrich ratifica que se vota el 11, aunque se caiga el capítulo fiscal

Por 
Letra P | Mauricio Cantando
Mauricio Cantando
Martín Menem. 
CONGRESO | DIPUTADOS

Martín Menem quiere una única sesión en febrero para tratar la ley penal juvenil y la reforma laboral

Por 
Letra P | Mauricio Cantando
Mauricio Cantando
Tierra del Fuego: Agustín Coto se posiciona como carta libertaria para disputar la gobernación en 2027
LOS CORONELES DE MILEI

Tierra del Fuego: Agustín Coto, el candidato inevitable