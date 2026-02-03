La tropa de La Libertad Avanza se reúne en Diputados para pulir la estrategia de las extraordinarias

Live Blog Post

La tropa libertaria se reúne en Diputados para pulir la estrategia de las extraordinarias

El bloque de La Libertad Avanza de la Cámara de Diputados se reunirá para pulir la estrategia para defender los proyectos que el Gobierno incluyó en el temario de sesiones extraordinarias del presente mes.

El encuentro, organizado por el jefe de la bancada libertaria, Gabriel Bornoroni, se realizará a las 18 en el Salón de Honor del Palacio Legislativo y, según confiaron altas fuentes del oficialismo a la Agencia Noticias Argentinas, tendrá “muy buena convocatoria” de legisladores.

La agenda que se trabajará en este llamado a extraordinarias, período que culminará el 27 de febrero, estará delimitada por el paquete de proyectos que envió el Gobierno, que incluyen la reforma de “modernización” laboral, el gran caballito de batalla del oficialismo en este verano.