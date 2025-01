Miguel Tessandori no da confianza en el PRO y Anita Martinez se perfila como candidata a concejala de Rosario

Nadie en el macrismo rosarino se anima a dar certezas sobre lo que pasará. Por estos días, el periodista deportivo se mantiene en su negativa pero en el PRO no terminan de creerla y sospechan que, en realidad, "se está haciendo rogar". Hace algunas semanas circuló otro rumor que le atribuía haber exigido que haya una lista única en Unidos para Cambiar Santa Fe para aceptar ser quien encabece. Las especulaciones crecen y en su entorno no confirman ni desmienten nada. “No se va a definir hasta los últimos días del cierre”, calculó uno de los operadores involucrados.

La negativa de Tessandori abre, además, la disputa por el segundo lugar de la lista. Se trata de un puesto codiciado no sólo por su ubicación, sino también porque tiene que ser un hombre y, ante un escenario de mayoría de candidaturas femeninas, la combinación del sistema d’hondt con el mandato de paridad de género puede beneficiarlo y, por esa carambola, terminar en la lista de candidatos y candidatas de Unidos mejor posicionado que la propia Martínez.

Candidatos a ocupar ese espacio hay varios. Damián Pullaro, hermano del gobernador, es uno de ellos. El mayor de los Pullaro es la apuesta que quiere hacer Evolución, la tribu radical que responde al gobernador, aunque aún no está confirmado que su nombre llegue a la boleta. Existieron conversaciones de buen tono con Martinez, pero también con Creo, el sector de Pablo Javkin. Los actores involucrados reconocen que si se avanza en un acuerdo con ese sector radical, nadie dentro del PRO tiene la fuerza suficiente para oponerse.

Los nombres dentro del PRO

Dentro de las huestes macristas asoman otros nombres. Por ejemplo, Alejandro Rosselló. No es un secreto que el expresidente del Concejo ansía volver a ocupar una banca en lo que sería su cuarto mandato. Tiene algo a favor: es uno de los armadores de Gisela Scaglia en Rosario, por lo que no solo sería una lista pura, sino también leal a la vicegobernadora, un activo nada desdeñable de cara a 2027. En contra: no es un perfil que tenga un gran nivel de conocimiento entre el electorado rosarino.

Algo más conocido para el gran público, Charly Cardozo es el otro concejal del PRO que pone en juego su banca y podría acompañar a Martínez. Sin embargo, tiene un pecado capital: reporta al sector que lidera Federico Angelini, que no solo enfrentó a Scaglia en la interna sino que hoy luce partido y algunos de sus dirigentes más importantes ya anunciaron su intento de desembarcar a La Libertad Avanza. Cardozo, sin embargo, se muestra como un activo defensor de las gestiones de Javkin y Maximiliano Pullaro.

No son los únicos nombres que suenan, pero ninguno supera la categoría de rumor. Por ejemplo, el que señala al exrector de la Universidad Nacional de Rosario, Hector Floriani, apadrinado por un sector de la UCR; o el que apunta a una figura histórica del PRO santafesino con un vínculo muy cercano a Mauricio Macri. Ante la dispersión en Unidos, en el PRO confían en el perfil de Martinez y creen que tienen hasta chances de imponerse en la interna: “Necesitamos dos concejales”, dicen, como expresión de deseo.