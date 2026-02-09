Las Fuerzas del Cielo del Gordo Dan van por tres intendencias bonaerenses

Las Fuerzas del Cielo del Gordo Dan , la agrupación que se autodenominó "guardia pretoriana" de Javier Milei , se encuentra en los cuarteles. Pese a que mantienen charlas operativas, sus integrantes no tienen previsto realizar actos, acompañar al Presidente a sus giras o romper la paz que firmaron con Sebastián Pareja . Sin embargo, la inactividad pública no les impide ponerse una meta: tener más protagonismo en 2027, año en el que pretenden disputar algunos distritos bonaerenses.

En el mapa multicolor que tienen colocado sobre un bastidor en el Salón de los Próceres de la Casa Rosada tienen señados seis distritos. En Quilmes , Junín y Mercedes pretenden construir candidaturas para ganar las intendencias y Bahía Blanca , Ituzaingó y Campana ampliar sus bases territoriales.

En Quilmes cuentan con Nahuel Sotelo , un diputado por la Tercera sección electoral que mantiene vínculos con la iglesia católica tras su paso por la Secretaría de Culto y Civilización. Allí cuentan un un aparato de militancia que no tienen en otros puntos del conurbano. Si bien su candidatura no está confirmada, en la cúpula de La Libertad Avanza no lo descartan como la primera opción.

En Junín Las Fuerzas del Cielo tienen a Joaquín Ojeda . Su nombre surge de manera casi natural porque es el único diputado que integra la orgánica granate. A Ojeda le suma que en este distrito de la Cuarta sección electoral el vínculo entre LLA y el PRO, que gobierna la ciudad, parece irreconciliable.

Pablo Petrecca , jefe político del intendente Juan Fiorini , no fue parte de la alianza prolibertaria en las elecciones de septiembre. En la región se menciona que Soledad Martínez , intendenta de Vicente López y hoy la principal representante de Mauricio Macri en la provincia, quiere fortalecer el armado amarillo para escindirse definitivamente de LLA. En el marco de esa pelea es que Ojeta podría encontrar lugar en la boleta libertaria.

Mauricio Pollacchi, que fue primer en la lista de concejales de Mercedes en 2023, es el otro hombre que el armado del Gordo Dan quiere para competir el próximo año. Como el caso de Quilmes, donde gobierna con joystick Mayra Mendoza, este territorio también es administrado por La Cámpora, vía Juan Ignacio Ustarróz.

Los otros territorios clave de la agrupación del Gordo Dan

El resto del mapa de la provincia de Buenos Aires mirado por Las Fuerzas del Cielo se completa con Bahía Blanca, Ituzaingó y Campana. Se trata de lugares donde tienen cierta preeminencia y figuras conocidas en el ecosistema digital, como el concejal bahiense Felipe Ferrández, pero donde se estima que las candidaturas se cerrarán en otras mesas.

Por ahora, el lugar para la pelea por la intendencia está vacante, sobre todo porque Pareja le quitó respaldo al legislador Oscar Liberman, que responde a la senadora Patricia Bullrich. Hasta antes de esta ruptura, era casi un número puesto en Bahía Blanca.

Por ahora, la agrupación que lidera el triángulo de "gordos tuiteros" -como ellos mismos se hacen llamar en Twitter- Daniel Parisini (Gordo Dan), Agustín Romo y Lucas Luna (Sagaz) no tiene pensado levantar más el perfil, sobre todo en el ámbito territorial.

20251208215512_205744-3 Agustín Romo y Sebastián Pareja.

El acuerdo entre la tropa digital y Sebastián Pareja

El bajo perfil de los estrategas digitales, que visitan de manera diaria el Salón Martín Fierro de Santiago Caputo, se explica por dos razones. Primero, porque es un periodo en el que el protagonismo político pasa por las reformas mileístas y ninguno de los militantes está dispuesto a hacer mucho ruido en un año no electoral.

Segundo porque Romo, quien tiene el perfil más propio de la política tradicional de todo el grupo, cerró un acuerdo con Pareja a principios de diciembre del año pasado. En aquella charla se decidió no sólo que el caputista continúe como presidente del bloque libertario en la Cámara de Diputados bonaerense, y que Juan Osaba, espada del parejismo, controle una de las vicepresidencias del cuerpo, sino, también, que ambos sectores caminen juntos hacia los comicios de 2027.

Eso, a pesar del tenue clamor por la candidatura a gobernador de Romo, que surgió luego del acto de La Derecha Fest en Mar del Plata, donde Pareja fue abucheado por las bases inorgánicas de los libertarios, sobre todo, por el tuitero Esteban Glavinich (Traductor Te Ama). De todos modos, a diferencia de Parisini, Glavinich no integra Las Fuerzas del Cielo, por lo que sus pronunciaciones son escuchadas en el sistema político como lo que no pueden decir abiertamente en la agrupación.

Como sea, el acuerdo Romo - Pareja incluye un posible respaldo de los tuiteros al armador, en el caso de que, finalmente, se lance a competir en la provincia de Buenos Aires. A cambio, el armador abrió en estos días su agenda de actividades a las bases de militantes digitales, quienes comenzarán a tener algo de influencia en la estrategia política del espacio. Un ejemplo de esto fue la decisión de Pareja de respaldar a Ferrández para que se quede con la presidencia del bloque de concejales de LLA en Bahía Blanca.