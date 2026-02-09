CORRUPCIÓN EN LA ERA LIBERTARIA

Coimas en la ANDIS: procesaron a Diego Spagnuolo por asociación ilícita, fraude y sobornos

La medida del juez Sebastián Casanello también alcanza al exfuncionario Diego Garbellini, al empresario Miguel Ángel Calvete, su hija y otros 14 acusados.

Por Letra P | Periodismo Político
El extitular de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) Diego Spagnuolo del gobierno de Javier Milei fue procesado este lunes por los delitos de cohecho activo (cobro de sobornos), fraude al Estado y negociaciones incompatibles con su cargo de funcionario público.

Diego Spagnuolo
Spagnuolo podría presentarse como arrepentido y avisa: "Si hablo, armo un quilombo padre"

El fallo del juez Sebastián Casanello alcanza a quien fuera el segundo de Spagnuolo en la ANDIS, Daniel Garbellini, Miguel Calvete y Pablo Atchabahian. Se trata de dos personas con estrechos vínculos con droguerías.

El juez procesó en total a 19 involucrados, a quienes les impuso embargo de diferentes montos sobre sus bienes. Entre ellos figuran ex funcionarios y empleados de la ANDIS y empresarios privados que intervinieron, casi todos, con distintos roles en la asociación ilícita que se infiltró en la Agencia. El embargo más alto correspondió a Spagnuolo, con más más de 202 millones de pesos.

La ANDIS y un "entramado de corrupción"

En su escrito el juez señaló que en los primeros meses del gobierno de Javier Milei se instaló “un entramado de corrupción institucional que tuvo su núcleo en el funcionamiento irregular de la Agencia Nacional de Discapacidad”.

Para Casanello ese entramado se conformó con “operadores externos y funcionarios que ocupaban los cargos de máxima autoridad actuando en forma mancomunada en contra del interés general y a favor de negocios privados ilícitos”.

Según el fallo del magistrado, la ANDIS se convirtió en una “vía de enriquecimiento para los miembros de la organización, en claro desmedro de la finalidad pública que debía guiar su actuación: la protección y cuidado de las personas en situación de discapacidad”.

El escrito del juez Casanello

Además, deja abierta la puerta a una investigación más amplia, al destacar que “el esquema delictivo develado pareciera tener márgenes aún difusos y no agotarse en los hechos aquí probados”.

“Dentro de la propia ANDIs, existen indicios de que el grupo habría extendido la lógica de intermediación, privilegios y sobreprecios hacia otras áreas y actores”, añade el juez.

“La extensión de los negocios, la importancia de las cifras y cierto desenfado -por ejemplo, al hacer caso omiso a quejas de empresarios desplazados o de funcionarios disconformes-, sugieren que no se trató de algo encapsulado y que podría tener otro nivel de complicidades”, agrega el fallo.

