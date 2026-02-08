Con nuevos programas de retiros, Javier Milei quiere recortar hasta un 20% más el plantel del Estado

Protestas de estatales de ATE por los despidos en la era Javier Milei.

El gobierno de Javier Milei puso en marcha una nueva ronda de retiros voluntarios que apunta a achicar este año entre un 10% y 20% los planteles de personal de empresas y entes estatales. El ajuste , que arrancó en el INTI, Banco Nación , INTA y Vialidad Nacional , seguirá en las empresas del área de transporte .

El plan tiene como objetivo de mínima llegar a fin de año con 29 mil empleos menos en el sector público y una meta de máxima que implicaría una poda de 59 mil personas empledas y contratadas.

Actualmente la dotación total de la administración pública, empresas y sociedades del Estado roza los 290.000 puestos. En los dos primeros años de la gestión mileísta , la motosierra y el desguace estatal provocaron una caída de 63.234 empleos en el sector público nacional, según un informe del Centro de Economía Política Argentina (CEPA).

Ese recorte representó una caída del 18,4% en la cantidad de empleos estatales, con un promedio de desvinculaciones de casi 80 personas por día.

Los números absolutos muestran que la empresa que más despidió, entre el último mes de 2023 y diciembre de 2029, fue Correo Argentino , con 5284 bajas. A continuación, se ubicaron la operadora de trenes de pasajeros SOFSA (3637 despidos), Banco Nación (2208) y Aerolíneas Argentinas (1872).

De acuerdo con el trabajo del CEPA, el ajuste más fuerte en términos proporcionales se registró en la agencia de noticias Télam, donde fue cesanteado cerca del 79% del personal. Le siguieron en esa lista los despidos efectuados en Enarsa, Edecuar, Casa de Moneda y Contenidos Públicos.

telam.jpeg Javier Milei liquidó la agencia oficial de noticias Télam.

En el ámbito específico de la administración pública, el achicamiento más relevante se dio en la ARCA (ex-AFIP), con 3302 empleados menos. Luego aparecen el Conicet (2094 despidos) y la ANSES (1659).

Lo que viene en el ajuste permanente de Javier Milei

La nueva ola de ajuste con retiros voluntarios arrancó por el Instituto Nacional de Tecnología Industrial (INTI), con el cierre del área de metrología legal y certificaciones, que implicará una salida de casi 200 empleados.

En los dos primeros años de la gestión libertaria, el organismo tuvo una reducción de personal de casi 26%, al bajar de 3120 a 2318 puestos. A esa tanda inicial de 200 retiros se añadiría otra similar en el segundo semestre del año.

En el Banco Nación, el programa de retiro voluntario en curso prevé recortar unos 1500 puestos de trabajo para llegar a fin de año con una dotación total en torno de 14 mil empleados. Según las estadísticas del Banco Central, en los dos últimos años, el plantel jerárquico y operativo del banco mermó de 17.515 a 15.585 personas.

banco-nacion-cartel-creditos El Banco Nación, otro blanco del achique de los planteles del Estado.

Por el lado del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA), la apuesta oficial es alcanzar en 2026 un recorte cercano a mil empleos. En lo que va de la administración mileísta, la dotación laboral del organismo cayó un 11%: de 6825 a 6073 puestos.

Retirate, campeón, invita el Gobierno

La zanahoria diseñada para incentivar la salida de empleados contempla un desembolso equivalente a 1,1 sueldos por cada año trabajado a pagar entre una y tres cuotas según los montos en juego.

A eso se agregaría el pase a disponibilidad de entre 600 y 900 personas de las áreas científicas y laboratorios que se cerrarían y de los centros regionales y campos que se venderían a inversores inmobiliarios.

Impulsada por el ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger, la conducción del INTA también busca llevar adelante otra medida de ajuste que consiste en transferir alrededor de 33 mil hectáreas que estarían en desuso a la Agencia de Administración de Bienes del Estado (ABBE) para que las subaste.

Vialidad Nacional, ¡afuera!

En el caso de Vialidad, el esquema de retiro voluntario abierto hasta mediados de marzo persigue una reducción de casi 1.000 empleados para dejar su dotación total por debajo de las 4.000 personas.

vialidad nacional 2.jpg Protestas del personal de Vialidad Nacional por el vaciamiento del organismo. Captura de redes

El programa de desvinculación laboral contempla tres variantes de gratificaciones extraordinarias:

-El pago equivalente al 90% del sueldo por cada año trabajado con tope máximo de cálculo de 24 años.

-El 85% del sueldo por cada año trabajado con un adicional de “cobertura asistencial” durante 12 meses por la suma equivalente a los aportes y contribuciones a la obra social.

-Un desembolso equivalente al 90% del sueldo mensual con tope máximo de cálculo de 12 años para personas de más de 64 años que van camino a jubilarse.

El programa prevé transferir la gratificación en un único giro si el monto total no sobrepasa los diez millones de pesos. Entra esa suma y 20 millones, la cancelación se efectuará en tres cuotas; entre 20 y 30 millones, en cinco partes, y las liquidaciones por arriba de los 30 millones se saldarán en ocho cuotas mensuales.

Para fines de febrero, la intención oficial es ampliar las ofertas destinadas a la expulsión de personal con nuevos planes de retiro destinados a Intercargo, Corredores Viales y las ferroviarias estatales SOFSA, ADIF y Belgrano Cargas.

Después vendrían esquemas similares para recortar los planteles de los entes reguladores ENRE, Enargas, ORSNA y CNRT; la Agencia de Seguridad Vial y la Junta de Seguridad del Transporte.