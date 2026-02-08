SEMANA SANTA FE

Javier Milei le planta una rival a Maximiliano Pullaro

El Gobierno le regala gestos a la diputada Romina Diez en plena carrera santafesina hacia 2027 ¿Competirá? ¿Se empieza a armar el tablero electoral?

Letra P | Pablo Fornero
Por Pablo Fornero
El gobernador Maximiliano Pullaro y el presidente Javier Milei compartieron un acto en San Lorenzo.

El gobernador Maximiliano Pullaro y el presidente Javier Milei compartieron un acto en San Lorenzo. 

La movida es incipiente y todavía tibia, pero el gobierno de Javier Milei empezó a delinear un plan de ponerle una rival en la cancha al gobernador de Santa Fe, Maximiliano Pullaro. En el terreno de los gestos, símbolos que en política pesan, la diputada Romina Diez resultó bendecida de cara a 2027. Ahora, la incógnita es si estará a la altura del desafío.

Pullaro tuvo una semana compleja, marcada por las protestas policiales en distintos puntos de la provincia. Sin embargo, antes de ese episodio -que la Casa Gris buscó desactivar con rapidez- el mandatario radical se anticipó y destacó la baja cantidad de homicidios registrada en enero: apenas siete casos en un mes que, históricamente, suele mostrar picos de violencia considerablemente más altos.

El apuntalamiento nacional a Romina Diez

La Casa Rosada reaccionó tarde, pero no se perdió la oportunidad de ponerse la cucarda. La ministra de Seguridad, Alejandra Monteoliva, aterrizó en Rosario para remarcar que el Plan Bandera es una acción coordinada entre ambos gobiernos. La acompañó Pullaro, pero también tuvo una centralidad mayúscula la diputada Diez.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/AleMonteoliva/status/2018715443024773557&partner=&hide_thread=false

La líder de La Libertad Avanza (LLA) en la provincia se animó a confirmar que el plan continuará en la ciudad y destacó que ese programa que puso en marcha el gobierno nacional trajo "tranquilidad a los rosarinos, bajando los delitos predatorios y los asesinatos”.

Este sábado, en la visita de Milei a San Lorenzo, Diez acumuló otro gesto especial. El Presidente fue recibido por el gobernador, el intendente local Leonardo Raimundo y la propia diputada. En términos protocolares, no se explica por qué una legisladora estaría allí.

Respeto mutuo entre Javier Milei y Maximiliano Pullaro

Como contó Ramiro Porchetti en Letra P, la organización del acto estuvo atravesada por chispazos en las sombras, por debajo del respeto mutuo que se prodigaron Milei y Pullaro en público. Desde el exclusivo palco libertario —un montaje impulsado por el equipo de Diez— bajaron aplausos sostenidos para el Presidente y abucheos dirigidos al gobernador.

Este sábado quedó claro que Milei y Pullaro juegan otro partido: en el cara a cara ambos pueden mantener un vínculo maduro, sin chicanas ni sobresaltos. Es algo que el radical rescata siempre de sus encuentros con el Presidente, la sencillez detrás del personaje que supo crear.

Pero en la política doméstica de Santa Fe se empieza a crear otro clima. Como contó este medio la semana pasada, Pullaro sabe que está solo en la cancha de la disputa electoral de 2027. Si bien falta más de un año para los comicios, el mandatario tiene una ventaja frente al peronismo y LLA.

Depende de Romina Diez

Ahora, Diez tiene la pelota en su campo para erigirse como rival del radical, siempre y cuando el gobernador decida ir por un nuevo mandato. En los primeros días del año, el Gobierno dejó en claro —por si aún quedaban dudas— que la diputada es su principal apuesta en la provincia y su ficha rumbo a 2027. La economista evita las entrevistas y no reconoce públicamente el plan, pero cuenta con todas las herramientas para proyectarse como la candidata a gobernadora de Milei en Santa Fe. ¿Tomará la posta o esquivará el desafío?

Hay que aclarar que Santa Fe no es Córdoba, donde el escenario opositor del mundo libertario y aliados es más nítido. La tríada Luis JuezRodrigo De LoredoGabriel Bornoroni no tiene parangón en la Bota. Diez recién está arrancando y carece de despliegue territorial y conocimiento para una elección ejecutiva provincial.

A su favor, goza de todos los fierros del Gobierno a su merced. Es un montón, solo le queda acelerar. El año es largo y los gestos de Monteoliva y Milei se podrían repetir a montones, pero la diputada tiene que calzarse el traje de manera definitiva. Sólo de esa manera se aclarará el panorama electoral de Santa Fe.

