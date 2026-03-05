Maximiliano Pullaro y Rolando Figueroa apuestan a la diplomacia de provincias para sobrevivir a Javier Milei

Como cancilleres de cabotaje, los gobernadores apuestan a una diplomacia entre provincias para suplir la función de coordinación productiva que el gobierno de Javier Milei dejó de cumplir. En esa línea se inscribió el encuentro entre Maximiliano Pullaro y Rolando Figueroa , donde el fino equilibrio de ser opositor sin enfrentar a la Casa Rosada fue protagonista.

Desde que el de Santa Fe arribó a Neuquén , la buena sintonía se pudo sentir en el aire. No solo en las charlas amenas que precedieron al acto en el que ambos gobernadores firmaron un convenio para subir a las empresas santafesinas a la ola Vaca Muerta , sino hasta en los gestos. “Te viniste de corbata”, fue la primera observación que Figueroa le hizo a Pullaro al llegar a la Agencia de Desarrollo Económico de Neuquén . Minutos después, en un pase de magia, el santafesino hizo desaparecer su corbata para quedar a tono con el anfitrión.

Es un detalle, como el que tuvo el neuquino de invitar a sus diputados al encuentro. Una manera de dejar en claro que la buena sintonía puede replicarse en el Congreso . “Tenemos que tener una agenda federal, la salida es con trabajo y no con timba financiera ”, dijo Pullaro en ese sentido. “Lo tenemos que abordar en el Congreso con una mirada constructiva, sin obstruir, cuidando el ambiente y la sustentabilidad social”, sumó Figueroa. Puede intuírse que el tema se haya hablado en el almuerzo privado que ambos mandatarios mantuvieron luego, en la residencia del gobernador.

La química se notó en los discursos. “Vengo de la provincia invencible de Santa Fe, que se llama así porque en el año 1820 fue la provincia que luchó para instaurar un modelo federal”, había arrancado Pullaro. El anfitrión devolvió la pared reconociendo el rol santafesino en la conformación nacional y recordando los pasos de Manuel Belgrano y José de San Martín por la provincia. “Agradezco, Maxi, tu visión como hombre federal del interior”, lo elogió.

Así como alguna vez fue la diplomacia de los patrulleros de Axel Kicillof , hoy los gobernadores buscan la diplomacia federal.

El desafío que comparten Neuquén y Santa Fe

A pesar de estar a más de 1300 kilómetros, ambos gobiernos comparten fortalezas y debilidades que hacen que fluya la comunión. En ambos territorios la amenaza de La Libertad Avanza está más acechante que nunca, lo que complica el rol opositor que quisieran asumir ambos gobernadores. Sus equipos saben que comparten electorado con Milei y por eso intentan una diferenciación por omisión: resaltan las características que los diferencian de la Casa Rosada pero no mencionan directamente al Presidente. “Oposiciones temáticas”, le llaman en Santa Fe.

Así, por ejemplo, Figueroa destacó hoy que “el impacto favorable” de Vaca Muerta “se da a partir de inversiones de un Estado presente con externalidades positivas, como rutas, hospitales y educación”. “El respeto de los santafesinos no lo sentimos de parte de los que están sentados en el Obelisco”, fue la frase más fuerte del neuquino. Pullaro, por su parte, repitió su mantra de que “la salida es con producción y generación de empleo”. El juego quedó claro con un chiste que Figueroa hizo al sacarse la foto con Pullaro, cuando no se decidían cómo pararse: “Es que ninguno quiere estar a la derecha”.

Otro ejemplo se dio en la parte más vehemente del discurso del neuquino. En una semana en la que en la Casa Rosada solo se habló de internas palaciegas como telón de fondo en el recambio de la cúpula del Ministerio de Justicia, Figueroa pidió “terminar con la rosca política”.

“Tenemos que hablar de producción para poner de pie este bendito país y eso lo van a hacer las provincias”, lanzó.

La fortaleza en común

A su vez, las provincias comparten una fortaleza. Pullaro describió el “adn productivo” de su provincia. “Agro, ciencia y tecnología tienen un componente familiar muy importante en Santa Fe, empezaron en un galpón, hoy tienen 200 operarios pero siguen viviendo en sus pueblos y les ponen el nombre de su familia a la empresa”.

Figueroa resaltó que la extracción petrolera “no es hacer un pozo, es producción industrial y estamos batiendo récords porque construímos una comarca alrededor de Vaca Muerta”. No es “la lámpara de Aladino, que se frota y trae soluciones”, dijo.

Allí radica el principal activo de ambos: tienen recursos que les permiten una ancha espalda para jugar con independencia. Pullaro tiene al campo y a la industria de su lado; Figueroa, al yacimiento de oil&gas más importante del país y la incipiente revolución económica que acarrea.

Para que quede claro, el santafesino y el neuquino resaltaron que sus provincias están segunda y quinta, respectivamente, en el ranking de aportantes al PBI. Con ese activo, se juntan para fortalecer el comercio entre sus industrias y así gambetear la economía planchada de Milei.