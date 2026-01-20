Detrás de Vaca Muerta: cuáles son las claves que explican el crecimiento del empleo formal en Neuquén

La tracción de Vaca Muerta sobre la cadena productiva petrolera y las actividades conexas explican por qué en Neuquén creció el empleo privado en los últimos dos años, mientras se derrumbó en el resto del país. La provincia lideró el podio de las únicas tres jurisdicciones en donde creció el trabajo formal, según reveló un informe privado.

El distrito del norte de la Patagonia creció 2,2% entre noviembre de 2023 y octubre de 2025, lo que representó un aumento de 3.212 nuevos puestos de trabajo, según un trabajo publicado por la consultora Politikon Chaco . De esa manera, junto a Río Negro y Mendoza , -donde el empleo aumentó 0,7% y 0,2%, respectivamente-, logró eludir el escenario general recesivo , donde el sector promedió una caía de 2,8% desde la asunción de Javier Milei .

El trabajo realizado con datos de la Secretaría de Trabajo, Empleo y Seguridad Social muestra un país con números en rojo, con caídas que representan desde el -0,1% en San Juan hasta el -12,0% en La Rioja y -15,7% en Santa Cruz .

El boom de Vaca Muerta es el ejemplo más concreto de que el sector energético en su conjunto tiene un crecimiento muy importante durante el último tiempo en la generación de empleo privado registrado, y muestra que la energía “viene a contramano de un ciclo económico”, analizaron en diálogo con Letra P los responsables del informe.

La performance de la actividad, que queda desligada de los vaivenes financieros, derrama sobre actividades conexas, como los servicios, la logística y el transporte, principalmente. ¿Cuánto? “Imposible de saber” desde que el gobierno eliminó la base del empleo sectorial por provincia, precisan desde la consultora.

Rutas Neuquen Las obras de infraestructura, clave para facilitar las inversiones privadas.

El rol del Estado neuquino

En el análisis de Politikon, si bien “Vaca Muerta se vende sola”, el gobierno de Neuquén se paró como un buen facilitador administrativo y logró acelerar el crecimiento del sector con la concreción de obras de infraestructura que a los privados le permiten aprovechar el boom.

Tras conocerse el informe, la administración de Rolando Figueroa valoró la consolidación de Emplea Neuquén, un programa orientado a la capacitación y la certificación de oficios que permite sostener un puente de vinculación directa entre trabajadores y empresas.

Rolando Figueroa 2 Las políticas del gobierno provincial han permitido acelerar el crecimiento en el sector energético.

También destacaron los acuerdos alcanzados con operadoras y empresas de servicios de Vaca Muerta para brindar beneficios a quienes dan prioridad a la mano de obra neuquina, un esfuerzo que es “acompañado por los gremios”.

Entre las obras de infraestructura encaradas por el gobierno provincial destaca el trabajo realizado en rutas, gasoductos y servicios básicos, así como la expansión de redes de gas natural, agua y la ejecución de obras viales que generan puestos de trabajo directos e indirectos.

Neuquén en el mapa nacional

En los próximos años, la magnitud del crecimiento en el sector va a depender de cuánto se expandan las actividades de exploración y explotación en la zona. Los procesos de expansión tienen un impacto más fuerte al principio, pero tienen “un techo de crecimiento”, explicó Alejandro Pegoraro, titular de Politikon.

Salvo que surjan posibilidades de nuevas inversiones que amplíen esas actividades, lo más probable es que el empleo en Neuquén siga creciendo, pero a una velocidad más lenta.

De todas formas, en un escenario en el que la mayoría de las provincias no tiene un sector que pueda generar un derrame similar en otras cadenas productivas, Neuquén va a seguir liderando y destacando en el mapa nacional.

Caída generalizada en el país

A nivel nacional, desde noviembre de 2023 el sector privado formal de la economía perdió 176.908 puestos de trabajo, mayoritariamente empleos industriales que requieren especialización y formación de la mano de obra. Además, tras la apertura indiscriminada de las importaciones, un gran número de empresas dejó de fabricar en la Argentina, decidió importar y redujo su actividad al mínimo.

Muchos de los trabajadores que perdieron sus empleos hoy son monotributistas o trabajan de forma independiente o a través de aplicaciones, por lo que la caída laboral no se refleja en las estadísticas de desempleo.