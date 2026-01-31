La gestión de Rolando Figueroa festeja el orden fiscal como clave para esquivar la motosierra

En un contexto marcado por la escasez de recursos y la retirada del Estado nacional del territorio, Neuquén exhibe resultados que la consolidan como motor económico de la Patagonia . La gestión de Rolando Figueroa cerró el año con superávit financiero y operativo, disminución de la deuda y capacidad de sostener la inversión pública con recursos propios.

En ese marco, el fortalecimiento de las partidas para infraestructura, educación, salud y seguridad dan cuenta de que en sus primeros dos años de mandato el gobernador logró convertir el orden fiscal en un activo político.

El desempeño de las cuentas públicas neuquinas quedó de manifiesto en el reciente “ranking fiscal nacional”, un informe de la consultora Empiria que ubica a Neuquén como la provincia mejor posicionada de la región y la tercera a nivel país. Un salto significativo desde el puesto 20 que ocupaba en 2023.

Según el informe de la consultora que dirige el exministro de Economía Hernán Lacunza , Neuquén obtuvo el tercer mejor resultado del país, por detrás de CABA y San Luis . La provincia muestra un 55% de autonomía fiscal (el segundo registro nacional, impulsado por las regalías hidrocarburíferas), un resultado financiero equilibrado (0,2%) y una exposición de deuda del 18%.

En ese contexto, el distrito aparece como una excepción en un mapa federal dominado por déficits, dependencia de la coparticipación y tensiones presupuestarias. Y contrasta con sus vecinas regionales, con Río Negro ubicada en el puesto 11º, seguida por Chubut (15º), Tierra del Fuego (17º) y Santa Cruz (21º). El informe no analiza la performance de La Pampa .

rolando figueroa 2 Más del 90% de las inversiones en Neuquén se financiaron con recursos propios.

La otra variable que define la clasificación es la calidad del gasto (gasto en personal sobre gasto en capital), donde el menor valor significa mejor desempeño. Aquí Neuquén presenta una ratio de 5,9, lo que sobresale sobre el 18,4 de Río Negro; el 7,4 de Chubut; el 15,4 de Tierra del Fuego y el 74 de Santa Cruz.

El dato no es solo técnico. La ubicación en ese ránking funciona como respaldo externo a una narrativa que el gobierno de Figueroa viene construyendo desde el inicio de la gestión: la del orden fiscal como condición para recuperar capacidad de decisión.

Inversión con recursos propios

Los números de estos dos últimos años refuerzan esa lectura. La gestión actual no emitió deuda para financiar gastos corrientes, una práctica que había marcado a la administración anterior, cuando el 55% del stock de pasivos -unos 695 millones de dólares- se destinaba a cubrir el funcionamiento administrativo. Ese giro implicó pagar el costo político del ajuste interno para evitar la hipoteca del futuro financiero de la provincia.

Esa decisión impactó de lleno en la obra pública. Más del 90% de las inversiones ejecutadas se financiaron con recursos propios, en contraste con 2023, cuando el 100% de las obras dependía de fondos de terceros. En tiempos de motosierra libertaria, esa autonomía se traduce en capacidad real de gestión y en margen para sostener inversión en rutas, educación, salud y seguridad.

obras en neuquén Con el desempeño económico Neuquén gana capacidad de gestión y margen para sostener inversión en rutas, educación, salud y seguridad.

En esta línea, la secretaria de Hacienda y Finanzas de Neuquén, Carola Pogliano, precisó en declaraciones radiales que casi el 80% de la masa salarial provincial se destina a educación, salud y seguridad. Esos sectores, además, concentran más del 58% de los gastos de funcionamiento.

El peso de la deuda, en caída

El cuadro se completa con el proceso de desendeudamiento. Según información oficial, el gobierno provincial pudo disminuir la deuda pública en un 38% en dos años. En diciembre pasado, el stock de pasivos representaba el 20% de los ingresos totales del ejercicio, “el más bajo de los últimos 20 años”, reivindican en la gestión.

Desde el gobierno patagónico señalan que ese desempeño fue posible gracias a que por segundo año consecutivo la administración de Figueroa cerró el ejercicio con superávit financiero y operativo, una situación que no se había dado en las últimas dos décadas.

Superávit e infraestructura

“De una provincia quebrada, con un atraso en infraestructura de más de 4.000 millones de dólares, a una provincia con superávit, en proceso de desendeudamiento y con obras en marcha”, destacó recientemente el gobernador, al participar del aniversario de Villa Pehuenia.

“Ese superávit hoy se traduce en respuestas concretas para los neuquinos”, continuó, en una búsqueda por capitalizar ese diferencial neuquino. El desafío que asoma no es menor, ya que el orden fiscal por sí solo no garantiza respaldo social. La clave política de la etapa que viene será profundizar ese equilibrio en resultados visibles, especialmente en un año donde la gestión económica será central en la disputa electoral.

En este escenario será clave el rol del ministerio de Infraestructura, a cargo de Tanya Bertoldi, que trazó para este año un ambicioso plan basado en la inversión vial (con 664 kilómetros de ruta en ejecución), la expansión de la infraestructura habitacional y urbana (viviendas, mensuras y nuevos desarrollos), y el fortalecimiento de la infraestructura educativa.

En un año atravesado por la discusión sobre recursos, autonomía y capacidad de gestión, Neuquén llega con una ventaja comparativa que no es solo económica. El desafío de Figueroa será sostener el orden fiscal sin que se diluya en los números: convertirlo en rutas, escuelas, viviendas, servicios. Ahí se juega si el superávit termina siendo un mérito técnico o se consolida como capital político duradero.