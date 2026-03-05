Es el modelo: las empresas de Santa Fe se suben como proveedoras a la ola de Vaca Muerta

La diplomacia de las provincias tuvo un nuevo capítulo este jueves cuando el gobernador de Santa Fe , Maximiliano Pullaro viajó hasta Neuquén y fue recibido por Rolando Figueroa . Rodeados de unos cuarenta empresarios de ambas provincias, sellaron un convenio para que las empresas de Santa Fe se suban como proveedores al boom del oil&gas de Vaca Muerta .

Todo estuvo cuidado al detalle. Como había delantado Letra P, Pullaro viajó desde Santa Fe acompañado de su equipo de Desarrollo Productivo -liderado por el ministro Gustavo Puccini- y una comitiva de unos veinte empresarios que ya trabajan o quieren trabajar con la industria gasífera y petrolera. Figueroa armó un comité anfitrión en espejo: su equipo productivo, una veintena de empresarios y los intendentes de Neuquén y Añelo , Mariano Gaido y Fernando Banderet , el distrito donde está ubicada Vaca Muerta . El lugar elegido no fue al azar, se encontraron en la sede de la Agencia de Desarrollo Económico de Neuquén .

La agenda de Pullaro en la provincia patagónica es ajetreada. Tras la firma del convenio, se fue junto a Figueroa a almorzar y a encabezar un encuentro entre sus equipos técnicos. Mientras tanto, los empresarios se quedaron en una ronda de negocios en la sede de la Adeneu donde, además, funcionarios del Ministerio de Economía, Producción e Industria neuquinos presentaron la nueva ley de beneficios para atraer inversiones a las provincias. El viernes, antes de emprender el regreso, visitarán Loma Campana , uno de los yacimientos insignia de Vaca Muerta .

El acuerdo que sellaron Figueroa y Pullaro apunta a promover la vinculación entre sus sectores productivos, desarrollar proveedores e intercambiar tecnología. Es un proyecto que se viene cocinando hace tiempo, el intendente de Añelo estuvo en el Santa Fe Business Forum del año pasado y adelantó que se estaba negociando un entendimiento entre ambas provincias para que la Bota aporte su know how.

Pullaro lo resumió con una frase que dijo al firmar otro convenio, con YPF : “Acá no hay gas ni petróleo, pero sí la gente y la maquinaria que se necesita para hacer el trabajo”.

En Neuquén, Pullaro y Figueroa fiman un acuerdo para insertar a Santa Fe en la cadena de valor de Vaca Muerta



— LETRA P (@Letra_P) March 5, 2026

Una fuente del gobierno santafesino explicó que el convenio permite ordenar el vínculo. “Nos pasaba que los intendentes se mandaban solos y era un desorden”, expresó. Entre los funcionarios involucrados había una moderada euforia por haber concretado el acuerdo y mucha confianza en que se traduciría en un mayor vínculo entre los sectores productivos de cada provincia.

“Ellos quieren desarrollarse y nosotros tenemos el conocimiento para hacerlo. A largo plazo, quieren tener su propia industria y es legítimo”, explicó la fuente. Uno de los puntos más importantes del entendimiento es la posibilidad de que empresas santafesinas se asocien con pares neuquinos para acogerse a los beneficios del "compre neuquino", una ley que Figueroa defendió vehementemente en su discurso.

Flores entre gobernadores

“Gracias Rolo por abrirle los brazos a la industria santafesina”, comenzó su discurso Pullaro. El de la Región Centro sostuvo que sus conciudadanos son “productivos por naturaleza, con un ADN que apuesta a invertir, reinvertir y generar trabajo” y que, por eso, su provincia “es una socia estratégica de Neuquén”.

En ese marco, reveló que más de 300 firmas santafesinas ya brindan servicios vinculados al desarrollo de Vaca Muerta y apostó a que ese número podría crecer hasta ser un millar de firmas. “Hay un solo camino: Argentina sale adelante si crece y genera empleo”, cerró.

LA FORMA DE CRECER DE LA ARGENTINA ES DE LA MANO DE LAS PROVINCIAS

Firmamos un convenio de complementariedad con el gobernador de Santa Fe, @maxipullaro, para fortalecer el trabajo conjunto entre nuestras provincias y generar nuevas oportunidades de desarrollo compartido.



— Rolo Figueroa (@Rolo_Figueroa) March 5, 2026

Figueroa cerró el evento, en el que reinó la camaradería. El neuquino destacó la articulación con Santa Fe y cuestionó las miradas centralistas: “El respeto de los santafesinos no es el mismo que sentimos de parte de personas sentadas en el Obelisco”.

Señaló que muchos creen que Vaca Muerta “es la lámpara de Aladino”, pero remarcó que el desarrollo surge de “un Estado presente, con rutas, hospitales y educación”. En ese sentido, remarcó su idea de “generar trabajo primero para los neuquinos” y cerró en línea con Pullaro: “Argentina se construye a partir de las provincias”.