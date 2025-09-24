Maximiliano Pullaro y Juan Schiaretti, antikirchneristas contra la "timba financiera" de Javier Milei

A un mes de las elecciones, Provincias Unidas puso primera con todo en Santa Fe . El gobernador Maximiliano Pullaro y su vice Gisela Scaglia lanzaron la campaña con Juan Schiaretti como invitado y un mensaje claro “a los populismos de derecha e izquierda”: “Defendemos el equilibrio fiscal, pero no puede ser a los hachazos contra el equilibrio social”, resumieron.

Casi dos mil personas coparon desde temprano el coqueto puerto de Santa Fe , reconvertido en un polo inmobiliario y gastronómico. Las camionetas con ploteos de distintas comunas marcaban la pauta de que intendentes, concejales y presidentes comunales llegaron de toda la Bota al elegante salón del club Marinas . No es para menos: todo el evento giró en torno a ellos, que tuvieron un lugar privilegiado no solo en el auditorio -a todos les garantizaron sillas- sino también en lo discursivo, ya que se llevaron el primer aplauso de la jornada.

Aunque en los últimos días esquivó la convocatoria de Mauricio Macri , hay detalles que recuerdan el origen PRO de la candidata de Provincias Unidas : varias mesas repartidas por el parque ofrecían finas cookies, limonada y jugo de naranja para amenizar la espera, mientras sonaba una playlist bien del interior -nada es casualidad- en la que se turnaban Soledad Pastorutti y Juan Carlos Baglietto. La música era interrumpida solo por la voz del novedoso locutor, Juan Cruz Cándido , secretario General de la Gobernación y uno de los hombres más cercanos al gobernador.

Ese ambiente distendido, decorado por saludos y abrazos, fue propicio para la rosca previa. En Provincias Unidas hay expectativa: sienten que son bien recibidos por la gente en la calle y que el relato elegido, del interior por sobre el porteñismo, cala hondo en el electorado. A diferencia de hace unas semanas, ya no ven como una utopía obtener tres bancas. Todos están compenetrados: uno de los temas que se charló en la previa entre ministros y el equipo de campaña de Scaglia fue la coordinación para que la candidata no se pierda ninguna inauguración de obra pública en toda la Bota .

La agenda de Juan Schiaretti en Santa Fe

Media hora después de lo anunciado, llegó la comitiva principal en dos vehículos: Pullaro, Scaglia y Schiaretti. Iban acompañados de Felipe Michlig, presidente de la UCR; Joaquín Blanco, secretario general del socialismo; y Claudia Giaccone, referente de Hacemos en la Bota. La comitiva se completó con tres ministros del gabinete santafesino, pullaristas paladar negro: el de Gobierno, Fabián Bastía; el de Desarrollo Productivo, Gustavo Puccini -cuyo nombre suena cada vez más para próximas candidaturas-; y la de Desarrollo Humano, Victoria Tejeda. La cercanía importa.

Venían de la Casa Gris, donde Schiaretti hizo de padrino de un convenio que firmó uno de sus acompañantes, el intendente de Alta Gracia Marcos Torres Lima, con el gobierno santafesino. El propósito fue anunciar la puesta en valor de la colonia de vacaciones que Santa Fe tiene en esa ciudad cordobesa, adquirida hace más de 80 años. Se trata de un predio de ocho hectáreas y lugar para 350 personas que Pullaro quiso vender al principio de su gestión, pero luego cambió de parecer y se decidió a ponerla en condiciones para que vuelva a ser utilizada.

Sobre el escenario, con el riacho Santa Fe de fondo, se ubicaron Pullaro, Schiaretti, Scaglia y Pablo Farías, el socialista que ocupa el segundo lugar de la boleta. Mientras se acomodaban, hubo tiempo para los chistes -”la guerra entre el cuarteto y la cumbia”, bromeó la vice-. Lo primero que se hizo fue una foto con todos los miembros de la lista de Provincias Unidas, que tuvo un ausente: Rogelio Biazzi, cuarto candidato, hombre del alcalde rosarino Pablo Javkin, rompió su auto a la altura de Maciel -a cien kilómetros de la capital provincial- y no pudo llegar.

LanzamientoScaglia3 La foto de Maximiliano Pullaro con la lista de Provincias Unidas.

El mensaje de Provincias Unidas

La reunión previa en Casa Gris también sirvió para que Schiaretti se ponga al día con la gestión santafesina, algo que luego mostró en su discurso. El cordobés resaltó las obras más emblemáticas del gobierno de Pullaro y lo usó como ejemplo de lo que Provincias Unidas puede ofrecer al país. De paso, marcó diferencias con Javier Milei, al acusarlo de jugar en la “timba financiera” y de no hablar “de producción y trabajo, sino de dólar, tasa y equilibrio fiscal”, que “no puede ser a los hachazos contra el equilibrio social”. ¿El kirchnerismo? “Es una llamita que se viene apagando”, lo definió.

A su turno, Pullaro recordó cuando “los santafesinos no éramos protagonistas de los debates nacionales” y “venían a decirnos quiénes tenían que ser nuestros legisladores nacionales”. “Nos pretenden llevar a un debate de si son mejores los candidatos de Karina o los de Cristina”, bramó, antes de pedirle a los intendentes, presidentes comunales y concejales que salgan a militar “cada voto”. “Constituimos Provincias Unidas para que el populismo de derecha no se la despilfarre con timba financiera y el populismo de izquierda con dádivas”, definió el gobernador.

LanzamientoScaglia4 Pablo Farías, Gisela Scaglia, Maximiliano Pullaro y Juan Schiaretti.

El acto cerró con Scaglia, quien sacó a relucir su traje de candidata de Provincias Unidas para dejar atrás el de dirigente del PRO. “El ajuste no lo está pagando la casta, sino la gente común y corriente”, dijo la vicegobernadora, que pidió mirar que “detrás de cada número hay una persona que sufre” e insistió con la obra pública, uno de los ejes de campaña de los gobernadores: “No hacen obra pública porque no saben gestionar, ¿quién va a llegar al último pueblito si no es el estado?”, se preguntó. El cierre fue con la frase que asoma como slogan: “Defender a Santa Fe es defender a Argentina”.