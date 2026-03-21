ELECCIONES 2026

Río Negro: reanimado con el regreso de Mauricio Macri, el PRO de Juan Martín se acomoda para 2027

El acto en Parque Norte adelantó los tiempos internos del partido amarillo, que debe ordenar su estructura. La salida de los "tóxicos" y la posible lista única.

Letra P | Ariel Boffelli
Por Ariel Boffelli
Juan Martín y Sergio Capozzi, en el centro. El PRO Río Negro se encamina a renovar autoridades en poco tiempo.

Juan Martín y Sergio Capozzi, en el centro. El PRO Río Negro se encamina a renovar autoridades en poco tiempo.

El PRO se encamina a una renovación de autoridades en Río Negro. Lo hace con el envión de optimismo que le insufló el acto en Parque Norte, donde Mauricio Macri habló de construir y dar el paso posterior que le falta al gobierno de Javier Milei. Sin oposición a la vista, la conducción ya planifica la estrategia 2027.

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Juan Rubinacci

La reunión del consejo partidario, en principio prevista para finales de marzo, será la previa al anuncio del llamado a elecciones para elegir los asientos en la mesa chica rionegrina.

El proceso se da en medio de negociaciones con La Libertad Avanza para conformar acuerdos en diversos municipios, así como en la instancia provincial, donde se palpita una polarización entre el gobernador Alberto Weretilneck y la boleta que presente el gobierno nacional. Si no hay acuerdo, el PRO está dispuesto a intentar llegar a Viedma en soledad.

Construir en Río Negro

“Habiendo sacado las personas tóxicas del medio, quedó claro que somos constructores, no destructores”, respondió el legislador Juan Martín a Letra P, apenas llegado a la Patagonia desde el gran encuentro nacional. Camino a su ciudad, General Roca, donde al igual que en los municipios trascendentes de la provincia su espacio tendrá una propuesta genuina para ir por la intendencia, pronosticó un futuro "muy positivo".

Atado a ese escenario, la junta directiva del partido amarillo tiene pensado reunirse a finales de este mes y llamar a elecciones en un tiempo abreviado, no mayor a 40 días. “Somos constructores, no vamos a destruir”, insistió el titular del PRO.

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Lo que Martín da cuenta es la necesidad de convocar a las personalidades de cada circuito rionegrino. Según la normativa partidaria, cada lista deberá inscribir a 120 personas, con sus respectivos avales. Sin embargo, se anticipa una elección de boleta única.

Para darle vigor y musculatura política, se intensifica la capacitación a través de la Fundación Pensar y algunas universidades con autoridades cercanas al PRO. “Cuando sea el momento, exploraremos los acuerdos necesarios”, cerró el roquense.

Bariloche, un territorio expectante

La batalla electoral por la renovación de la Carta Orgánica en San Carlos de Bariloche es una de las oportunidades que mira el PRO. Se sabe que este año la ciudad lacustre busca modificar su normativa central en una contienda que ya tiene anotado al intendente, Walter Cortés. Esos comicios pueden servirle al sello fundado por Macri para medir fuerzas y conocer el termómetro social.

Uno de los principales referentes del partido en la cordillera es el diputado Sergio Capozzi. Recientemente incorporado a Provincias Unidas, tuvo una destacada actuación dando quórum en la sesión de la cámara baja que trató la cuestionada reforma laboral impulsada por Javier Milei.

Como buen barilochense, defiende el rol del pago chico en el peso electoral. “La sociedad debe reconocer que aquellas provincias y municipios que gobierna el PRO, les va bien”, advierte el diputado.

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Juan Martín habla en un congreso del PRO Río Negro. Este jueves rompió con La Libertad Avanza.

Juan Martín habla en un congreso del PRO Río Negro. Este jueves rompió con La Libertad Avanza.

Entusiasmado tras el acto en Parque Norte, Capozzi entiende que los tiempos del partido llegan justo a la transición general y en un punto de quiebre del humor social, aunque advierte un acompañamiento genuino “al cambio”, como dijo Macri.

Con Juan Martín "trabajamos cabeza a cabeza desde que se creó el PRO en Río Negro. El tiene una cabeza que es la parte Ejecutiva, que yo no tengo. Lo mío es lo legislativo. Espero que repitamos la fórmula”, le aseguró a este medio.

“No sé quién va a estar enfrente. Los que compitieron ya no están en el partido. Se fueron. Y nosotros no somos 'juntos por el cargo'", ironizó.

Los de enfrente, como los llama Capozzi, son las figuras que decidieron acompañar a su colega en el Congreso Aníbal Tortoriello. El cipoleño, como contó Letra P, está decidido a jugar una vez más por la gobernación, como sucedió en 2023. Lo hará con su partido Cambia Río Negro, aunque no sabe si en alianza con La Libertad Avanza y el PRO. Primero debe sortear la instancia judicial por Techo Digno, una megacausa que atraviesa a todos los partidos.

El antecedente de una interna

En 2024, cuando la relación de Martín y Tortoriello era insostenible tras el arribo de Milei a la Casa Rosada, se presentaron dos listas por la conducción.

En esa interna Patricia Mc Kidd, la lugarteniente del Cipoleño que también saltó del bloque PRO-Propuesta Republicana a un espacio libertario que nunca terminó de ser reconocido formalmente, intentó desplazar a Martín.

Las crónicas de aquel mayo contaron, finalmente, el triunfo de Martín en una contienda de baja participación. Este año, se espera que la realidad sea muy diferente.

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